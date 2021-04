En ny maskerade Af Sonja Furu

I et eksemplar af Popular Science, udgivet under den spanske syge i 1919, står der: »Det kan være ganske fornuftigt at bære en influenzamaske. Men hvad nu hvis De vil ryge?« Videnskaben har selvfølgelig svaret. Med et hul i stoffet kan tobakken nå lungerne, helt uden at masken løsnes fra ansigtet. En spritny opfindelse, en såkaldt rygermaske. Mere end hundrede år senere er der igen tryk på innovationen af masker, omend målet er et noget andet end i 1919. Markedet er selvsagt eksploderet under pandemien, og det samme er forskningen.

»Det er på tide, at en ny generation af mundbind kommer på banen,« siger Linsey Marr, der er professor ved Virginia Tech. Hun har speciale i nanoteknologi og transmission af luftbårne virusser.

»I første omgang gjaldt det om at få folk til at gå med maske, nu gælder det om at videreudvikle maskerne, så de bliver mere effektive,« siger hun over telefonen fra Virginia.

Over hele verden forskes der i nye hightech-udgaver, som kan alt fra at rense sig selv til at slå virus ned. På Wyss Institute ved Harvard University har en gruppe forskere udviklet et mundbind, der kan teste for covid-19. For hvorfor ikke udnytte, at virus samler sig i maskerne? The Wall Street Journal beskriver teknologien bag mundbindet: Efter at have åndet gennem en Wyss-maske i 30 minutter er den klar til test. En lille pose vand klikkes fast på mundbindet, et let tryk på posen med to fingre, og vandet strømmer gennem filtrene i masken. Som ved en graviditetstest vil to streger indikere, om testen er positiv.

Maskerne er testet på simulatorer, hvor resultaterne ifølge forskerne er lige så sikre som de nuværende pcr-test. En ekstra gevinst er, at teknologien også kan bruges til at teste for andre infektioner, for eksempel lungebetændelse.

Peter Nguyen, der er biokemiker og forskningsleder på projektet, skriver til Weekendavisen, at de netop har fået godkendt studiet af et videnskabeligt tidsskrift og afventer publicering. Han vil derfor vente med at udtale sig, til det er officielt udgivet.

»Men hvorfor nøjes med at blokere for virus, når man kan dræbe den?« siger Michael Strano, professor i kemiteknik, over en Zoom-forbindelse fra Massachusetts Institute of Technology. Problemet ved kun at blokere for virus – uddyber professoren energisk – er, at det stadig er muligt at bringe smitten videre: »Vi rører jo hele tiden ved mundbindet.«

Strano leder et forskningshold på instituttet, som er i fuld gang med at udvikle en maske med et kobbernet, der er opvarmet til 160 grader og kan slå virus ihjel. Masken dræber muligvis enhver form for levende coronavirus, men et glødende gitter lyder ikke rart at rende rundt med. Strano garanterer dog, at mundbindet er ganske ufarligt. Professoren fortæller, at hans datter i skolealderen har prøvet en prototype, og viser stolt et billede af afkommet iført masken.

»Hun mærkede ikke det mindste,« siger han.

En køler sikrer den rette temperatur, og at luften samtidig er behagelig at indånde. Med Stranos ord er den noget så indbydende som »fuldstændig steril«. Og det er ikke kun en fordel for en selv, men også for ens sidemand, da den luft, man udånder, er totalt renset for bakterier. Teknologien har ovenikøbet en selvrensende effekt, så masken kan bruges igen og igen. Den nuværende forskning er accepteret til offentliggørelse af AIChE Journal, og Strano regner med, at der vil være modeller af masken på markedet til sommer.

Sjuskede mundbind

En ny innovation, som allerede er sat i produktion, er en gennemsigtig silikonemaske med udskiftelige filtre, også udviklet af et hold forskere fra Massachusetts Institute of Technology. Masken løser flere problemer: Den er let at rense og genanvendelig, ansigtsmimikken er synlig, og sensorer registrerer, at den sidder, som den skal.

»Jo bedre design, jo flere vil bruge maskerne korrekt, så de har den største effekt,« siger Ana María Rule til Weekendavisen. Hun er direktør for Exposure Assessment Laboratories og professor ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

»Et dårligt design er en af grundene til, at vi har set folk rendende med masker under næsen eller hængende fra det ene øre, og så kan det jo være lidt lige meget, at de går med dem.«

Rule sidder også i den tekniske rådgivningsgruppe for personligt beskyttelsesudstyr i Verdenssundhedsorganisatio­nen, WHO. Hun er begejstret for det store fokus på at optimere masker og ser et stort potentiale, hvis de kan diagnosticere smitte.

»Det er interessant og godt tænkt. Mundbindene får pludselig en ny funktion.« Men professoren er skeptisk over for andre af de nye innovationer. Hun giver ikke meget for fidusen ved at slå virus ihjel gennem et mundbind.

»Et godt filter vil klare sagen,« siger hun. Flere studier har vist, at et stofmundbind kan give en god beskyttelse. Det vigtigste er ifølge Rule, at mundbindet sidder korrekt, så partikler ikke trænger ind i næsen eller munden, og bæreren af mundbindet omvendt ikke smitter andre ved at ånde virus ud. Og så er det helt afgørende, at filtrene i mundbindet er sikre, så bakterierne heller ikke kan finde vej gennem lagene.

Masker til eliten

Professor i epidemiologi ved Yale School of Public Health Albert Ko forsker i luftbårne smitteveje. Han medgiver, at det er »spændende og godt« med nye innovationer af mundbindet. Men i første omgang efterlyser han fælles internationale standarder for, hvornår et mundbind er effektivt.

»Spørgsmålet er, om vi udvikler de rigtige teknologier,« siger han.

I takt med at flere i den vestlige verden bliver vaccineret, vil behovet for mundbind falde her. Men i store dele af verden, hvor vacciner er længere om at blive udrullet, kan mundbindet spille en helt central rolle i at bremse smitten. Det ene studie efter det andet indikerer, at mundbind har en effekt.

»Om de reducerer smitten med 10, 20 eller 70 procent, ved vi stadig ikke, men de virker,« siger Yale-professoren.

I begyndelsen af pandemien var der stor tvivl om maskernes effekt. Et eksempel er alle de kræfter, der blev brugt på det omtalte danske maskestudie. Interessen for studiet var enorm, men resultaterne endte med at være stort set ubrugelige. Blandt andet fordi det blev udført på et tidspunkt, hvor smitten i Danmark var lav.

Der var i lang tid tvivl om, hvorvidt coronavirus kunne spredes gennem luften. Men i dag er der bred enighed om, at partiklerne kan blive hængende i luften og smitte over to meters afstand. Tilbage i efteråret erkendte Sundhedsstyrelsen og myndigheder i en lang række andre lande det faktum.

I forskerkredse taler man ligefrem om, at der eksisterer en bias mod luftbårne sygdomme. Teorien er, at man ofte er forsigtig med at erkende, at en virus smitter gennem luften. For det første fordi det kan skabe panik i befolkningen. Pludselig ser folk virus alle vegne. Og for det andet kræver smittespredning via luften nye foranstaltninger i sundhedsvæsenet, som kan koste tid og penge.

»Det kan være en af forklaringerne på, at det tog tid at få udbredt brugen af masker,« siger Albert Ko og understreger, at hans fokus altid er folkesundheden.

»Hvis hjemmelavede masker er effektive, skal vi promovere dem. Det er vigtigere, at en million mennesker får adgang til en maske, end at 100 mennesker bærer en helt særlig hightech-maske.«

