Historisk kompromis Af Hans Mortensen

Et historisk skifte i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik er på vej og vil åbenbare sig i løbet af den kommende uge. Måske allerede i weekenden.

I den forløbne uge har der i Statsministeriet været afholdt fortrolige forhandlinger med det formål at skabe et nyt nationalt kompromis om forsvars- og sikkerhedspolitikken. Både indholdet og deltagerkredsen er opsigtsvækkende.

Kredsen har ifølge Weekendavisens oplysninger været lederne af de såkaldt gamle partier. Det vil ud over statsminister Mette Frederiksen sige Venstres Jakob Ellemann-Jensen, den konservative Søren Pape Poulsen, Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale og SFs Pia Olsen Dyhr.

Målet med de forhandlinger er først og fremmest en enig principbeslutning om en konkret dato for, hvornår Danmark skal nå et forsvarsbudget, der udgør to procent af bruttonationalproduktet. Den enighed skal så være ramme for forhandlingerne om det næste forsvarsforlig, der begynder på et tidspunkt i løbet af i år.

Men derudover kan forhandlingerne i Statsministeriet meget vel ende med, at danskerne skal til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet i EU. Det er i hvert fald et af de krav, de borgerlige partiledere har haft med til forhandlingerne, og den socialdemokratiske regering har ikke afvist det.

Især SFs deltagelse i forhandlingerne er interessant. Partiet har historisk stået for afrustning og neutralitet. Det var kortvarigt med i forsvarsforliget omkring deltagelsen i Thorning-regeringen, men udtrådte igen, da man ikke ville stemme for indkøb af nye F-35-kampfly.

Nu er det imidlertid partiets mål at vende tilbage til forligskredsen i en situation, hvor Danmark skal beslutte en historisk oprustning med en forventet regning på 18 milliarder kroner om året, når toprocentsmålet er indfaset om en årrække. Det kan SF formentlig holde til i en situation, hvor venstrefløjskonkurrenten, Enhedslisten, har gerådet sig i et indre sammenbrud som følge af Ukrainekrigen.

EU-PLAN

At Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der begge er med i det nuværende forsvarsforlig, ikke deltager, ligesom Nye Borgerlige heller ikke har været med, betyder ikke, at de partier er ude af kommende forsvarsforhandlinger. Alle tre har tilkendegivet, at de bakker op om toprocentsmålet. Nye Borgerlige har endda i denne uge stillet beslutningsforslag i Folketinget om, at Danmark skal forpligte sig til at nå målet senest i 2035. De vil med andre ord være selvskrevne deltagere i de reelle forligsforhandlinger.

Til gengæld har de tre partier alle en vis grad af EU-skepsis, og derfor kan deres manglende deltagelse meget vel være tegn på, at EU-forbeholdet for alvor er i spil.

Forhandlingerne i Statsministeriet vidner om, hvordan den russiske invasion i Ukraine grundlæggende har ændret vilkårene for politik. Hvis det ikke stod klart før, gjorde det efter den historiske tale, som den tyske kansler, Olaf Scholz, forrige weekend holdt. Tyskland skal fremover opfylde sit løfte om at bruge to procent af sit bruttonationalprodukt på forsvaret. Det betyder 100 milliarder euro ekstra, lovede Scholz.

Efter den tale var der reelt ingen om- eller udvej for de øvrige NATO-lande – herunder Danmark. De to procent, der blev aftalt i 2014 på NATOs topmøde i Wales, er ikke længere en tåget målsætning, men et uomgængeligt vilkår. Prisen for det vilkår er som nævnt i omegnen af 18 milliarder kroner årligt, når målet er opfyldt.

Onsdag sendte samtlige borgerlige partiledere et fælles brev til statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Morten Bødskov om at fremskynde forhandlingerne om det næste forsvarsforlig med det formål at nå de to procent. Samme dag stillede Nye Borgerlige sit forslag om en forpligtelse til at nå de to procent i 2035.

Men allerede på det tidspunkt var regeringen i gang med at flytte spillepladen. De borgerlige partier i forsvarsforliget har også før Ukrainekrigen insisteret på de to procent, mens Socialdemokratiet har valgt mere runde formuleringer som: »To procent er udgangspunktet for de kommende forhandlinger.« Men med løftet fra deres tyske partifælle var der ingen genvej. I DR-programmet Aftenshowet onsdag aften blev statsminister Mette Frederiksen to gange spurgt, om det danske forsvarsbudget skal op på to procent. Og begge gange var svaret et uforbeholdent: »Ja.«

At der hermed er udsigt til en markant forøgelse af forsvarsbudgettet med et usædvanligt bredt flertal fra SF og højreover i Folketinget, er historisk, men det er ikke en beslutning uden indbyggede problemer.

Et afgørende problem er finansieringen. De 18 milliarder kroner kan ikke findes inden for det nuværende økonomiske råderum, hvis man også vil opretholde ambitionen om at lade de offentlige velfærdsudgifter følge den demografiske udvikling, hvilket både regeringen og Venstre har som erklæret mål.

I torsdagens udgave af Berlingske bebudede den konservative leder, Søren Pape Poulsen, at han er villig til »hårde velfærdsreformer« for at finde penge til forsvaret. Og derudover er han parat til at lempe på egne krav om skattelettelser, så de enten bliver udskudt, eller at de i første omgang bliver mindre end forventet fra konservativ side.

Både Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, og Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, afviser i samme artikel De Konservatives tanker om alene at finansiere de øgede forsvarsudgifter med velfærdsreformer. Så allerede nu tegner det til, at den politiske enighed om at bruge pengene ikke modsvares af en tilsvarende enighed om at finde dem.

MANGEL PÅ UDSTYR

Imidlertid er det heller ikke helt uproblematisk at bruge pengene. Det er efterhånden velbeskrevet, at helt centrale dele af det nuværende forlig ikke vil være opfyldt, når det udløber i 2023. Det drejer sig om etablering af en kampklar brigade på 4.000 soldater. Blandt andet mangler brigaden det luftforsvar, som er afgørende for at kunne kæmpe selvstændigt. Yderligere mangler Søværnet både sonar til bekæmpelse af ubåde og missiler, der skal gøre fregatterne i stand til at forsvare det danske luftrum. Både brigaden, sonar og missiler blev der afsat penge til i forliget. Men eksempelvis missilerne har man ikke kunnet skaffe på grund af stor international efterspørgsel.

Det bliver næppe bedre med det næste forlig i en situation, hvor Tyskland er i gang med en historisk oprustning, og flere NATO-lande givet vil følge efter.

Alene af den grund vil det tage en årrække at nå de to procent. Regeringen har i de indledende samtaler med forligspartierne talt for, at de næste forlig skal have en løbetid på ni eller ti år, eventuelt med indbyggede treårige delmål. At der er forståelse for det, afspejles i det brev, som de borgerlige partiledere onsdag sendte til stats- og forsvarsministeren. Men netop derfor er der behov for at fremskynde forhandlingerne, mener de.

»En sådan oprustning kan ikke ske over natten. Materielanskaffelser på forsvarsområdet er langstrakte, og uddannelse af soldater og personel tager tid. Set i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling, vi har set de sidste dage, har vi behov for at påbegynde denne oprustning af vores forsvar straks,« skriver de. Der er imidlertid initiativer, der kan iværksættes uafhængigt af det internationale marked for materiel.

En ting er en udvidelse af værnepligten både i længde og antal indkaldte. Det har Venstre allerede foreslået, selvom de erkender, at det kommer til at presse arbejdsudbuddet, og onsdag fik tanken støtte fra den socialdemokratiske forsvarsordfører Mogens Jensen, der til Berlingske sagde:

»Der er ingen tvivl om, at med den nye situation med Rusland står Danmark i en helt ny sikkerhedssituation. Det betyder, at vi skal have styrket Forsvaret, og det kan selvfølgelig også betyde, at vi skal have flere værnepligtige.«

Yderligere kan et væsentligt element blive øget teknologisk forskning. Det vil i hvert fald være en anbefaling fra det ekspertudvalg, der med tidligere NATO-ambassadør Michael Zilmer-Johns i spidsen skal levere baggrundsarbejde om Danmarks strategiske udfordringer op til forligsforhandlingerne. Ifølge Forsvarsministeriets foreløbige plan for en række temamøder forud for de egentlige forhandlinger er der også fokus på forskning. To af de 18 møder er afsat til kvanteteknologi, kunstig intelligens og cybersikkerhed.