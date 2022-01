Efter et års tilløb er Lars Løkke Rasmussen parat til at sætte politisk kød på det partispøgelse, han gennem måneder har ladet vandre gennem dansk politik under navnet Moderaterne. I weekenden fremlægger det nye parti et mere sammenhængende program, og blandt de kontroversielle ideer er et forslag om, at unge mennesker skal aflægge en form for samfundsmæssig værnepligt. Alle unge skal arbejde et halvt år for Danmark for at sikre den sammenhængskraft, som ifølge Lars Løkke ellers risikerer at smuldre.

»Vi kender i forvejen værnepligten, hvor den historiske baggrund var, at der var en militær trussel mod Danmark, og så måtte vi have et forsvar og derfor en værnepligt. Vi har nogle andre udfordringer i dag og derfor også behov for dybere løsninger. Der følger nogle pligter med at være menneske i det her samfund, som rækker videre end bare mig, mig mig. Man er borger, men også medborger,« siger Lars Løkke.

Med forslaget dokumenterer den tidligere formand for Venstre, at der faktisk kan frisættes politisk energi og fantasi, hvis man vender bloktænkningen ryggen og inviterer andre end de vanlige aktører til at deltage i politikudviklingen. Omvendt vil kritikere nok spydigt påpege det ironiske i, at det befrielsens øjeblik, den liberale statsminister proklamerede under valgkampen i foråret 2019, resulterer i et forslag om omfattende pligter for alle unge.

Lars Løkke tager imod på sit kontor på Christiansborg, han er netop landet efter et besøg på Færøerne. Ternet jakke med pyntelommetørklæde, hvid skjorte, mørke bukser og hovedet fuldt af Moderaternes weekendfremstød. Han skænker kaffe, kun hans eget krus er præget med partinavnet. Man er stadig en partiaffære under stiftelse, og borgerpligten lanceres sammen med en række andre bærende politiske ideer på Moderaternes digitale platform. Selve partistiftelsen er fastlagt til grundlovsdag i DGI Huset Vejle.

»Jo mere aktivt medborgerskab man påtager sig, jo mindre regulering får vi brug for. Det er spejlbilleder af hinanden. Hvis vi alle sammen var dannede og tolerante mennesker, som for alvor tog hensyn til vores omgivelser, var der masser af de regler, vi har lavet gennem tiden, vi kunne undgå, fordi folk bare opførte sig ordentligt. Men der er en sandhed i, at jo mere dannelse der er, jo mere udsyn der er, jo mere man har mødt andre end dem, der ligner en selv, jo større samfundsforståelse får man. Jo mere sammenhængskraft kommer der i vores samfund.«

Ifølge Lars Løkke er folkeskolen ikke så meget folkets samlende skole, som den har været, og selvom vi lever i et meget lige samfund, fremmes en »silogørelse«, som ikke kun handler om økonomi. Man omgås sine egne og liker de samme ting på de sociale medier. Selv på stærke institutioner som efterskoler og højskoler fastholdes opsplitningen.

»Trods alle forsøg er der også en skævhed her. Tit, når jeg har været ude på efterskoler, har jeg tænkt, at det ville være fantastisk for integrationen, hvis der også kom nogle af de drenge, jeg møder i Løkkefonden. De er totalt fraværende. Uden at romantisere den gamle værnepligt var den jo sådan et mødested. Man kom på belægningsstuen – en fra Vedbæk, en fra Vallensbæk, en fra Vordingborg. Den, der skulle i gang med en akademisk karriere, kom sammen med en håndværkertype. Det er noget af det, der bærer den her tanke. Men også, at man ikke skal være sig selv nok. Man er født og opvokset i det her samfund, et af verdens bedste, man har fri uddannelse, man er klar til at tage hul på voksenlivet. Ville det gøre noget, at man lige trak vejret og leverede lidt den anden vej?«

Ifølge forslaget skal der ydes en form for løn under borgertjenesten, som tænkes afviklet, hvor der er behov for en ekstra, ung hånd: plejehjem, eksempelvis, men også i forsvaret, inden for kulturlivet, inden for naturbeskyttelse eller i civilsamfundets institutioner.

»Det ville kunne gøre en virkelig forskel, og i virkeligheden taler jeg om at systematisere noget, som mange unge gør selv. Et sabbatår, ud at rejse, et højskoleophold. Det er ikke noget med at sige, nu skal I se at få hænderne op af lommen og ud og feje gader. Jeg ser det meget mere som et dannelsesprojekt. Det har også et element af at flytte sig, et element af samlet indkvartering, et element af obligatorisk højskole, så det reelt bliver et halvt år, hvor alle unge investerer i sig selv og hinanden.«

Løkke erklærer sig helt med på, at ikke alle unge har behovet for det halve år i samfundets tjeneste, og svarer straks på det indlysende spørgsmål, om de så alligevel skal påtage sig pligten:

»Ja, det skal de, for det ligger i pligten, og det ligger i medborgerskabet. Hvis man kun gik ud i parallelsamfundene og rekrutterede dem, der har det behov, og lod dem udleve det med sig selv, ville ideen falde sammen. På den måde er det et enten-eller-forslag.«

– Du vil få fagbevægelsen på nakken, som mener, du tager arbejde fra lønmodtagerne, og du vil få CEPOS på nakken, som vil regne ud, hvor mange mennesker du piller ud af arbejdsstyrken.

»Ja, ja. Så tager vi det med. Det er hele filosofien bag,« siger Løkke med henvisning til, at han vil gøre op med blokaktørernes vanetænkning.

SU-reform og ny top-topskat

Lige siden Lars Løkke påbegyndte sit partiprojekt, har den politisk interesserede offentlighed koncentreret sig om, hvem han vil samarbejde med. Hvem vil han gøre til statsminister? Hvem kan han samarbejde med på den feterede midte? Alt det.

Løkke selv erklærer at have et helt andet fokus. Han bruger borgerpligten som eksempel på, hvad der kan komme ud af det politiske mødested, han har etableret på nettet, og som har tilslutning fra godt 15.000 danskere, hvoraf de fleste er ubundet af det politiskes vanlige indsnøring i blokke og vaner. Ideen er nemlig ikke oprindelig hans egen, men udspringer af mødestedet.

Men Moderaterne har også mere klassiske politikpunkter på programmet. Man har eksempelvis et fuldt udbygget forslag til at løse det problem, at Danmark på løbende bånd uddanner studerende fra andre EU-lande og giver dem en høj SU, hvorpå de tager hjem, så »investeringen« er tabt.

Forslaget er enkelt tænkt: En del af uddannelsesstøtten – typisk den del, som bruges på kandidatdelen af uddannelserne – konverteres til lån. Hvis den færdige kandidat herefter arbejder i Danmark, vil et nyt uddannelsesfradrag bevirke, at den enkeltes realøkonomi ikke berøres i noget videre omfang. Det kan tilskynde danskere til at komme hurtigt i arbejde efter endt uddannelse, og det kan inspirere udenlandske færdiguddannede til at blive og arbejde her for at få gavn af fradraget. Endelig betyder forslaget, at man ikke behøver at neddimensionere engelsksprogede uddannelser i det danske uddannelsessystem.

Tilsvarende har Moderaterne også et bud på en egentlig skattereform opbygget om fem hovedelementer:

Jobfradraget skal »mangedobles« til gavn for dem, som har den laveste indkomst, og til gavn for dem på offentlige ydelser.

Skatten på aktier, iværksætteri og investeringer skal sænkes til et internationalt konkurrencedygtigt niveau.

Grænsen for at betale topskattens 15 procent sættes markant op, samtidig med at der genindføres en mellemskat på ti procent.

En ny »top-topskat« etableres oven på topskatten, så de virkelig rige kommer til at bidrage særlig meget til et robust og konkurrencedygtigt skattesystem.

Endelig skal en skattereform tilføjes en CO₂-afgift til fremme af den grønne omstilling.

Det ved jeg simpelthen ikke noget om

Uanset Løkkes insisteren på at tænke politik forfra vil der stadig være en voldsom interesse for, hvad man får for en stemme set i forhold til de to blokke. Hvem vil Løkke hjælpe ind i Statsministeriet?

»Vi sætter ikke etiketter på os selv. I det øjeblik, man begynder på det, har man allerede købt spillepladen. Nu har vi eksempelvis et såkaldt blåt parti, Dansk Folkeparti, der siger, at vi skal finde sammen i den blå familie, og samtidig siger de, at vi skal melde os ud af EU. Så har vi i den samme familie nogle, der er meget EU, nogle, der er mindre EU, og nogle, der vil meldes helt ud. Men det er da en afgørende skillelinje i politik, hvad man mener om EU. Alligevel kalder vi alle for blå.«

Partierne er født i en anden tid, påpeger Løkke. Hvis de skulle begynde forfra med et blankt stykke papir, ville de være helt anderledes end i dag, fordi udfordringerne er anderledes, mener han, men tilføjer dog:

»Vi tror på markedet, og vi tror på den personlige frihed. Men min åndelige habitus rækker slet ikke til at diskutere politik på den måde, I lægger op til. Jeg er et ubelæst og udannet menneske, hvad det angår. Jeg har endnu ikke fået læst Fra socialstat til minimalstat. Men jeg har da bogen. Jeg tror bare, at mange mennesker ligesom mig grundlæggende abonnerer på den samfundsmodel, vi har. De har sund fornuft og mener, at når vi betaler verdens højeste skat, skal vi også have noget for pengene. Der skal være rimelighed og fairness. Men jeg tror på det personlige initiativ og den private ejendomsret. Så kan man definere det, som man vil.«

– Hvem skal være statsminister?

»Det ved jeg simpelthen ikke noget om. En eller anden. Jeg sagde engang, at jeg ikke ville være statsminister for enhver pris, og jeg sagde det, fordi jeg mente det. At the end of the day så endte jeg nærmest med at blive det. Omstændighederne gjorde, at der blev mindre og mindre bevægelsesfrihed, og mindre og mindre af det, jeg syntes skulle ske, for det var prisen. Derfor synes jeg, det bliver meningsløst at diskutere. Det må handle om, hvilken politik Danmark har brug for.«

– Men skal folk ikke frem mod et valg have besked om, hvad de får ved at stemme på dig?

»Det ved jeg ikke. For jeg ved ikke, hvem der har skrevet håndbogen om, hvordan man skal gøre. Jeg har ikke, og jeg bliver så træt af det. Jeg ser også de programmer, hvor de for eksempel sidder og siger: ‘Nu har Søren Pape ikke meldt sig som statsministerkandidat. Det har han ikke, for når han gør det, går vi hårdere til ham.’ Hvem fanden har besluttet, at et parti, der har flere stemmer end dem, der har den officielle statsministerkandidat, venter vi lige med at gå hårdt til, indtil de har sagt: Jeg vil også gerne. Hvad er det for noget? De har også besluttet, at hvis man ikke entydigt peger på en statsminister, vil vælgerne stå af.«

Løkke tilføjer, at han måske, når valget nærmer sig, skal være »mere entydig« om statsministerspørgsmålet.

»Men det er slet ikke nu. Lige nu er tænkningen: Kunne man ikke forestille sig, at hvis man foreslog noget, og folk ikke var forudindtagede, så kunne det rent faktisk samle. Det er en kamp om ideer. Selvfølgelig er der et element af, om man foretrækker den ene eller den anden, men det kan aldrig være der, vi skal starte.«

– Så borgerlige snusfornuftige mennesker kan ikke få en garanti for, at du vil bidrage til, at de slipper af med Mette Frederiksen, hvis de stemmer på dig?

»Altså. Partiet er ikke stiftet endnu, og vi er ikke færdige med den platform, vi skal stå på. Men vi har jo startet det her som et opgør med nogle ting. Jeg er da ikke sikker på, at jeg havde været her i dag, hvis der ikke havde været corona. Jeg synes, der er en egenrådighed og et formynderi, som jeg slet ikke kan se mig selv i. Og jeg synes, der har været en slaphed i oppositionen. Jeg oplevede nærmest i et halvt år, at jeg var den eneste røst, når jeg skrev mine klummer. Ud af det vokser jo ikke naturligt, at man siger længe leve Mette Frederiksen. Det er jo ikke sådan en statsminister, jeg vil have, og det er uanset, hvad vedkommende hedder, og hvor vedkommende kommer fra.«

Ideelt set ønsker Løkke en flertalsregering på et langsigtet reformprogram, hvor der »både kunne komme ro og handling«. Så ville man kunne gennemføre noget, der virkelig gjorde en forskel, samtidig med at man parkerede alt det, der ifølge ham tager energien ud af alting.

»Tænk for eksempel, hvis man havde en regering, der af egen drift kunne have fundet ud af at tage de der børn hjem fra Syrien, uden at skulle lave et stort show ud af det.«

– Får man en mere lempelig udlændingepolitik ved at stemme på dig?

»Der er nogle paradokser i vores udlændingepolitik. For eksempel debatten om udenlandsk arbejdskraft eller debatten om syrienbørnene, der kommer til at stå i skyggen af udlændingepolitikken. Det ville jeg angribe med større pragmatisme.«

Løkke finder det også »tankevækkende«, at da Inger Støjberg forlod Venstre, var der et stort behov for at sige, at den stramme udlændingepolitik var intakt, og at man endda havde tre nye forslag til at stramme reglerne for statsborgerskab.

»Det var regler, vi havde strammet, et år før jeg stoppede som statsminister, og allerede der syntes vi, at vi var ude og snuse til kanterne. Udlændingepolitikken skal ikke have mere den vej, og det har ikke noget med en slap udlændingepolitik at gøre,« mener partiformanden.