Det forsømte forsvar

Læser man teksten i det forsvarsforlig, som den daværende borgerlige regering i 2018 indgik med Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti, skulle Danmark i dag være langt med at genopbygge et forsvar, der i et par årtier har lidt under en kombination af besparelser og ambitiøs deltagelse i internationale operationer.

Ser man på virkeligheden, er den mindre opmuntrende. Mens den sikkerhedspolitiske situation i Europa tilspidses time for time på grund af den russiske aggression i Ukraine, rettes lyset på, hvad Danmark egentlig kan levere ud over retorik og håb om amerikansk hjælp.

Allerede for to år siden gav NATO svaret i en evaluering af medlemslandenes forsvarsplanlægning. »Manglen på fremskridt siden sidste evaluering er bekymrende,« hed det, og den endelige konklusion lød, at den danske forsvarsplanlægning var: »misaligned« – »fejljusteret« – i forhold til NATOs målsætninger.

Daværende forsvarsminister Trine Bramsen sagde dengang, at hun ikke fandt NATOs kritik »rimelig«. Men ikke desto mindre er forventningen, at kritikken bliver lige så hård – muligvis hårdere, når alliancens næste vurdering udkommer senere på året. Kilder oplyser til Weekendavisen, at karakteren til den tid meget vel kan hedde: »seriously misaligned« – altså en tand ringere på et tidspunkt, hvor det nuværende forsvarsforlig med det såkaldt »substantielle løft« af dansk forsvar skulle være tæt på færdigimplementeret.

Det sidste forlig, der for første gang i årtier ikke indeholdt nedskæringer, blev indgået under indtryk af den russiske annektering af Krim-halvøen i 2014. Og i denne uge indledte forsvarsminister Morten Bødskov de første indledende drøftelser med Folketingets partier om det næste forlig – igen med russisk aggression som bagtæppe.

Statsminister Mette Frederiksen har allerede ved flere lejligheder bebudet, at Danmark kommer til at bruge flere penge på forsvaret. Hvordan det skal ske, har forsvarsminister Morten Bødskov løftet lidt af sløret for over for de centrale forligspartier. Mens det forlig, der nu nærmer sig udløb, har haft en løbetid på seks år, er planen, at det næste skal være ni- eller tiårigt og have som endemål, at Danmark opfylder sin forpligtelse til at anvende to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret. Det accepterede den daværende Thorning-regering på NATOs topmøde i Wales tilbage i 2014. At nå det mål vil koste på den pæne side af 15 milliarder ekstra forsvarskroner om året.

Ingen grund til at vente

Et forlig med længere løbetid har længe været et ønske i forsvarets ledelse. Planlægning og indkøb af store forsvarssystemer tager lang tid, og det er en af årsagerne til, at flere af ambitionerne i det nuværende forlig ikke vil være opfyldt ved udløbet i 2023.

Også de borgerlige partier i forsvarsforliget er i princippet positive over for et længere forlig eventuelt med indbyggede treårige justeringsmuligheder. De efterlyser til gengæld, at realitetsforhandlingerne begynder nu, siger Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt.

»I lyset af det, der sker i Ukraine, er det vigtigt, at vi kommer i gang med egentlige forhandlinger nu. Der er ingen grund til at vente. Tværtimod. Vores bud er, at vi nu skal have en klar plan for, hvordan vi kommer frem til at opfylde vores NATO-forpligtelse på toprocentsmålet, og vi vil også arbejde for en plan om, hvordan vi får ophævet det danske forsvarsforbehold i EU,« siger han.

Mens situationen tilspidses time for time, rettes lyset på, hvad Danmark egentlig kan levere ud over retorik og håb om amerikansk hjælp.

At forsvaret på grund af situationen i Ukraine har fået presserende problemer, der ikke afventer langvarige forligsforhandlinger, er åbenlys. Allerede for to uger siden meddelte Morten Bødskov, at man som en reaktion på den russiske militære opbygning ville samle en kampbataljon på 700 soldater, som skulle være på en-fem dages beredskab.

Selvom der herfra er et stykke til den deployerbare brigade på omkring 4.000 soldater, som er målet i det eksisterende forsvarsforlig, har det været en voldsom mundfuld. Kilder melder om, at udrustning af kampbataljonen har krævet, at hærens øvrige enheder har måttet aflevere store mængder af udstyr – eksempelvis brugbare køretøjer.

Det er langtfra en ny oplysning, at forsvaret har betydelige mangler, når det kommer til udstyr. I januar advarede forsvarschef, general Flemming Lentfer, om, at forsvarets lagre af ammunition var tæt på at være tomme.

»Ser man på kampkraften, er vi ikke modstandsdygtige nok med det, vi har på lager,« sagde Lentfer til DR.

Og det er langtfra det eneste problem. Allerede sidste år advarede chefen for første brigade, brigadegeneral Henrik Lyhne i Berlingske, om, at hæren ikke ville have en kampklar brigade i 2024, som det ellers er forudsat i forsvarsforliget. Den bekymring blev afvist af daværende forsvarsminister Trine Bramsen. Men samtidig viste notater, der blev udleveret til partierne under forhandling af den såkaldte Arktis-pakke, at brigaden langtfra var det eneste hængeparti. Heller ikke et planlagt indkøb af missiler, som placeret på søværnets fregatter skal udgøre forsvaret af det danske luftrum eller sonar til bekæmpelse af ubåde, ville blive indkøbt i forligsperioden.

I stedet var en del af forligets ekstra penge ifølge Weekendavisens oplysninger anvendt til vedligeholdelse af bygninger og forfaldne kloakker under landets kaserner. Nødvendige udgifter, men et stykke fra det, der var aftalt at bruge penge på.

Den evige fred afbrudt

Forklaringen på, at det danske forsvar er i krise på det værst tænkelige tidspunkt, er både lang og historisk. Da Den Kolde Krig sluttede med kommunismens sammenbrud i Østeuropa, betød det samtidig en nedskalering af forsvarsudgifter i vest. Samtlige lande høstede begejstret den såkaldte fredsdividende, der betød, at penge fra forsvarsbudgettet kunne bruges andetsteds. De danske forsvarsudgifter faldt over 20-30 år fra to procent af bruttonationalproduktet til omkring det halve.

Terrorangrebet 11. september 2001 ændrede i høj grad forestillingen om evig fred. Men for forsvaret var det ikke en uproblematisk ændring. Tværtimod blev der iværksat en massiv ændring af fokus. Vel at mærke uden at der fulgte penge med. Så at sige besluttede man på samme tid at gå i krig og at fortsætte med at høste fredsdividende.

»Mobiliseringsforsvaret er ikke længere relevant,« sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen i en tale på Forsvarsakademiet i 2003. I talen, der blev signalet til en massiv omlægning af forsvaret, sagde Fogh også:

»Vi har stadigvæk et forsvar, som først og fremmest er gearet til at håndtere en gammeldags trussel direkte mod dansk territorium. Det er ikke den trussel, som vi står over for. Derfor må forsvaret i de kommende år indstille sig på en meget omfattende omstilling til den nye tid.«

Foghs entydige målsætning var, at Danmark blev i stand til at udsende 2.000 soldater til internationale operationer. Var der tvivlere internt i forsvaret, forblev de tavse. Alternativet var yderligere besparelser.

Andre lande gik samme retning, men få så markant som Danmark. Eksempelvis opretholdt Norge et territorialforsvar, samtidig med at man leverede bidrag til internationale operationer. Og det har været helt bevidst ikke at vælge det ene frem for det andet, siger den norske forsvarschef, general Eirik Kristoffersen.

»Efter Den Kolde Krig blev det norske forsvar reduceret i størrelse, da det var for dyrt i forhold til den sikkerhedspolitiske situation. Vi har også færre værnepligtige, fordi vi har ønsket større professionalisering af forsvaret. Men vi har samtidig villet beholde bredden i forsvaret. Vi har derfor et integreret system med personale, som kan mobiliseres. Vi har opretholdt daglige operationer i nord og øget dem i takt med en øget russisk aktivitet. Norge er naboland til Rusland, og det har været afgørende at være til stede i de strategisk vigtige områder i nord, selv i perioder, hvor vi har haft store bidrag i eksempelvis Afghanistan,« siger Eirik Kristoffersen.

Den dobbelthed havde det danske forsvar i langt mindre grad som følge af Fogh-regeringens målsætning. Samtidig fortsatte spareiveren.

»For at sikre omtrent uændret råderum til de centrale borgernære områder inden for den nye ramme gennemføres effektiviseringer inden for forsvaret, som kan frigøre 2 milliarder kroner årligt fra 2015 og frem,« hed det i den økonomiske 2020-plan, som Løkke-regeringen gik til valg på i 2011. Efter valget indkasserede den nye socialdemokratiske regering gevinsten og lidt til.

Samme regering skrev tre år senere ved NATOs topmøde i Wales under på målet om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret. Men andet end at skrive under gjorde man ikke.

Sideløbende blev forsvaret underkastet stram finansministeriel tugt. Eksempelvis kritiserede Rigsrevisionen ved flere lejligheder forsvarets store lagre af blandt andet den ammunition, som man nu ikke har på lager.

2014-mødet i NATO blev holdt under indtryk af den daværende konflikt i Ukraine, der endte med russisk annektering af Krim. Siden blev toprocentsmålet en afgørende målestok for viljen til at bidrage til NATO. Den amerikanske præsident Donald Trump gjorde det til eneste målestok, og det har afløseren i princippet ikke fraveget, selvom retorikken er dæmpet.

USAs baser fjernes

To procent er dermed et afgørende vilkår for det næste forsvarsforlig. Men der er mere end det. Uanset procentsatsen vil Danmark stå over for store investeringer i nyt materiel.

For selvom regeringstoppen under stor opmærksomhed for nylig lancerede, at man går i gang med at forhandle en militær samarbejdsaftale med USA, er realiteten, at de europæiske NATO-lande i fremtiden vil få et større ansvar for egen sikkerhed.

Forestillingen om amerikanske baser på dansk jord er netop en forestilling. Snarere vil der blive tale om, at Danmark påtager sig at sikre logistik til at modtage NATO-tropper i en tilspidset situation.

Det billede bliver givet bekræftet, når en arbejdsgruppe under ledelse af tidligere NATO-ambassadør Michael Zilmer-Johns senere på året afleverer en stor sikkerhedspolitisk analyse, der skal danne ramme om det kommende forsvarsforlig. Her vil en af konklusionerne givet være, at det amerikanske sikkerhedspolitiske fokus bliver flyttet mod Kina, og at europæerne i højere grad må vænne sig til at være alene hjemme og tage ansvar for egen sikkerhed.

