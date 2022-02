Ham, som Putin er bange for

I Vesten er der mange, der er bange for Ruslands præsident, Vladimir Putin. I Rusland er Putin ikke den mand, man frygter mest. Den titel går til Ramzan Kadyrov, der står i spidsen for den lille nordkaukasiske delrepublik Tjetjenien.

»De fleste russere er bange for at kommentere noget som helst, der har med Kadyrov at gøre,« konstaterer Oleg Orlov, bestyrelsesmedlem i menneskeretsorganisationen Memorial.

På russiske internetfora kan man endda finde diskussioner om, hvorvidt Putin selv er angst for Kadyrov. Netop dét spørgsmål blev for nylig stillet til præsidentens talsmand, Dmitrij Peskov, da han kom under pres fra flere journalister, som spændte fra det statskontrollerede nyhedsbureau TASS til det amerikanske nyheds- og erhvervsmedie Bloomberg.

Alle ville de gerne vide, hvorfor Putin ikke kunne få Kadyrov og hans hold til at indordne sig i sagen om den 52-årige tjetjenske kvinde Zarema Musajeva. Hun har boet i den russiske millionby Nizjnij Novgorod cirka 1.400 km nord for Tjetjenien. Den 20. januar blev hun anholdt af tjetjenske politifolk og kørt sydpå til den muslimske delrepublik.

Ifølge den officielle forklaring blev hun indkaldt som vidne i en sag om falskneri. Ved ankomst til Tjetjenien angreb hun angiveligt en politimand og kradsede ham i ansigtet. Derfor står hun nu til en længeværende fængselsstraf.

Blandt menneskeretsforkæmperne er der dog enighed om, at Musajeva i virkeligheden blev kidnappet som hævn for, at hendes to sønner menes at drive en Kadyrov-kritisk nyhedskanal gennem beskedtjenesten Telegram.

»Hun er et gidsel,« fastslår Natalja Prilutskaja, der er ruslandsresearcher ved Amnesty International.

»På videoerne fra overvågningskameraerne kan man se, hvordan Zarema Musajeva blev slæbt ud af lejligheden uden hverken jakke eller sko – og det om vinteren! Hun er en svækket og syg kvinde, og så siger de nu, at hun angreb en politimand. Det virker ikke troværdigt.«

Voldens magt

Selv har Ramzan Kadyrov indirekte bekræftet, at det egentlig handler om en konflikt med hele familien, som ifølge ham bør anbringes »i fængsel eller under jorden«. Endnu mere truende var Kadyrovs mangeårige højre hånd Adam Delimkhanov:

»Vi vil forfølge jer, indtil vi dræber jer og skærer jeres hoveder af,« sagde han om Musajevas familie ifølge det russiske medie The Insider.

Den fængslede kvindes sønner har fortalt, at efterhånden op mod 40-50 af deres slægtninge er blevet kidnappet for at lægge maksimalt pres på dem. Den ene af sønnerne, Ibragim, har desuden tidligere været i tjetjensk fangenskab. Ifølge hans beretninger var Ramzan Kadyrov personligt med til at slå og torturere ham.

»Der er intet unikt ved den nuværende situation, måske bortset fra at Zarema Musajevas mand er dommer,« fortæller Oleg Orlov fra Memorial:

»Rigtig mange gange har der været meldinger om, at Kadyrovs folk har kidnappet familiemedlemmer til de mennesker, som på en eller anden måde har ytret sig kritisk om ham. Det foregår både i Tjetjenien og i andre russiske regioner. I december skete det for bloggeren Tumso Abdurakhmanov, hvis kvindelige slægtninge blev kidnappet fra (den sydlige russiske by, red.) Astrakhan.«

Som den eneste regionalleder er Ramzan Kadyrov hverken underlagt regeringen, efterforskningskomiteen eller Nationalgarden. Men kun Vladimir Putin. Oleg Orlov, bestyrelsesmedlem i menneskerettighedsorganisationen Memorial

Abdurakhmanov befinder sig i eksil i Sverige, hvor han på et tidspunkt overlevede et mordforsøg. Flere andre af Kadyrovs fjender, som gemte sig i udlandet, har ikke været så heldige. De er blevet dræbt:

»Disse drabsspor fører direkte til Ramzan Kadyrov – og ikke til de russiske efterretningstjenester som GRU og FSB. Det vil sige, at Kreml accepterer, at han kan gøre hvad som helst med tjetjenerne. Ikke bare i Tjetjenien, men også i andre russiske regioner og selv uden for Rusland,« forklarer Oleg Orlov.

»Kadyrov har helt andre beføjelser end alle de andre ledere af russiske regioner. Som den eneste har han endda sine egne militærstyrker, som kun adlyder ham, selvom de rent formelt hører under blandt andet Nationalgarden og indenrigsministeriet.«

Håbet lever videre

Det er alment kendt i Rusland, at Tjetjeniens leder har en ganske unik position i Vladimir Putins ellers vertikale magthierarki. Den har han fået, fordi Putin har set sig nødsaget til at gå på kompromis med sine magtprincipper efter to russisk-tjetjenske krige og en lang række terroraktioner med forbindelser til Tjetjenien.

»Kadyrovs opgave er at sørge for, at Putin ikke får dårlige nyheder om terror og væbnet modstand i Tjetjenien. Til gengæld er Kadyrov som den eneste regionalleder hverken underlagt regeringen, efterforskningskomiteen eller Nationalgarden. Men kun Putin,« understreger Oleg Orlov.

»Han er loyal over for Putin personligt. Ikke over for Ruslands præsident eller Rusland som sådan. Og når der sker et magtskifte i Rusland, vil Kadyrov forsøge at udvide sine uformelle beføjelser endnu mere.«

I forvejen bliver Tjetjenien ofte beskrevet som en stat i staten, hvor man lever i en helt anden verden og blandt andet praktiserer flerkoneri. I sagen med Zarema Musajeva har Kadyrov dog forregnet sig, mener Oleg Orlov.

Dels har han ikke fået hendes sønner til at tie stille. Dels blev medieomtalen for meget for Vladimir Putin, der inviterede Ramzan Kadyrov til en kammeratlig samtale i Moskva:

»Siden har Kadyrov været tavs om sagen, og hans pressesekretær har endda sagt, at de ikke længere vil kommentere den.«

Det giver russiske menneskeretsforkæmpere håb om, at Zarema Musajeva kan blive løsladt:

»Det sker næppe i dag eller i morgen, fordi den tjetjenske ledelse formentlig får lov til at redde ansigt. Men på lidt længere sigt håber vi og tror på, at Zarema kommer på fri fod,« siger Natalja Kurekina, talskvinde ved menneskeretsorganisationen Komitet Protiv Pytok (komiteen imod tortur).

Denne ngo, hvor den ene af Zarema Musajevas sønner tidligere var ansat, yder nu juridisk bistand til hans fængslede mor:

»Vi er overbeviste om, at der på grund af den massive omtale er en reel chance for at få hende ud. Og vi vil gøre alt for at gribe denne chance,« forsikrer Kurekina.