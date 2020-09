Statens hemmelige aftale

Udgivelsesdato: 3. september 2020

I slutningen af 1990erne opdagede Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) noget, der i deres verden var en guldmine. Flere kabler med international datatrafik krydsede hinanden et sted i København. Ledelsen af FE kontaktede det private selskab, der var operatør på forbindelserne, der indeholdt telefonsamtaler, e-mail og sms’er fra og til for eksempel Kina og Rusland. Det resulterede i en tophemmelig aftale, der gav FE adgang til at tappe informationer fra forbindelsen og senere bearbejde dem i tjenestens hovedkvarter, Sandagergård på Amager.

Aftalen blev på statens vegne underskrevet af tre personer: daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, daværende forsvarsminister Hans Hækkerup og Forsvarsministeriets daværende departementschef Anders Troldborg.

Denne for offentligheden hidtil ukendte aftale har vist sig at være yderst givtig. Ikke blot for FE, men for Danmark, som med det aktiv i hånden rykkede ind i den absolutte inderkreds i internationalt efterretningssamarbejde. Et samarbejde, der giver adgang til værdifulde oplysninger til gavn for landets sikkerhed.

Ti forsvarsministre af forskellig politisk farve har siden holdt på denne værdifulde hemmelighed.

Det sluttede, da den nuværende af slagsen, socialdemokraten Trine Bramsen, mandag morgen den 24. august meddelte, at chefen for FE, Lars Findsen, og to ledende medarbejdere i tjenesten er hjemsendt, mens man undersøger, om FE har begået en række ulovligheder, som det blev antydet i pressemeddelelsen fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Den meddelelse og det senere forløb åbnede døren på klem ind til det rum, som ingen skulle have kigget i. Og det kan meget vel ende med en helt anden konklusion end den, der i første omgang så så åbenlys ud. En klassisk skandale, hvor sagens håndtering ender med at blive større end sagen – og i dette tilfælde en sikkerhedspolitisk kostbar skandale.

Fint selskab

I sidste uge kunne Weekendavisen fortælle, at sagens egent­lige omdrejningspunkt er de krydsende kabler og informationer, der kan hentes ud af dem. Nu kan vi på baggrund af flere kilder fortælle historien om den hemmelige aftale.

Forsvarets Efterretningstjeneste indgik altså en aftale med det private selskab, der håndterede dataforbindelserne. Data blev derefter gennem et kabel sendt ud til tjenestens hovedkvarter i København.

FE havde imidlertid et problem. Man manglede teknik og penge til at udføre opgaven. Derfor henvendte man sig til den største allierede, USA, og tilbød et samarbejde. Amerikanske NSA – National Security Agency – tilbød at yde teknisk og økonomisk bistand mod at få adgang til informationer fra tapningen og muligheden for at lægge søgeord af særlig amerikansk interesse ind i systemet.

Da der var tale om en slags international transit af datatrafik og ikke intern dansk kommunikation, var det vurderingen, at operationen lå inden for det, FE som udenrigsefterretningstjeneste måtte beskæftige sig med, og inden for det, man lovligt måtte udveksle med internationale partnere.

Flere kilder bekræfter, at det siden har været et fast indslag i nye forsvarsministres første arbejdsuge, at de modtog en briefing om FEs arbejde – herunder aftalen om at tappe det internationale kabelknudepunkt samt aftalen om samarbejdet med NSA. Det vil sige, at i alt ti ministre har kendt til sagen.

Når sagen har haft så høj prioritet i briefingen af ministre, skyldes det, at netop den mulighed som nævnt har været en guldmine for FE. En ting er de informationer, tjenesten kan hente til eget brug, men det måske væsentligste er, at Danmark har haft en vare med meget stor værdi at tilbyde på den uofficielle internationale byttebørs for efterretningsoperationer. Fordi FE har delt oplysninger med NSA, har tjenesten haft et slags uofficielt de facto-medlemskab af den eksklusive klub, der er kendt som five eyes – de fem øjne. Det er et samarbejde mellem USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand, som blev etableret lige efter Anden Verdenskrig. Her udveksler man informationer, der har interesse for partnerlandene.

Siden har få andre lande med særligt gode forbindelser fået adgang til klubben – herunder Danmark. Det har vi, fordi vi trods beskeden størrelse har haft noget med til bordet – nemlig en særlig adgang til international datatrafik. Den anden vej er så flydt de informationer, som de andre tjenester havde opsnappet, og som måtte have interesse for Danmark – herunder eksempelvis planlægning af terrorangreb.

Som beskrevet i sidste uges avis kom samarbejdet delvist til offentlighedens kendskab i 2014, da det internationale magasin The Intercept i samarbejde med Information bragte en artikel baseret på de tusinder af dokumenter, som den afhoppede systemadministrator Edward Snowden havde lækket om de amerikanske efterretningstjenester.

Heraf fremgik det, at NSA systematisk tapper datatrafik over hele verden. I de fleste lande uden godkendelse. Men i netop Danmark og Tyskland sker det i samarbejde med lokale myndigheder.

I Snowden-dokumenterne findes et hemmeligstemplet notat med talepunkter til et møde mellem den daværende NSA-chef, general Keith Alexander, og den danske efterretningstjeneste FE i juni 2012. Ifølge det notat er det afgørende for Alexander at fremhæve de to tjenesters samarbejde om »kabeladgang« og at love fortsat bistand til at administrere adgangen. Derudover skal Alexander huske at takke danskerne for den gode modtagelse under et besøg i København i marts samme år.

Det omtalte besøg viser noget om, hvor høj prioritet forholdet til NSA har haft. Keith Alexander mødte nemlig ikke kun sine samarbejdspartnere i Forsvarets Efterretningstjeneste, men også den danske forsvarsminister Nick Hækkerup, da de begge deltog i en middag på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.

Selv om både efterretningstjenesten og Forsvarsministeriet var overbevist om, at man bevægede sig inden for lovens rammer, ønskede man at komme på helt sikker grund, da loven om Forsvarets Efterretningstjeneste skulle revideres omkring 2014. Selv om tapningen handler om international datatrafik, kan det ske, at en dansk person, organisation, et dansk telefonnummer eller en mailadresse dukker op.

Ifølge den gamle lov havde FE reelt meget lille mulighed for at forfølge disse tilfældighedsfund, uanset hvor interessante og relevante de måtte være.

Dertil kom, at man også af vanvare kunne komme til at give oplysninger om danske statsborgere til NSA, hvis man overlod ubearbejdede rådata.

For at orientere de relevante politikere om de forhold blev ikke blot daværende forsvarsminister Nick Hækkerup inviteret til en særlig briefing hos FE. Også daværende justitsminister Morten Bødskov og hans departementschef besøgte tjenesten for at få et indblik i de problemer, der gerne skulle håndteres med lovgivningen.

Læser man bemærkningerne til FE-loven med de briller, ser man, hvor høj prioritet det har haft at få det samarbejde, som allerede blev vurderet som lovligt, ind på helt sikker juridisk grund. For eksempel hedder det i bemærkningerne:

»FEs udveksling af oplysninger med udenlandske myndigheder søges altid gennemført inden for rammerne af et etableret, gensidigt samarbejde, således at den modtagende myndighed i udlandet som led i dette samarbejde på tilsvarende måde vil stille oplysninger til rådighed for FE, når sådanne oplysninger kan have særlig betydning for f.eks. vurderingen af truslen mod Danmark og danske interesser. Det tætte, gensidige samarbejde betyder derfor, at FE videregiver oplysninger til samarbejdspartnere, hvis videregivelsen kan være af betydning for FEs eller samarbejdspartnerens opgavevaretagelse, således at det sikres, at samarbejdspartneren på samme vis vil stille oplysninger til rådighed for FE, som ellers ikke ville være blevet videregivet til tjenesten.«

Her står ikke, at Danmark og FE samarbejder med NSA og får noget den anden vej, men det er alligevel præcis det, der står. Men der står også noget andet, som er helt afgørende i den verserende sag, nemlig:

»FE orienterer løbende ministeren om virksomheden, herunder om samarbejdet med udenlandske partnere.«

Og: »Ifølge Forsvarsministeriets direktiv til chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste af 16. december 2008 (klassificeret fortroligt) påhviler det chefen for FE til enhver tid at holde Forsvarsministeriet underrettet om forhold af betydning for danske interesser, herunder om alle forhold af direkte eller indirekte betydning for landets sikkerhed, og i det hele om alle forhold af væsentlig betydning inden for tjenestens virksomhed, herunder om alle vigtige enkeltsager og principielle forhold vedrørende kontakter med inden- eller udenlandske myndigheder.«

Med andre ord skal chefen for FE orientere ministeren om det samarbejde, der har været med NSA. Ingen kilder med kendskab til forløbet kan forestille sig, at den hjemsendte FE-chef Lars Findsen og den ligeledes hjemsendte departementschef Thomas Ahrenkiel, der var Findsens forgænger i FE, har set stort på den forpligtelse. Begge er drevne embedsmænd med en lang karriere på Slotsholmen, og som næppe ville bringe sig selv i de vanskeligheder, en sådan pligtforsømmelse ville medføre, lyder det.

I sig selv har det heller ikke været noget problem at orientere ministeren.

Indtil for en uge siden har systemet holdt tæt. Men samtidig med ændringen af FE-loven blev der etableret et uafhængigt tilsyn, der fik til opgave at holde øje med både FE og Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Kritik fra tilsyn

Imidlertid gav netop NSA-forbindelsen problemer i forhold til tilsynet, hvis jurister var mindre sikre på lovligheden af aktiviteten. Tilsynet har i flere af sine årlige rapporter kritiseret, at FE gennem videregivelse af såkaldte rådata har løbet en risiko for at udlevere oplysninger om danske statsborgere samt i nogle tilfælde selv har søgt efter danske statsborgere. Formuleringerne er imidlertid i hvert tilfælde tilpasset, i den forstand at man skal kende baggrunden for at læse, hvad der står. Det er der en grund til, som man også kan læse ud af bemærkningerne til loven, hvor der om tilsynets årlige rapport står:

»Redegørelsen må – netop fordi den skal være beregnet til offentliggørelse – ikke indeholde oplysninger, hvis offentliggørelse kan skade statens sikkerhed, forholdet til udenlandske samarbejdspartnere, efterretningstjenesternes kilder m.v.«

Læs: Der må ikke stå noget, der kaster lys på vores samarbejde med eksempelvis NSA! I praksis har det betydet, at den årlige rapport hvert år har været til forhandling mellem tilsynet og Forsvarsministeriet, før den er blevet offentliggjort, og at formuleringerne i flere tilfælde er blevet »rundet af«, så man netop ikke risikerer at kaste lys på det, som kun meget få måtte se.

Yderligere hedder det i selve lovteksten: »Tilsynet afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til forsvarsministeren. Redegørelsen offentliggøres.«

Den formulering er mere interessant, end den lige ser ud til. For var det faktisk det, der skete, da tilsynet af egen drift udsendte en pressemeddelelse den 24. august?

Spørgsmålet er, om den pressemeddelelse, der antyder ulovligheder og uregelmæssigheder i FE, er handlet af med forsvarsminister Trine Bramsen. Som nævnt har det været sædvane, at formuleringerne i tilsynets årlige rapporter har været til forhandling med Forsvarsministeriets embedsmænd for at sikre, at man ikke af vanvare kom til at røbe hemmeligheder eller afsløre internationale forbindelser. I pressemeddelelsen skriver tilsynet to gange, at man har holdt forsvarsministeren orienteret.

Endnu er det ikke afklaret, hvordan man vil få sagen landet. At forholdet til NSA og dermed Danmarks status på byttebørsen for efterretninger har lidt skade, er der næppe tvivl om. Og skal man have det repareret, skal en undersøgelse tilrettelægges på en måde, der sikrer fortrolighed, hvilket så ikke kan tilfredsstille offentlighedens og visse politikeres krav om åbenhed.

Dertil er spørgsmålet, om en sådan undersøgelse også skal omfatte nuværende og tidligere ministre. Alt tyder på, at det så vil vise sig, at alle forsvarsministre har kendt til de forhold, der fik tre personer fra FE og en departementschef hjemsendt. Muligvis vil den også vise, at de fleste justitsministre har været orienteret. Her er det måske værd at huske, at den sidste justitsminister i Helle Thorning-Schmidts regering hed Mette Frederiksen.

Weekendavisen har blandt andet bedt om kommentar fra tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, det selskab, der i sin tid indgik aftale med FE om adgang til kablerne, samt forsvarsminister Trine Bramsen. Ingen har ønsket at kommentere.