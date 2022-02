Hævn på rastepladsen

Før politiet anholdt ham på en rasteplads uden for Kolding – jernrøret lå stadig på asfalten – gik han på Facebook og efterlyste de østeuropæere, der havde suget diesel direkte op af tanken på hans lastbiler. Overvågningskameraet fangede deres nummerplade i natten:

»Vi eftersøger 2 personer, det er meget vigtigt vi får fat i dem, da de har glemt deres brækjern da de stjal 1800 liter dieselolie fra vores plads (...) De er kørende i en mørk Daf med reg nr (...) på rumænske plader (...) PS. Der er selvfølgelig en dusør til dem der kan oplyse hvor disse 2 skønne mennesker bor til leje.«

Retten gav vognmanden seks måneder for vold af særligt rå, farlig eller brutal karakter og ulovlig tvang. Han har netop fået fodlænken af i januar i år, men han var ikke den eneste, der var klar til at tage sagen i egen hånd en lørdag morgen i april 2021. Frustrationerne mellem danskere og østeuropæere har ulmet i transportbranchen, siden EUs østudvidelser åbnede grænserne for lavt betalt arbejdskraft. I løbet af de seneste 10-15 år er de danske eksportchauffører, der kører udlandsture, stort set blevet udraderet, og indlandschaufførerne føler sig presset på lønnen af rumænere, bulgarere, ukrainere og polakker. Dertil kommer den organiserede kriminalitet.

Den mørkegrønne DAF-lastbil på overvågningen var den samme, der ugen forinden blev taget i at stjæle diesel fra en vognmand i Esbjerg. Her fik rumænerne en bøde på 3.500 kroner, hvorefter de fortsatte på deres rute. En anden vognmand ved navn Kurt Jørgensen læser »efterlysningen«, mens han drikker sin morgenkaffe hjemme i Ebeltoft, og skriver på Facebook noget i retning af, at hvis nogen kan lokalisere rumænerne, vil han gerne »stå forrest«. Han bliver senere sigtet for trusler og sletter sit opslag.

Nummerpladen spreder sig hurtigt på nettet. Der er mange, der læser med. Øjne holdes åbne på motorveje. Ti minutter går, måske lidt mindre. Så udveksles beskeder, og op mod 30 vognmænd og lastbilchauffører rundtom i Øst- og Sydjylland sætter i bevægelse mod det samme punkt på kortet. Rumænerne er lokaliseret. Ifølge udskriften af dombogen fra Retten i Kolding sker der følgende:

Klokken 11.25 kører to lastbiler og en personbil samtidig og fra flere sider ind på rastepladsen i høj fart. De blokerer bremserne foran en parkeret rumænsk lastbil, der nu er lukket inde fra alle sider. Et jernrør tages op af et bagagerum, og vidner hører, at der på dansk bliver råbt: »Kom så ud med dig.« Sidespejle knuses. Ruder smadres. En rumæner hives ud af lastbilen af en mand, der beskrives som en »truckertype«. På jorden får den rumænske mand tæsk af vognmanden, der mistede 1.800 liter diesel, samt »flere p.t. ukendte gerningsmænd«. Han bliver sparket, slået med jernrøret og knytnæver, og truckertypen tager kvælertag på ham. Herefter truer vognmanden rumæneren ind i rumænerens egen lastbil og får ham til at låse sin telefon op og køre mod en hæveautomat for at hæve 3.000 euro for den stjålne diesel. Under køreturen slår han rumæneren i hovedet.

Kurt Jørgensen har kørt i halvanden time for at nå frem til rastepladsen. Da han ankommer, er det hele overstået, og politiet leder efter endnu en rumæner, der stak af fra lastbilen og flygtede ind i en skov med en dansker med et jernrør i hælene. Chaufførerne og vognmændene, der er ankommet drypvis, står i grupper og snakker.

»Da jeg kom, var det for sent. Det skulle selvfølgelig ikke være gået så galt, som det gjorde, men M. (den dømte vognmand, red.) har bare været … Det blev for meget for ham, og jeg forstår det udmærket, for havde han ikke gjort det, var en anden mødt op først. Det varmede faktisk mit hjerte, at vi var så mange danskere på rastepladsen. Der er stadig et sammenhold mellem danske chauffører,« siger Kurt Jørgensen.

Designet til dieseltyveri

Sammenstødet mellem det danske og de østeuropæiske arbejdsmarkeder har haft en dramatisk effekt på den danske transportbranche. Danske chauffører og deres arbejdsgivere, vognmændene, kunne blot se til, mens arbejdere rullede ind over grænsen fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Slovenien i 2004. I 2007 kom Bulgarien og Rumænien med i EU, og da finanskrisen satte ind i 2008, mistede de fleste danske eksportchauffører deres arbejde i løbet af få år. Ifølge de senest tilgængelige tal fra 3F, der organiserer chaufførerne, var der 8.000 danske eksportchauffører i begyndelsen af 1990erne. I dag er der cirka 500 tilbage.

Kun i indlandskørslen mellem danske byer er der stadig primært danske hænder på rattet, men også her mærkes presset. Østeuropæere bruges i stor stil til såkaldt cabotagekørsel – når en chauffør kører med læs fra for eksempel Polen til Danmark og herefter bliver i Danmark og kører regulære indlandsture til polsk eller rumænsk løn.

Frank Davidsen, underdirektør i interesseorganisationen DTL – Danske Vognmænd, bekræfter frustrationerne.

»Det er tydeligt, at nogle vognmænd er frustrerede over den generelle konflikt, der har været mellem vesteuropæiske og østeuropæiske vognmænd. De har set gods blive kørt til 20 procent af, hvad en dansk vognmand skal have, og overfaldet på rastepladsen kan have været en udløber af de frustrationer. Men jeg tror, det er et enkelttilfælde, for jeg har ikke hørt om noget, der var så groft før,« siger Frank Davidsen.

Han fortæller, at vognmænd og chauffører ofte er oppe imod organiseret kriminalitet. Den rumænske lastbil på rastepladsen var professionelt udstyret med pumper og slanger monteret bag på førerhuset, så der kunne suges diesel direkte op fra tanken. Tyverierne sker ofte, mens chaufføren sover i førerkabinen.

»Der er ingen tvivl om, at den bil var bygget til det,« siger underdirektør Frank Davidsen.

»Problemet er, at der er et stort mørketal for dieseltyverier, for hvis man bliver lænset for 100 liter, melder vognmanden det ikke, fordi han ikke kan bruge det til noget i forhold til forsikringen. Derfor har vi flere gange tilskyndet vognmændene til at anmelde det. Vi kan ikke som organisation gå til politiet og sige, der er et kæmpe problem, hvis de ikke får anmeldelser.«

Antallet af anmeldelser er faldet fra over 4.700 i 2017 til 5-600 i 2020, men ingen i branchen tror på, at det giver et retvisende billede.

Danske vognmænd og chauffører får også stjålet tankkort fra deres biler, ligesom de plages af såkaldte kighulstyverier. Når en chauffør holder ind på en øde rasteplads for at overnatte, skærer gerningsmænd et hul i presenningen for at se, om der er noget at stjæle. Alt, der kan omsættes, om det så er paller med toiletpapir, kan være væk, når chaufføren vågner næste morgen. Både dieseltyverier og kighulstyverier begås også af danske kriminelle, men i hvilket omfang vides ikke.

Frank Davidsen regner dog med, at frustrationen vil mildnes, når EUs vedtagne vejpakke begynder at få vejgreb. Onsdag i denne uge trådte nye regler mod cabotagekørsel i kraft, så udenlandske chauffører højst må køre tre indlandsture inden for fire dage i Danmark, hvorefter de har karantæne i fire dage. Det fjerner arbejdsgivernes incitament til at erstatte lokale danske chauffører med østeuropæere.

Hos 3F Transport, der organiserer de danske chauffører, mener formand Jan Villadsen, at østeuropæerne bliver syndebukke, selvom det i virkeligheden er speditørerne – de store leverings- og logistikfirmaer – der hyrer dem til lav løn.

»Nogle østeuropæere er lønnet på en måde, hvor de selv skal betale for dieselolien, og så er de nødt til at stjæle. Vi advarede imod dieseltyverierne allerede for ti år siden, da det begyndte at ske i Sverige, men det er heldigvis ikke lige så udbredt i Danmark,« siger Jan Villadsen.

Også han nærer forhåbninger til EUs vejpakke, som 3F sammen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er arkitekterne bag.

»Vejpakken har afhjulpet frustrationen, for branchen er begyndt at ansætte danskere igen. Når man skal betale en østeuropæer lige så meget, foretrækker de en dansker, så vejpakken ændrer hele incitamentsstrukturen.«

Klokken er syv om morgenen på Skandinavisk Transport Center i Køge, et gigantisk lagerområde, hvor lastbiler kører ind og ud i mørket med varer. Her tanker man diesel ved OK-trucktanken, trailere bliver hægtet af og på, supermarkedsvarer læsset af og på. Kurt Jørgensen stod ud af sengen klokken to i nat, eller det vil sige madrassen, der ligger på langs bag fører- og passagersædet i hans kabine. Kabinen er indrettet i rødbrun chesterfieldstil med frynsegardiner, som Jørgensen trækker for, når han går i seng ved 16-tiden. Han tager en vådserviet fra pakken med et billede af en baby udenpå og tørrer det hvide instrumentbræt af. Han er 49, har kørt i 20 år og har i dag 12 chauffører ansat. Alle danskere.

»Jeg stopper først med at køre, den dag de tager kørekortet fra mig,« siger han.

Ifølge ham er det blevet stadig sværere at være i den danske transportbranche.

»Vi er et jaget fag. Vi skal ikke træde ret meget ved siden af, før vi får en bøde af politiet. Jeg har for eksempel sat fjernlamper på mit tag, for alle mine biler kører om natten, og jeg vil gerne kunne se noget, især efter at de begyndte at kaste sten fra motorvejsbroerne. Men det må man ikke. Så skal vi også hamle op med, at østeuropæerne presser vores priser. Da jeg begyndte at køre, kunne vi lave penge i det her fag, men det kan vi ikke mere. Mine chauffører skal have 40-45.000 om måneden alt inklusive, og østeuropæerne skal have 15.000. Skal vi så også leve med, at de stjæler diesel fra os?«

En flammetatovering slikker ham op ad halsen.

– Hvordan har du det med, at en mand er blevet tæsket?

»Jeg undrede mig over, at politiet var der, da jeg kom, for det havde jeg ikke regnet med. I nuet tænker man nok, at det var dejligt, at nogen turde stå frem og gøre det, men når man tænker over det senere hen, er det selvfølgelig ikke den vej, vi skal. Man bliver bare frustreret over, at der ikke er nogen, der gør noget. De får bare en bøde.«

– Hvad mente du med, at du gerne ville stå forrest, hvis rumænerne kunne lokaliseres?

»Hvis vi kunne have taget dem på fersk gerning, havde det jo været godt, men det nåede vi slet ikke. Det er selvfølgelig ikke mange penge, hvis det sker én gang, men det bliver det, når de bare kører rundt og suger biler og så sælger det fra et depot til deres kolleger.«

Kriminelle kan på én tur suge for 18.000 kroner diesel – en lastbiltank rummer cirka 600 liter til omkring ni kroner literen, inklusive rabat. Herfra sælges dieselen videre. Ifølge 3F er de østeuropæiske chauffører økonomisk pressede til enten at købe eller selv stjæle dieselen, fordi deres arbejdsgiver, vognmanden, ofte tørrer dieselregningen af på dem.

– Der har været flere danskere om at tæske rumæneren. Er det ikke bare den stærke, der hævner sig på den svage?

»De er jo ikke svage, den dag de stjæler fra dig. Der er de jo stærke. Det er først, når det bliver opdaget, at de er svage. Det er os, der er de svage, når vi ikke kan få hjælp. De fik bare en bøde i Esbjerg, og så blev de sluppet løs igen. Det må da have en konsekvens at stjæle.«

Kurt Jørgensen får øje på et par lastbiler, mens han gør klar til at bakke op mod aflæsningsrampen.

»Der er en østeuropæer der, skal vi skyde på, at han er po-lak …«

Bilen kører ind og vender og forsvinder igen. Polske plader.

»Nu skal han nok hente et læs og køre sydpå. Det læs kunne have stået på en dansk bil, det kunne jeg have fået penge for,« siger han.

Så får han øje på en til, der holder ude ved hegnet.

»Der kommer ikke en østeuropæer og tager dit arbejde, vel? Og siger, han kan gøre det for 20 kroner i timen? Men det gør der her.«

– Taler du nogensinde med østeuropæerne eller spiser med dem?

»Nej. Jeg skal ikke have noget med dem at gøre. De er sikkert flinke nok, men de er en stor del af grunden til, at jeg ikke får det, jeg vil have, for at køre.«

– Har du ondt af dem?

»Ja, selvfølgelig. Jeg har meget ondt af dem, for jeg er overbevist om, at de hellere vil være i deres eget land med deres egen familie. De bliver nok presset til at gøre ting, de ikke ville have gjort ellers.«

Syndebukke

Efter overfaldet på rastepladsen konfiskerede politiet to specialbyggede lastbiler og anholdt rumæneren, der var blevet tæsket, og den anden rumæner, som de fandt i skoven. Begge fik 60 dages fængsel og en udvisningsdom. Den dømte vognmand, der afsonede 60 dage i fodlænke, ønsker ikke at udtale sig til Weekendavisen. I retten sagde han, at han handlede i selvforsvar, men erkendte at have tvunget rumæneren ind i lastbilen. De nåede aldrig frem til en hæveautomat, da vognmanden undervejs kom i tanke om, at det ikke var muligt at hæve så stort et beløb. I retten forklarede han, at han var vred over igen at være udsat for dieseltyveri, og at han flere gange havde ringet forgæves til politiet. Han ønsker ikke at udtale sig.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at de fraråder borgere at begå selvtægt.

»Vi opretter altid en sag, hvis en borger anmelder for eksempel tyveri af diesel, men det er ikke sikkert, at der skal sendes en patrulje til stedet, hvis det for eksempel fremgår, at gerningsmændene ikke længere er til stede. Men det er ikke en forudsætning for en efterfølgende efterforskning, at der straks har været en patrulje på gerningsstedet. Hvis der er efterforskningsmuligheder i det konkrete tilfælde, så efterforskes også tyveri af diesel som andre anmeldelser om strafbare forhold. Det er dog en forudsætning, at der forudgående er indgået en anmeldelse om det.«