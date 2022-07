Biden nedstemt på klimaet

Knap havde USAs højesteret afgjort, at den såkaldte Clean Air Act – USAs landsdækkende luftkvalitetslov – ikke kan bruges af præsident Biden til at dekretere regler, der begrænser udledningen af CO₂ fra kraftværker, før præsident Bidens onde ånd, den formelt demokratiske senator Joe Manchin fra kul-staten West Virginia, meddelte, at han ikke kan stemme for Senatets godkendelse af klimadelen i Bidens store reformplan Build Back Better, som har været under forhandling, siden Biden tiltrådte som præsident i januar 2021.

Den blev sidste efterår vedtaget i Repræsentanternes Hus og omfatter blandt andet 555 milliarder dollar afsat til fremme af vind og sol gennem skattebesparelser og støtte til elbiler og meget andet. Den skulle gøre det muligt at halvere USAs CO₂-udledning fra 2005 til 2030.

Det har hele tiden været klart, at Senatets Republikanere ville stemme imod Bidens plan. Med Joe Manchins beslutning har Demokraterne ikke flertal i Senatet. Han begrunder sin beslutning med, at klimaplanen vil fremme den i forvejen høje inflation i USA.

Biden forventes nu i stedet at udstede forskellige dekreter, men de vil uden videre kunne ophæves af hans efterfølger. fv