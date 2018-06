Pelé har engang fortalt, at han undrer sig over, at der ikke bliver lavet flere film om fodbold, når der nu findes så mange fodboldbøger. Måske, funderede han, er det, fordi spillets passion er sværere at overføre til film end til bøger. Der er nok noget om snakken, i hvert fald er der så mange forfattere, der har skrevet om fodbold både i fiktiv og – som i dette særtillæg – essayistisk form, at vi har måtte udelade en del.

Pelé medvirkede selv i John Hustons spillefilm Victory, hvor et hold af nazister under Anden Verdenskrig skal spille en kamp mod en gruppe krigsfanger. Sylvester Stallone var udset til at være den, der scorede det afgørende mål i filmen, men actionhelten var – ifølge Pelé – så ringe en fodboldspiller, at han blev bedt om at stå på mål.

I den virkelige fodboldverden ville der ikke være tale om en degradering; spørg bare Liverpools målmand Loris Karius efter Champions League-finalen for nylig, om keepere kan være afgørende. I nærværende fodboldtillæg har målmanden som fænomen da også fået en fremtrædende plads. Der er hyldesttekster til to af fodboldhistoriens største målmænd: Robert Rozjdestvenskijs digt til og om den russiske legende Lev Jasjin og Colum McCanns rejse fra sin barndoms Dublin til London for at se Gordon Banks.

Albert Camus og Vladimir Nabokov har begge skrevet erindringstekster om deres formative ungdomsår som målmænd – Nabokov var så ihærdig, at han under sin studietid på Cambridge hellere ville vogte målet end sætte sine ben på universitetets bibliotek. Camus er blevet berømt for udsagnet om, at »alt hvad jeg ved om moral og mænds forpligtelser, skylder jeg sporten«.

Spillet herhjemme er for længst blevet genstand for en interesse, der sagtens kan være både intellektuel, kulturhistorisk, sociologisk og folkelig – tydeligst udtrykt i Hans-Jørgen Nielsens banebrydende roman Fodboldenglen fra 1979. I dette tillæg viser både Olga Ravn og Kaspar Colling, at traditionen i Danmark stadig er i vigør.

Teksterne i dette tillæg handler om både stjernene og knoldesparkerne, de er både nye og gamle, og de er skrevet af såvel kanoniserede, afdøde nobelpristagere, som af forfattere, der i allerhøjeste grad stadig er at finde iblandt os. Fælles for dem er en passion for spillet, klubben, kampen og de enkelte spillere – smukt udfoldet i Per Olov Enquists tekst om de to små spillere, Allan Simonsen og Diego Maradona, hvis spor krydsedes i FC Barcelona og igen under VM i Mexico i 1986. Den ene – Simonsen – i sit karrieres efterår, den anden – Maradona – på vej til at manifestere sig som sin generations, og måske historiens, bedste spiller.

En anden spiller på fodboldens firmament er den hollandske elegantier Johan Cruyff, der blev genstand for Inge Eriksens (platoniske) kærlighed og motoren i en art hektisk reportagejagt, der varede i flere år og måske ikke helt bar hende gennem 1970ernes ørkenvandring, men, som hun skriver, »det er fanme lige før«.

Andre essays beskriver spillet som et universelt fænomen, der kan samle mennesker på tværs af nationaliteter – som den bosniske forfatter Aleksandar Hemon oplevede det, da han, mens krigen rasede på Balkan, endte med at slå rod i Chicago og uge efter uge spillede fodbold med mænd fra alle verdenshjørner.

»O Jogo Bonito« kalder Pelé og hans brasilianske landsmænd fodbolden – det smukke spil. Om dette højtidelige begreb passer, vil det kommende VM måske afklare. Men spillet har under alle omstændigheder tændt projektøren over den indre grønsvær hos disse skribenter, hvis tekster forhåbentlig kan bruges til at slå den ulidelige ventetid mellem VM-kampene ihjel i de kommende uger.

Læs også:

Jo Næsbø: Kunsten at spille bolden videre

Henry Kissinger: Krig med andre midler

Dag Solstad: Arrogancens skygge