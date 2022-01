Bornholmertraumet

Taxachaufføren Yuri halsede efter konvojen i det pontisk-kaspiske steppelandskab.

»Radio Donetsk,« mumlede Yuri og nikkede mod displayet, som var indstillet på 94.00 FM og fyldte bilen med britisk halvfemserpop fra en sendemast i de oprørskontrollerede områder få kilometer mod øst. Konvojens 11 køretøjer blinkede blåt i de snedækkede marker, som flød sammen med himlen i mælkehvide tåger. I en ravnsort pansret Mercedes sad Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, iført skudsikker vest, stålhjelm og praktiske sko. Han var rejst hertil for at indstille en ny frekvens for Danmarks udenrigspolitik.

Afghanistan-krigen lå bag ham, foran ham lå Ukraine, en vidtstrakt landmasse martret af invaderende hære og mænd med erobringstrang gennem århundreder. Det 21. var ingen undtagelse: Fra 2014 havde præsident Putin støttet russisksindede oprørere i to selvudnævnte republikker omkring byerne Donetsk og Lugansk, og nu stod 100.000 kampklare russere langs grænsen et kort stykke længere mod øst. Vestlige statsledere advarede om en invasion, der – hvis den blev udrullet – ville omkalfatre den sikkerhedspolitiske orden, europæerne har kendt siden Murens fald. Fronten i Østukraine fremkaldte det stærkeste nærbillede af tidens store geopolitiske krise. På den ene side stod Putin, på den anden side Vesten, anført af USA. De to atommagter forhandlede om Europas fremtid.

Imens var bornholmeren Jeppe Kofod på vej til fronten. Konvojen bremsede brat op. En kampvogn holdt i vejsiden med kanonen rettet mod Rusland. Vinden føg over det ukrainske lavland og ruskede i to faner, en af dem var det sortrøde symbol for en obskur højreradikal organisation, der samarbejdede med nazisterne under krigen mod sovjetterne.

Politibiler blokerede vejen, mens Kofod, omsværmet af ukrainske soldater og livvagter, lagde en blomsterbuket med dannebrog til ære for faldne ukrainere. I en kort stund sænkede han hovedet i tavshed, så hjelmspændet pressede hans ansigt sammen, skulder ved skulder med brigadegeneral Shevchenko, den tætbyggede og fåmælte militærmand, der havde lovet at vise Jeppe Kofod krigen.

Efter Afghanistan

I forståelsespapiret, der dannede grundlag for Frederiksen-regeringen, var konkrete udenrigspolitiske erklæringer nærmest fraværende, og mens de øvrige topministre for længst havde defineret deres ressortområder med gennemgribende udspil, havde Jeppe Kofod endnu ikke udstukket en klar kurs for Danmark i verden. Udenrigspolitikken var den mere ukendte faktor i en regering med reformiver.

En del af forklaringen var Afghanistan-krigen. Nederlaget havde forsinket den sikkerheds- og udenrigspolitiske strategi, som lander inden for de næste par uger. Ifølge Berlingske udtrykker strategien den mest dramatiske omlægning af udenrigstjenesten siden Anden Verdenskrig. I august 2021 satte ministeren over for avisen ord på det, han tidligere havde omtalt som en værdibaseret socialdemokratisk udenrigspolitik.

»Vi skal levere på vores værdier, så borgerne kan se, hvor meget positiv forskel et demokrati gør for deres liv. Der er en virkelighed, der er rå, virkelig rå derude. Danmark kan gøre meget, selvom vi er et lille land, men vi skal gøre det sammen med vores allierede og styrke de alliancer, vi er medlem af.«

Siden havde der været markante antydninger af, hvad den værdibaserede doktrin går ud på: I november sidste år skibede fregatten Esbern Snare ud på en allerede overordentlig aktiv piratjagt i Guineabugten for at beskytte dansk skibsfart.

Og til Mali inde på det afrikanske kontinent, hvor Danmark i forvejen deltog i krigen mod terrorister med transportfly, helikoptere og specialstyrker, udsendtes i januar 105 militærpersoner.

Indsatserne i Afrika medførte begge betydelige risici, såvel sikkerhedsmæssige som juridiske og diplomatiske.

Men intet andet sted end i de baltiske lande og Ukraine, der grænser op til det stadig mere aggressive Rusland, satsedes der større. Med 1980erne in mente stod flere nye tiltag i opsigtsvækkende kontrast til fodnotepolitikkens forsigtighed: I denne måned sendte vi ekstrabidrag til NATO-indsatsen i Baltikum i form af fire F-16-fly og et krigsskib. I Ukraine underviste danske militærrådgivere specialstyrker, officerer og de selvsamme soldater, der stod få hundrede meter fra de russiskstøttede separatister. Rejste udenrigsministeren mod øst, var det med at følge trop, hvis målet var at forstå, hvad en egentlig Kofod-doktrin, hvis en sådan altså fandtes, gik ud på.

​Krigspropaganda

Måske var det bare et skyttegravsrygte. Men det hed sig, at oprørernes snigskytter satte sig for at skyde de ukrainske soldaters pegefingre af – den, man bruger til at trykke på aftrækkeren. En makaber præcisionsøvelse, der gik ud på at stække ukrainernes moral otte år inde i en bidsk stillingskrig, hvor parterne beskød hinanden fra samme urokkelige positioner, nogle gange fra bare 50 meters afstand, dag ud og dag ind, år efter år. Dødstallet steg. 14.000 ukrainere, heraf 3.000 civile, havde mistet livet siden krigens begyndelse.

Andre gange sigtede separatisterne efter lysken og skød, forlød det; de gik efter ukrainernes manddom.

Landsbyen Pisky var målet for ministerens besøg. For bare få år siden var den en levende velhaverforstad til storbyen Donetsk, men nu var pragtvillaerne rømmet og halvvejs sprængt i stykker af morterild. Separatisternes stillinger lå få hundrede meter derfra, og blot dage forinden var en ukrainsk soldat blevet dræbt af skud. Mortérgranater faldt med mellemrum over området, men i dag var der tyst. Ved et checkpoint kort fra Pisky blev ministeren gennet ind i et nyt køretøj og kørt det sidste stykke ud til fronten. Hvidklædte soldater gik i et med snelandskabet langs vejen.

Kofod blev sat af, ført til fods ad en hullet grusvej og videre ind en skamskudt villa, der bizart nok havde tilhørt sønnen af den landflygtige ekspræsident Viktor Janukovitj, som nu gemte sig i Rusland. Vinduerne var blæst ud, væggene skamferet af sprængfragmenter. Glas og træsplinter larmede under støvlerne. Kofod stillede sig op i en karnap med udsigt til ødelæggelserne udenfor:

»Vi er ikke sikre i Europa, før Ukraine er sikkert,« sagde han så. »Derfor er den kamp, ukrainerne kæmper for deres frihed, i virkeligheden en kamp for vores alle sammens frihed.«

Han påtalte den »helt vanvittige aggression fra russisk side«. Den ukrainske hærs medieteam hev fat i ministeren og filmede ham. Han så direkte ind i linsen, mens han udtrykte sin uforbeholdne støtte til kampen mod de prorussiske separatister. Et skud ukrainsk krigspropaganda med en dansk udenrigsminister i centrum. Da han var blevet fragtet tilbage til checkpointet, spurgte jeg, om han var ekstra varsom, fordi russerne ville kigge med?

»Nej,« sagde Kofod, mens en ukrainsk livvagt limede sig op ad ham. »Jeg siger tingene, som de er.«

Rettens magt

Få minutter senere sad han igen i den pansrede Mercedes. Stålhjelmen hoppede i skødet, mens jeg bad ham uddybe, hvorfor vi stikker snuden så langt frem over for klodens mest uberegnelige stormagt. Rusland har ført vist sig rede til at straffe uregerlige småstater, ikke mindst med skræmmende hackerangreb.

»Vi gør de ting her, fordi vi ikke må tage vores sikkerhed for givet. Danmark er en del af et Europa, hvor vi altid vil kæmpe for, at ethvert land beholder sin suverænitet. Den ødelæggelse, jeg har set i dag, er et symbol på det, vi burde have lagt i graven ved Den Kolde Krigs ophør. Vi har også set Rusland true Finland og Sverige på deres frihed ved at sige, at landene ikke selv kan bestemme, om de vil søge optagelse i NATO. Det skal vi stå sammen imod som frie nationer i Europa. Det har selvfølgelig konsekvenser. Frihed er ikke gratis.«

– Hvordan er vores ageren i Ukraine udtryk for en værdibaseret socialdemokratisk udenrigspolitik?

»Det værdibaserede er, at vi kæmper for hvert enkelt lands frihed, og at det ikke er den stærkes magt, men rettens magt, der gælder. Det var under en socialdemokratisk regering, at vi byggede vores alliancer gennem det europæiske og nordiske samarbejde, NATO og FN. Tager vi vores værdier for givet, risikerer vi at tabe. Ude ved fronten ser vi, hvad der sker, hvis man lader aggressorer få lov til at gøre, hvad de truer med.«

Ifølge udenrigsministeren har der »været for meget naivitet«:

»Efter Den Kolde Krigs afslutning, troede vi, at vi befandt os i en periode med fred, hvor alle lande ville respektere grundlæggende principper om frihed, men det er desværre ikke tilfældet. Verden er ikke så god, som vi håbede på,« sagde han og nævnte Ruslands aggressioner over for Georgien og Ukraine og stigende trusler om cyber- og hybridkrig.

»Det er vi nødt til at tage bestik af. Siger vi til Putin, at den pris, han kommer til at betale, hvis han går ind i Ukraine, bliver så stor, at han ikke skal gøre det, fordi vi har en troværdig trussel ved at indføre stærkere sanktioner end nogensinde før, så kan vi undgå, at det bliver magtens ret, der gælder. Det er for mig at se meget værdibaseret, at ethvert land har frihed til at vælge sin egen fremtid – også Ukraine.«

Jeg påpegede, at hans engagement i Ukraine alt andet lige var en oplagt mulighed for at vise danskerne, hvilken sti en socialdemokratisk regering havde tænkt sig at følge ud i verden. Putin var vor tids superskurk, et effektfuldt fjendebillede.

»Min politik hviler ikke på et eller andet taktisk hensyn,« sagde han. »Det her er en del af mit eget dna. Jeg voksede op på Bornholm, der rent geografisk lå på den forkerte side af jerntæppet. Da jeg gik i gymnasiet, deltog jeg i en politisk lejr, hvor mine baltiske venner fortalte, at Den Røde Hær stadig stod i gaderne i Tallinn, Riga og Vilnius. De ønskede sig den samme frihed som i Danmark. Så for mig handler det ikke om, hvorvidt jeg ser godt ud eller ej – det her angår årsagen til, at jeg gik ind i udenrigspolitik. Derfor er det vigtigt for mig at støtte de mennesker, der går allerforrest herude ved fronten.«