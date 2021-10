Da videnskabsjournalist Lone Frank i foråret skulle i gang med en podcastfortælling om verdens største samling af menneskehjerner, blev hun ramt af depression. Men var det kemiske ubalancer i frontallappen eller en midtlivskrise, der slog hende ud?

I stedet for at lægge sig under dynen og opgive projektet besluttede Lone Frank og hendes producer Birgit Nissen Pedersen at vende projektet på hovedet. Indeholder vævet i hjernesamlingen, disse titusinde sjæle gemt i formalin, det forskningsmæssige svar på vores psykiske sårbarhed?

Gennem litteratur, musik og videnskab udforsker serien forbindelsen mellem hjernen og det menneske, vi hver især er.

KAPITEL 1

Lone Frank besøger kældrene under det nedlagte sindssygehospital i Risskov og får historien om verdens største samling af menneskehjerner. Titusinde hjerner fra syge, afsindige og plagede mænd og kvinder, som døde på statshospitaler mellem 1945 og 1982. I deres plastikspande venter de stadig på, at videnskaben afkoder deres hemmeligheder. Kan samlingen gøre Lone Frank klogere på hendes egen tilstand?

KAPITEL 2

Har Lone Frank et slægtskab med hjernen i spand nr. 30? I andet kapitel griber hun tilbage i psykiatriens historie for at forstå, hvordan forrykthed blev til psykiske problemer, og hvad den udvikling har ført med sig: Er Lone Franks depression et luksusproblem?

KAPITEL 3

Lone Franks depression gør hende nærmest ude af stand til at arbejde. I tredje kapitel opsøger hun psykiater Poul Videbæk på Glostrup Psykiatriske Hospital for at forstå, hvad depression overhovedet er. Kan hun hænge det op på ‘for lidt serotonin’, eller er der i virkeligheden gang i noget langt mere kompliceret, som er bundet til hendes liv?

KAPITEL 4

Viden om hjernen har til alle tider formet vores opfattelse af psyken og dens sygdomme. I sidste kapitel opdager Lone Frank en forskning, som rækker ud over hjernens biologi og vender hele psykiatrien på hovedet. Den spørger om diagnoserne i virkeligheden er værdiløse og giver hende et nyt syn på den depression, der har formørket hendes liv.

FAKTA Om Lone Frank & de titusinde sjæle En bevilling fra Lundbeckfonden har muliggjort podcastserien, som videnskabsjournalist Lone Frank har udviklet i samarbejde med producer og tilrettelægger Birgit Nissen Pedersen. Serien er en flydende og poetisk fortælling sammenvævet af personlige betragtninger, videnskabelige interviews og litterære citater indtalt af henholdsvis Sten Jørgensen og Bodil Jørgensen. I serien indgår interview med: Raben Rosenberg – professor i psykiatri, Psykiatrisk Center Amager

Karl-Anton Dorph-Petersen – hjerneforsker, Neuropsykiatrisk afdeling, Aarhus Universitet

Martin Wirenfeldt – hjerneforsker og lektor i patologi, Syddansk Universitet

Karin Garde – speciallæge i psykiatri, Sct. Hans Hospital

Poul Videbech – professor i psykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri

Terrie Moffitt – professor i psykologi, Duke University

Thomas Werge – professor ved Københavns Universitet og leder af Institut for biologisk psykiatri Litteratur: P.C. Jersild – En levende sjæl

Amalie Skram – Paa Sct. Jørgen

Michel Houellebecq – Serotonin

Sylvia Plath – Glasklokken

Kathrine Marie Guldager – Bjørnen

Asta Olivia Nordenhof – Essay, Information, 2016

Ursula Ankjær Olsen – Et Smykkeskrin

Fine Gråbøl – Ungeenheden

Astrid Lindgren – Emil fra Lønneberg

Tove Ditlevsen – Ansigterne

Illustrationer: Mathias Hoeg