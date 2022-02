Knækudstødning

Mikkel Pedersen drejer gashåndtaget i bund og læner knallerten til siden, mens han står ved siden af og holder fast. Luften fyldes af småsten og røg. Vennen Jens Andersens knallert har ingen skjolde på, den er et sort stel med en forstørret motor. Forhjulet slipper jorden, når han giver den fuldt håndtag hen ad landevejen. Maskinen på titommershjul har fire gange så mange hestekræfter, som da den rullede ud fra fabrikken.

Det er en Honda og en Yamaha. To muskuløse knallerter. Luftfilter, karburator, cylinder og variator (den del, der holder omdrejningstallet stabilt) er alle udskiftet med tunede reservedele. Luftfilteret og dysen i karburatoren er forstørrede og sender mere luft og benzin i motoren, end den ellers havde fået. En almindelig cylinder til en knallert er 50 kubikcentimeter, men cylinderen på drengenes knallerter er 78. I variatoren er en begrænsningsskive pillet ud, så motoren kommer højere op i omdrejninger. De to maskiner kører henholdsvis 105 og 110 kilometer i timen.

De to drenge flyver hen over indkørslen til den garage, hvor de skruer på knallerter. Vi befinder os et sted mellem Mariager og Randers, græsplænen på hver side af indkørslen er fyldt med hjulspor.

»Bange for at dø? Nej. Jeg er bange for, at politiet stopper mig og udskyder mit kørekort til bil,« siger Jens Andersen.

Forholdet mellem benzin, luft og olie er korrekt, når tændrøret bliver Cociofarvet. Foto: Tobias Nicolai

De to kører tilbage på landevejen. Jens Andersen sidder bag på Mikkel Pedersens tunede Honda SFX. Med et hårdt træk i styret og et hurtigt rul med gashåndtaget rejser forhjulet sig, og drengene fræser flere hundrede meter på baghjulet med 70 kilometer i timen. Bagefter brænder Jens Andersen dæk af på en terrasseflise ved at sætte forhjulet mod træ og give fuld gas. Luften er så tyk af brændt gummi, blyfri 95 og totaktsolie, at man kan smage den.

»Jeg føler mig som en satans karl. Der er ikke nogen, der kan røre mig,« siger Jens Andersen.

Det er drenge som Mikkel Pedersen og Jens Andersen, der fylder i ulykkesstatistikkerne.

Dødstal

Knallertkøreren er den trafikant, som har størst risiko for at være indblandet i en alvorlig trafikulykke. Risikoen er 70 gange højere end risikoen ved at køre i bil, viser en rapport om risiko i trafikken fra Danmarks Tekniske Universitet. ​

Ole Mølgaard, ledende overlæge på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, siger, at man kan hjælpe knallertkørere, når det gælder brækkede håndled, arme og ben, men at det bliver sværere, hvis de slår hovedet.

»Når knallertulykker får en dødelig udgang, er det ofte på grund af indre blødninger i hovedet. Det ser vi især, når føreren kører uden hjelm eller med en hjelm, der ikke er spændt,« siger Ole Mølgaard.

Risikorapporten viser, at knallertkørere er overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. Forskerne ved DTU har ved at analysere ulykker påvist, at man kan inddele de unge knallertkørere i to kategorier: de risikovillige og de ikkerisikovillige. Der er kun drenge i kategorien for risikovillige.

Den femårige pige på Frederiksberg, de tre personer på Nordfyn, politibetjenten på Langebro – alle dræbt af vanvidsbilister siden 2019. Man har konfiskeret biler i hobetal, og i borgerforslag er der rejst krav om skærpede straffe; vanvidsbilisme som trafikalt tema har ikke været til at komme uden om. Anderledes forholder det sig med knallertulykker, som kræver flere dødsofre, men ikke altid har en skyldig part.

Mikkel Pedersen og Jens Andersen kører alt for hurtigt på knallert, der hvor de bor mellem Mariager og Randers. Marker er det eneste, man kan se. Sjældent kører en bil forbi ude på landevejen. De venter bare på at træffe én dårlig beslutning i jagten på at være en satans karl. Bliver de overset af en højresvingende bilist bare en enkelt gang, risikerer de at blive en del af statistikken. Den statistik, der viser, at stadig flere unge drenge dør på knallert, selvom antallet af trafikdræbte – inklusive på knallert – ikke har været lavere i mange år.

105 kilometer i timen er topfarten på Mikkel Pedersens Honda SFX. Foto: Tobias Nicolai

Fra 2008 til 2010 blev 42 personer dræbt i knallertulykker. Otte af førerne var under 17 år gamle. 21 var ældre end 44. Det samlede antal dræbte fra 2018 til 2020 var 25, altså næsten en halvering af knallertdødsfald på ti år, men antallet af unge, der døde, var faktisk steget en smule: i perioden blev ti førere under 18 blev dræbt i en knallertulykke.

Spørger man Mikkel og Jens, hvorfor de kører alt for stærkt, falder svaret prompte: De kan ikke lade være.

I Danmark kan man som 15-årig få knallertkørekort. Med det i hånden må man føre en knallert, der maksimalt kan køre 30 kilometer i timen. De fleste knallerter er designet til at køre hurtigere, men sælges med en mekanisk begrænsning, så de lever op til de lovkrav, der regulerer trafikken på danske veje og cykelstier. Det er dog nemt og billigt at købe dele til at tune en knallert på nettet.

Knallertduoen Mikkel og Jens kører på lovlige knallerter, når de skal i skole. Mikkels er en blå Suzuki Katana, som han dog stadig kan stejle med. Hans uniform er mørke overalls, sikkerhedssko og en hjelm med overtræk, der forvandler den til et troldehoved. For drengene er knallerten også en nødvendighed. Der er langt til alting, og bussen kører sjældent.

Når drengene møder politiet på deres tunede knallerter, handler det om at slippe væk. Det går nemt inde i byerne. Ind på stisystemerne; så kan hverken politibil eller -motorcykel følge med. Mikkel og Jens gør det ikke kun for at slippe for en bøde eller konfiskation af deres knallert, men også for at pumpe adrenalin rundt i kroppens blodkar.

Første gang man bliver stoppet af politiet på en ulovlig knallert, får man en bøde og en betinget frakendelse af knallertkørekortet. Anden gang konfiskeres knallerten, kørekortet frakendes ubetinget, og retten til at få kørekort til bil udskydes med et halvt år. Det er det sidste, der gør, at Jens Andersen og Mikkel Pedersen kører i skole på lovlige knallerter.

Nordjyllands Politi foretager jævnligt knallertrazziaer på skoler, hvor et rullefelt anvendes til at måle, hvor hurtigt den enkelte knallert kan køre. Politikommissær i Nordjyllands Politi Jess Falberg siger, at det har en præventiv effekt. Efter en razzia kører færre i skole på deres tunede knallerter. Politiets razziaer virker bedre end at jagte drengene, når de forsøger at stikke af.

Mikkel Pedersen og Jens Andersen skruer i knallerter i værkstedet fire gange om ugen. Foto: Tobias Nicolai

»De unge forstår ikke selv, hvor store konsekvenserne er, hvis det ender galt. Derfor forsøger vi at undgå eftersættelser, så vi ikke bidrager til farlige situationer,« siger kommissæren.

Bagsiden af den politik er, at kører man vildt nok, kan man være heldig, at politiet holder sig væk.

Giv børnene en motorcykel

»Min fatter lærte mig at skrue i en knallert, da jeg var 11. Han hjalp mig med at tune den,« siger Mikkel Pedersen.

Kira H. Janstrup, adjunkt ved DTU Management, Division for Transport, siger, at der især skal sættes ind over for forældrene til de unge knallertkørere.

»Resultaterne fra vores spørgeskema tyder på, at forældrene skal mere på banen, men jeg tror ikke, at politiet er de rigtige til at vejlede forældrene,« siger Janstrup.

Kira H. Janstrup foreslår, at man kunne oprette en gratis ordning, hvor unge knallertkørere kan få tjekket, om deres knallerter har fejl eller mangler. En del af de unge hævder, at de ikke vidste, at de kører på en ulovlig knallert.

»Det er et klart overset problem, og der bør laves en bedre indsats målrettet unge knallertkørere for at forhindre trafikulykker,« siger Kira H. Janstrup.

Med 30 kroner på lommen og et minimum af tekniske færdigheder og værktøj kan en knallert komme til at køre små 70 kilometer i timen. Begrænsningsskiven skal fjernes i variatoren, og en større dyse skal sættes på karburatoren.

»Det kunne min mutter gøre,« siger Jens Andersen.

I en garage i Bramstrup nær Hadsten ligger GT-Tuning. På de to lifte i garagen står to generationer af Yamahaer. En nyere JOG RR i sort og en ældre firegears i blå. Motorblokkene er skilt i atomer. Hengemt i hjørnet under et bordeauxfarvet tæppe står vinterens store projekt. En sort og neongrøn JOG AS/FS. Den model står i en enhver knallerttuners garage. Det karakteristiske skjoldssæt er spidst og peger mod forhjulet. Knallerten har et velbygget stel og motor, den er pålidelig.

»Den skal have hele pakken. Målet er, at den skal gå mellem 190 og 200 kilometer i timen,« siger Daniel Baunsgaard, manden bag GT-Tuning.

Når unge drenge kommer til Daniel for at få tunet deres knallert, forsøger de at fremstå som små engle, som kun vil bruge knallerten til banekørsel, hvor en tunet knallert ikke ville være ulovlig. De er ikke gamle nok til at køre bil, så forældrene er med. Både de og Daniel ved, at det er en løgn, de unge fyrer af.

Daniels uortodokse forslag på en løsning på problemet med overmuskuløse knallerter er at udstyre de unge med noget endnu større.

»Jeg var fire år gammel, da jeg kørte galt på min fatters tunede knallert første gang,« siger Mikkel Pedersen. Foto: Tobias Nicolai

»Tidligere stod jeg altid med en løftet pegefinger og sagde ‘I ved godt, at I ikke må køre på vejen, når jeg er færdig med den’. Nu siger jeg ingenting, for det nytter ingenting. Men jeg er sikker på, at knallerten ikke falder fra hinanden, når de kører hurtigt, hvis den bliver tunet her og ikke hjemme hos dem,« siger Daniel Baunsgaard.

Daniel Baunsgaard siger, at man kunne komme problemet med tunede knallerter til livs ved at give 16-årige lov til at køre på en 125-kubikcentimeter motorcykel og sende dem fra cykelstien til vejen. Det er lovligt flere steder i Europa. Et tohjulet motorkøretøj er faktisk nemmere at styre, når det kører lidt hurtigere, og drengene kan stadig få vind på snuden.