Pelosi-power

I det mindste udviklede der sig ikke nogen egentlige dommedagsscenarier under Nancy Pelosis besøg i Taiwan. Det var altid noget, at den 82-årige amerikanske politikers fly ikke blev blokeret af en kinesisk jetjager, og at Kina ikke umiddelbart foretog sig andet, der kunne ses som et skridt hen imod krig.

At fraværet af det værst tænkelige udfald var en slags positivt nyt, siger til gengæld en del om temperaturen i det kinesisk-amerikanske forhold. Det er flere årtier siden, at det var i nærheden af at være så dårligt som nu, og alt tyder på, at det kun vil blive endnu mere elendigt i fremtiden.

Et af det 21. århundredes dominerende temaer – rivaliseringen mellem den amerikanske og den kinesiske supermagt – er endelig kommet i fokus. Det er tæt forbundet med et andet, gammelkendt tema, som er gået i arv fra det 20. århundrede – ønsket om at undgå Tredje Verdenskrig.

»I dag er vores delegation kommet til Taiwan for at gøre det helt umisforståeligt klart, at vi ikke vil opgive vores forpligtelse over for Taiwan,« sagde Pelosi, formanden for Repræsentanternes Hus og dermed formelt den tredjeøverste i det amerikanske politiske hierarki, under sit 18 timer lange besøg på den demokratiske ø med 23 millioner indbyggere.

Det lød godt, men i virkeligheden vejede Pelosi sine ord på en guldvægt. Hun gjorde alt for at undgå at sige noget, der kunne fortolkes som en anerkendelse af Taiwan som en formelt selvstændig stat. Det ville for alvor have bragt Kina op i det røde felt.

Det var slemt nok, som det var. For mens Pelosi var i Taiwan og mødtes med blandt andet øens kvindelige præsident, Tsai Ing-wen, var Kina ved at gøre klar til nogle af de mest omfattende militærøvelser i mands minde i farvandet omkring Taiwan. For første gang vil Kina sende konventionelle missiler henover selve øen ifølge en ubekræftet rapport i det nationalistiske kinesiske dagblad Global Times.

Kvasiblokade

Torsdag begyndte det at stå klart, hvad den kinesiske kvasiblokade vil indebære for Taiwan. I første omgang vil 50 internationale flyafgange fra øen blive aflyst, og 900 fly vil blive omdirigeret for at undgå farezonen, rapporterede den taiwanske avis Apple Daily.

Hvis Kina overdriver sine trusler, kunne det få regionen til at mistro Kina endnu mere og se Kina som en provokatør Ian Chong, Politolog ved National University of Singapore.

Kina har også allerede stoppet for en del af importen af taiwanske landbrugsvarer. Den nærmeste fremtid vil vise, hvor langt den kinesiske regering derudover er parat til at gå, fortæller James Lin, der forsker ved Taiwan Studies Program ved University of Washington.

»Beijing har et bredt repertoire af potentielle værktøjer, inklusive økonomiske, diplomatiske og militære, som det kan bruge til at afstraffe Taiwan, som uden tvivl er den, der kommer til at tage skraldet. Det er sandsynligt, at der vil følge mere i de kommende dage og uger i, takt med at Beijing forsøger at give udtryk for sin utilfredshed,« siger han.

Det bliver hårdt for taiwanerne, men de er vant til det. De færreste i Taiwan kan huske en tid, hvor Kina ikke var en trussel. Det går helt tilbage til den kinesiske borgerkrig, folkerepublikkens oprettelse i 1949 og kommunisternes ønske om at indlemme øen som det sidste led i deres projekt om at samle nationen.

»Besøg af udenlandske politikere gør ikke rigtig Taiwan noget sikrere sted at være, men de er en symbolsk demonstration af det amerikansk-taiwanske forhold. Alene fordi besøg er så sjældne, giver det mening for Taiwan at have dem, som om Taiwan var et normalt land,« siger James Lin.

»Denne type demonstrativt diplomati kan åbne døren for yderligere normalisering af Taiwans relationer til udlandet. Af den årsag tror jeg, at Tsais regering i allerhøjeste grad byder Pelosi velkommen, selv når man tager højde for den uundgåelige gengældelse, der vil komme fra Beijing.«

Dårlig timing?

Nancy Pelosi fik allerede på forhånd kritik for at vælge et exceptionelt dårligt tidspunkt at tage til Taiwan på. Med en varm krig i Ukraine er endnu en storpolitisk krise det sidste, USA og verden har brug for. Men kritikken er forfejlet og tager ikke højde for de valg, USA egentlig havde, mener Ian Chong, der er politolog ved National University of Singapore.

»Dybest set er der ikke noget godt tidspunkt. Det er selvfølgelig korrekt, at USA ikke har råd til to store internationale kriser på samme tid. Men man skal også spørge sig selv, hvad det er, der fører til en international krise,« siger han.

»Det er én ting at kritisere Pelosi for at være for provokerende. Men hvis hun havde givet sig, ville hun have set for svag ud, og det kunne have givet det indtryk, at USA accepterede mere aggressiv kinesisk adfærd, og dermed ville der have været lagt op til fremtidige kriser.«

Faktisk kan der argumenteres for, at ud af en række dårlige tidspunkter var dette det mindst dårlige. For lige præcis nu har Kina ikke råd til at kaste sig ud i risikable storpolitiske eventyr. Kommunistpartiet står over for en udskiftning i toppen, som kun finder sted hvert femte år. Xi Jinping ønsker at trodse præcedens og holde fast i magten i en tredje embedsperiode.

»Hvis man ser alle udmeldinger fra kommunistpartiets elite i de seneste måneder, har de ét til fælles: Forud for magtskiftet er stabilitet vigtigere end alt andet. Det siger de om alt – økonomien, covid, Taiwan,« siger Sun Wen-Ti, der er politolog og underviser i taiwanske forhold på Australian National University.

»Det er vanskeligt at forestille sig noget, der ville skabe mere ustabilitet lige nu, end skridt, der kunne føre til eskalering af situationen. Så Kina vil rationelt ikke forsøge at gøre noget, der er så drastisk, at det indebærer risikoen for krig.«

Chicken

Egentlig var det, der i ugens løb udspillede sig i Taiwan, helt enkelt. Pelosi havde sagt, at hun ville besøge Taiwan. Kineserne havde sagt, at det ville de ikke have. Begge vidste, at de ville tabe ansigt, hvis de gav sig. Og begge vidste, at modparten ville tabe ansigt ved at smide håndklædet i ringen.

Fronterne var trukket op. Altså måtte de gennemspille hele det ret forudsigelige skuespil og sige deres replikker. De måtte hver især markere deres standpunkter – ikke mindst af hensyn til deres respektive hjemlige opinioner – men samtidig gøre det på en måde, så de ikke bragte situationen ud af kontrol.

Det formede sig som en avanceret udgave af den dødsensfarlige leg chicken. De to adrenalinfyldte teenagere havde sat sig ind i hver sin øse og var på vej mod hinanden med 150 kilometer i timen. Det gjaldt om at undgå en kollision og smyge sig udenom hinanden med så tilpas stor behændighed, at de hver især beholdt opbakningen fra deres respektive heppekor.

»De kinesiske ledere er nødt til at vise lige nøjagtig så meget styrke, at deres publikum hjemme bliver tilfredsstillet. For hvis det publikum ikke får, hvad det kræver, vil det også føre til ustabile forhold i Kina. Men de skal undlade at spille så meget med musklerne, at det fører til krig,« siger Sun Wen-Ti.

Mindre kompliceret bliver det ikke af, at den hjemlige opinion kun er et af de publikummer, som Kina må forholde sig til. Lige så vigtigt – ud over at sende signaler til henholdsvis USA og Taiwan – er behovet for at kommunikere med de andre stater i regionen.

Det er regeringer, som både Kina og USA forsøger at appellere til. Når Beijing og Washington taler med hinanden, taler de i lige så høj grad til lande som Sydkorea og Japan, der i tre generationer har set USA som garanten for fred og sikkerhed. Det vil Kina meget gerne underminere. Igen er det et spørgsmål om at ramme balancen helt præcist.

»Hvor den rette balance er, er ikke helt klart. Hvis Kina overdriver sine trusler, kunne det få regionen til at mistro Kina endnu mere og se Kina som en provokatør. Hvis det ikke gør nok ud af truslen, kan det komme til at virke svagt, og det ønsker Xi Jinping ikke forud for magtkampene i kommunistpartiet,« vurderer politologen Ian Chong.

Amerikanske motiver

Episoder som den, USA og Kina befinder sig i nu, vil der komme mange af fremover. Verden er gået ind i en ny epoke. Robert Sutter, der er professor i international politik ved George Washington University, forklarer nærmere:

»Det er ret dystre udsigter, men sådan er det nu engang. Vi må se i øjnene, at forholdet mellem USA og Kina fremover vil blive betydeligt mere spændt. Vi er vidner til en type episode, som der vil komme flere af. Det her vil ikke gå væk igen,« siger han.

Ifølge Sutter ville præsident Joe Biden og hans medarbejdere have foretrukket, at besøget ikke havde fundet sted. Men når det nu skete, havde de ikke mange andre valg end at forsvare Pelosis ret til at rejse.

»De er forsigtige. Men de siger dybest set, at vi ikke lader os intimidere. Det er positivt for landene i regionen. Amerikanerne vil også have, at de udfordrer Kina, når Kina forsøger at puste sig op, og hvis amerikanerne ikke selv havde gjorde det i dette tilfælde, ville det være blevet taget meget ilde op af nogle af regeringerne i regionen,« siger han.

Professoren ser Pelosis besøg, og Kinas vrede reaktion, som en katalysator for voksende opbakning i det amerikanske politiske system til en robust reaktion på den økonomiske, teknologiske og militære udfordring fra Kina.

»I de seneste fem år har USA opbygget et stærkt modsvar mod Kina. Det var en lille smule usammenhængende under Trump. Det er meget mere gennemtænkt under Biden og udgør en strategi over for udfordringerne fra Kina. Og dem er der mange af,« siger han.

Aktuelt er den største risiko omkring Taiwan muligheden for uheld og en tilfældig eskalering. Det kinesiske militær holder sine manøvrer i et farefuldt område, hvor også den amerikanske, japanske og naturligvis taiwanske flåde er til stede.

»Ingen ønsker en militær konfrontation, for det ville være ekstremt farligt. Det ville potentielt føre til brugen af kernevåben. Men der tror jeg ikke, at vi er endnu. Og jeg tror heller ikke, at det vil komme dertil,« siger Robert Sutter.

Politologen Sun Wen-Ti er også overbevist om, at alle parter vil gøre deres bedste for at styre uden om en farlig eskalering:

»Hvis man antager, at der ikke sker nogen uheld, og at begge sider forfølger deres respektive rationelle interesser, er risikoen for alvorlig eskalering og direkte konflikt relativt begrænset.«