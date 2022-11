S for Sauron Af Christoffer Zieler

DET INTERESSANTE ØJEBLIK i dette års vældige tv-serie om Tolkiens eventyr indtræffer, da Mørkets Fyrste – Sauron – foreslår elverkvinden Galadriel at indgå i et regeringssamarbejde. Med bred deltagelse, må man forestille sig, af såvel elverfolk som orker – ikke ulig den regering, der nu forhandles om.

»Sammen kan vi redde Midgård,« siger han.

»Redde eller regere over,« spørger hun, og Sauron svarer: »Jeg ser ingen forskel.« Og her er det så meningen, at man skal konstatere, at Mørkets Fyrste har en karakterbrist.

Men er man socialdemokrat, er det ikke givet, at man ville opfatte scenen sådan. Hvad er egentlig forskellen på at ville redde verden og regere over den? For den, der vil »flytte Danmark fremad på de store strukturelle forhold«, som Mette Frederiksen sagde på valgnatten, er den robuste udøvelse af magt aldrig andet end en selvfølgelighed. Ja, det er en socialdemokratisk kliché at affærdige støttepartierne som svage. SF, lyder det, tør ikke få blod/skidt/olie på hænderne! De er ikke gjort af det stof, som skubber det store dieseldrevne velfærdsprojekt frem, frem, frem.

SELVOM JEG HAR læst Tolkiens bøger, havde jeg ikke før tænkt over, hvad Sauron mon egentlig ønskede at opnå med alle sine orker. Fejlen var min moraliserende læsning. Sauron var ond, jeg dømte ham ude. Men vi har nu lært, at valg nogle gange handler om nogen, der kan gennemtvinge noget.

Konfronteret med den sandhed, at dygtige ledere ikke altid er moralske eksempler, kan de sentimentale søge trøst i pølsesnak. På Twitter fik komikeren Brian Mørk før valget likes for at hævde, at politikere er gode mennesker, der gør deres bedste: »At du er uenig med dem i, hvordan man gør det, betyder ikke, at de er onde eller idioter.«

Vrøvl. At politikerne kan være onde, står bare ikke altid i vejen for, at de kan gøre det godt.

I det lys er det påfaldende, at valgkampen var så præget af politikeres, vælgeres og mediers moraliseren. Valgkampen indledtes med De Radikales moralske domfældelse over Mette Frederiksen, og fra borgerlig side hamrede man på hendes magtfuldkomne karakter. Selv magtmisbrugsdømte Støjberg bad vælgerne tage det moralske valg og sende Frederiksen samme vej som Sauron. Oppositionen ønskede et valg mellem sossernes muskuløse regeringsform og en opkørt moralisme, og vælgerne takkede ja til muskler frem for moral.

Som Frederiksen blev en anden af vælgernes yndlinge, Lars Løkke, fremstillet som ublu i sin vilje til magt. Skønt der ikke var nogen aktuel skandale at forfølge Løkke for, fik arrene fra hans historiske sager om umoralsk adfærd ham til at ligne en fighter af navnkundig ukuelighed. Man ved aldrig, hvad Løkke finder på, sagde kommentatorerne med en vis beundring; den blotte forventning om, at Løkke aldrig ville lægge bånd på sig selv for at gennemføre sin politiske vilje (hvad den så end er), var tillidsskabende.

Men hvad så med Pape? Også han blev underkastet en moralsk bedømmelse, men netop i den konservative leders glashus syntes fordømmelsens sten at lande med dødbringende præcision. Måske fordi Pape, bag sine delvise benægtelser, forekom så flov.

Når valget står mellem skamløshed og moraliseren, sejrer førstnævnte. Politikere skal kunne fungere i modgang, hvis de skal gøre nytte for vælgerne.