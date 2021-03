Republikkens sorte får Af Aske Munck

I Frankrig taler man spøgefuldt om det såkaldte Pasqua-teorem. Det er opkaldt efter den afdøde franske indenrigsminister Charles Pasqua, der flere gange blev dømt for svindel og var involveret i et utal af andre sager. Teoremet lyder således: »Når man bliver ramt af en skandale, skal man sporenstregs skabe en skandale i skandalen og – hvis det er muligt – nok en skandale i skandalen i skandalen, indtil ingen til sidst forstår et muk af det hele.«

Det synes at være præcis dette teorem, der har været rettesnor for Frankrigs ekspræsident Nicolas Sarkozy, der som ung var en af Charles Pasquas politiske lærlinge.

Sarkozy er hovedperson i flere retsopgør, der finder sted i Paris i disse dage, og som omhandler både tiden før, under og efter Sarkozys præsidentperiode 2007-2012. Anklageskrifterne til sagerne står i handlingsforløb og persongalleri ikke tilbage for selv de mest dramatiske operaer.

Det første retsopgør kulminerede i forrige uge med en dom på to års betinget og et års ubetinget fængsel for korruption og bestikkelse. Som Sarkozy sporenstregs ankede.

Sarkozy blev fundet skyldig i tilbage i 2014 at have forsøgt at bestikke en undersøgelsesdommer med en retrætepost i Monaco til gengæld for oplysninger om en sag, hvor han var sigtet for at have franarret Frankrigs rigeste kvinde, L’Oréal-arvingen Liliane Bettencourt, et ukendt pengebeløb til sin præsidentkampagne i 2007. En sigtelse, som siden blev frafaldet på grund af manglende håndfaste beviser.

Undersøgelsesdommerne kom på sporet af korruptionssagen, da de aflyttede Sarkozys og hans advokats telefoner – og deres taletidstelefoner, indkøbt under falsk navn – ikke på grund af Bettencourt-sagen, men i forbindelse med en meget større skandale, der omhandler ulovlig kampagnestøtte på flere millioner euro fra ingen ringere end Libyens afdøde autokrat Muammar Gaddafi.

Men før vi kommer til det afgørende crescendo, der leder op til klimakset, Gaddafi-sagen, skal Sarkozy – som i alle gode operaer – igennem et lille interludium. Det begyndte allerede i denne uge, hvor Sarkozy igen skulle for retten i en sag om svindel og ulovlig partistøtte. Sarkozy er tiltalt for at stå bag en systematisk svindel med falske fakturaer, der skulle dølge, at hans daværende parti, UMP, brugte knap 40 millioner euro på hans fejlslagne præsidentkampagne i 2012 – næsten dobbelt så meget som det lovfæstede loft på 22,5 millioner euro – ligesom retten vil forsøge at finde afsenderen på en række store pengebeløb med uklar oprindelse. Sarkozy risikerer endnu et år bag tremmer, hvis anklageren kan sætte ham i forbindelse med svindlen (retssagen blev afbrudt, da en af advokaterne var covid-19-smittet, men ventes genoptaget i maj).

Dørmåtte for gaddafi

Tilbage står sagen om de lyssky millioner fra den libyske despot Muammar Gaddafi. Sagen er langt mere indviklet end alle de andre og har så mange detaljer og tvists, at Pasquas teorem synes kørt helt ud i det ekstreme.

Undersøgelsesdommerne mener at have bevis for, at Nicolas Sarkozy via forskellige mellemmænd skal have modtaget mindst 8,5 millioner euro i kontanter i kampagnestøtte op til præsidentvalget i 2007. Og ifølge undersøgelsesdommerne ville den ulovlige kampagnestøtte forklare, hvorfor Sarkozy pludselig rullede den røde løber ud for Muammar Gaddafi, der indtil da havde været den internationale politiske arenas mest utvetydige paria.

Blot få måneder efter at Sarkozy var tiltrådt, lod han således den libyske ørkendespot slå sit beduintelt op i haven til Hôtel de Marigny – et prunkende bypalæ lige ved siden af præsident­residensen Élyséepalæet, hvor Gaddafi var inviteret til officiel statsmandsmiddag. Louvre og Versaillesslottet blev lukket, så »den store leder« kunne få privat rundvisning, ligesom han fik lov at gå på jagt i Rambouilletskoven, og alle broerne over Seinen blev spærret, da han skulle på kanalrundfart med sin entourage af kvindelige livvagter.

Franskmændene var lamslåede, og Sarkozys egen menneskerettighedsminister, Rama Yade, ymtede, at det var uværdigt, at »at lade republikken tjene som dørmåtte for diktatorens blodbesudlede fødder«.

Selv insisterede Sarkozy på, at han blot forsøgte at hive lukrative milliardkontrakter hjem til fransk erhvervsliv.

Men i 2018 mente undersøgelsesdommerne at have beviser nok til at sigte Sarkozy for »korruption«, »svindel med offentlige (libyske) midler« og »ulovlig kampagnestøtte«. Og da han forsøgte at få undersøgelsesdommerne til at droppe sagen, fandt de i stedet grund til også at sigte ham for »omgang med kriminelle«.

Både Gaddafi selv og hans søn Saif al-Islam Gaddafi har over for Le Figaro og Euronews bedyret at have skudt millioner i Sarkozys kampagne – en påstand, der er blevet bekræftet af den tidligere chef for den libyske efterretningstjeneste, Gaddafis svoger Abdallah Senoussi og af den tidligere libyske premierminister al-Baghdadi Ali al-Mahmudi, ligesom avisen Médiapart har kunnet fremvise et autentificeret dokument, fisket ud af ruinerne i Tripoli efter bombardementerne i 2011, der attesterer, at Libyen agter at støtte Sarkozy med 50 millioner euro.

Og selvom vi må vente til den retssag med at få beviserne præsenteret samlet, dukker afsløringerne drypvis op i pressen.

Historiker Jean Garrigues, en af Frankrigs fremmeste eksperter i fransk politisk korruption og historie, som har skrevet et utal af værker om fransk politik, vil ikke blive overrasket, hvis det viser sig, at der dukker flere afsløringer op under retssagen. Han kalder Sarkozys forsvar »en tvivlsom salamimetode«:

»Hver gang, der er kommet en anklage, har Sarkozy affejet den som helt ude i skoven, hvorefter han har været nødt til at trække i land, når beviserne bliver fremlagt. Skive for skive,« siger han til Weekendavisen.

I aflytningssagen om Monaco-posten til dommeren benægtede Sarkozy også alt til at begynde med, men forsøgte siden at forsvare sig med, at posten i Monaco »jo aldrig var blevet til noget«.

Det samme sagde han om anklagerne om hans kampagneholds hemmelige møder med den libyske efterretningschef Abdallah Senoussi, som er genstand for en international arrestordre, fordi han mistænkes for at have beordret et bombeattentat mod et fransk passagerfly i 1989, hvor 170 blev dræbt. Også her afviste Sarkozy hårdnakket anklagerne, men da han blev konfronteret med beviser for, at hans højre hånd, Brice Hortefeux, og kampagneleder, Claude Guéant, (der siden blev henholdsvis indenrigsminister og generalsekretær for Élyséepalæet) i 2005 mødtes med den eftersøgte terrorist under et besøg i Tripoli, måtte Sarkozy undsige dem og konstatere, at »det var uklogt af dem«, men at han »intet anede om det«.

Og sådan tårner bevisbyrden mod Sarkozy sig op. Det er således kommet frem, at det var den franske efterretningstjeneste, der sørgede for at få lederen af den libyske oliefond The Libyan African Portfolio, Bashir Saleh, ud af Tripoli efter Gaddafis fald.

Saleh sad på den pengekasse, der ifølge anklagerne forede Sarkozys kampagne, og blev diskret installeret i Sydfrankrig, indtil pressen fik nys om sagen, hvorefter han blev hjulpet ud af landet (også af efterretningstjenesten), umiddelbart før Nicolas Sarkozy tabte kampagnen for at blive genvalgt i 2012. Saleh blev i 2018 udsat for et attentatforsøg i Sydafrika og er nu gået under jorden.

Afstanden mellem forbrydelse og dom

Det kan godt være, at Sarkozys skandaler med skandinaviske briller vidner om en rådden kultur i republikkens top, men Jean Garrigues insisterer på, at retssagerne mod Sarkozy er et ekstremt positivt tegn.

»Det, vi ser nu, er historisk: at politikere bliver retsforfulgt og får ubetingede fængselsstraffe – ligesom almindelige borgere. Det kan være med til at styrke befolkningens retsfølelse og tilliden til det franske demokrati, der længe har været meget begrænset.« Han minder om, at Sarkozys tidligere premierminister og højrefløjens præsidentkandidat i 2017 François Fillon i fjor blev idømt fem års fængsel heraf to ubetinget i en sag om svindel og opdigtede stillinger til sin hustru.

Disse sager viser tydeligt, at afstanden mellem forbrydelse og dom er mindsket betydeligt: »Tidligere måtte man vente i årtier, før sagerne kom for retten og endte med betingede domme. Præsident Chiracs dom (på to års betinget fængsel, red.) i 2011, handlede jo om en sag fra hans tid som overborgmester i Paris i begyndelsen af 1990erne,« forklarer Garrigues.

Han understreger imidlertid, at Sarkoyzs retssager har taget en uheldig og uventet drejning: For det er ikke blot Sarkozy og hans stadig talrige tilhængere i det borgerlige parti Les Républicains, der kalder retssagerne »en dommerhetz mod den tid­ligere præsident« og »et forsøg på at holde ham ude af politik«, på et tidspunkt hvor de desperat søger efter en kandidat, der kan udfordre Emmanuel Macron ved næste års præsidentvalg.

Også Rassemblement Nationals Marine Le Pen og lederen af det yderste og venstrefløjsparti La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, taler nemlig dunder mod »dommervældet«.

Årsagen ifølge Garrigues?

»De er selv begge to genstand for juridiske undersøgelser, og derfor finder de det opportunt at hægte sig på den bølge af forargelse, som Sarkozy håber at sætte i gang. Og desværre kan deres ytringer være med til at skabe en mistillid til det juridiske system på et helt afgørende tidspunkt i fransk historie, hvor man ellers var ved at få bugt med den årelange tradition for politisk straffrihed i Frankrig,« vurderer Garrigues.

Der er endnu ingen dato sat på sagen om Gaddafis kampagnestøtte, men Sarkozy risikerer op til ti års fængsel. For en fransk præsidents immunitet dækker udelukkende handlinger udført i embeds medfør.

