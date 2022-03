Uden forbehold

SELVFØLGELIG skal Danmark skrotte forsvarsforbeholdet. Sådan har det været, siden vi indførte det for 30 år siden. Og sådan er det i dag. Fællesskabet blev grundlagt på ruinerne af Anden Verdenskrig. Dets formål har fra begyndelsen været at undgå en ny europæisk krig. EUs formål er at skabe et samarbejde, der gør krig utænkelig. Ruslands brutale overfald på Ukraine, et europæisk land med europæiske borgere, minder om noget, vi havde fortrængt.

SKAL danskerne nogle gange have historiske lektioner ind med ske, må man sige, at de nu serveres i store mundfulde. Statsministeren har ret i, at folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet primært er en værdipolitisk markering. Men der er mere substans i dén konstatering, end statsministeren lader ane. Hele EU-samarbejdet er den dybeste værdipolitiske markering. Da Frankrig, Vesttyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg grundlagde det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, var formålet soleklart: Integrationen af produktionen af kul og stål i et europæisk samarbejde ville forhindre enkelte stater i at opruste og opbygge en ny krigsmaskine.

EU er – ligesom EF var det – videreførelsen af dén historie: Idealet om en stadig tættere union skal jo gøre væbnet konflikt stadig mere umulig. Midlet er handel og integration, men formålet er det samme: at bringe europæiske demokratier tættere på hinanden, styrke en fælles forståelse af demokratiske principper, forstærke demokratiernes økonomi i verden og gøre europæisk demokrati mere forsvarsdygtigt indadtil og udadtil.

BIDRAGE til Europas selvforsvar gør EU i forvejen, indadtil og udadtil. Det er derfor, Vladimir Putin gør så meget ud af at ignorere Unionen, han tager end ikke navnet i sin mund, og kernen i russisk udenrigspolitik har overhovedet været at forsøge at splitte EU. Det er derfor, alle tidligere østbloklande ønsker EU-medlemskab plus Ukraine, Georgien og Moldova. Hverken de eller Putin har nogensinde troet, at EU »bare er et udvidet handelssamarbejde«. Det er også derfor, at de seneste 14 dages beslutninger om sanktioner mod Rusland fra et enigt EU har været så skelsættende.

TIL folk, der er i tvivl, kan man sige dette: Forbeholdet blev indført i 1992, tre år efter Berlinmurens fald. Det var netop hér og i de følgende år, at vi europæere glemte, at krigen er det europæiske samarbejdes udgangspunkt. Årene 1989 til 2022 gav europæerne et stadig dybere hukommelsestab; vi glemte simpelthen, hvad det handlede om. Og ved at bilde os ind, at EU var et kompliceret handelssamarbejde, der var kommet lidt på afveje, holdt europæiske ledere op med at forsvare EUs eksistensberettigelse – anført af britiske EU-modstandere.

EUROPAS selvforsvar handler selvfølgelig også om militær. De europæiske NATO-lande er dækket af den amerikanske atomparaply, understøttet af britiske og franske kernevåben. De nationale forsvar er koordineret gennem NATO-samarbejdet. Der er ikke brug for en EU-hær, og den kommer heller ikke. Men der er flere områder, NATO-samarbejdet ikke dækker. Danmark har allerede aktiveret forsvarsforbeholdet 30 gange og dermed stået uden for dybt meningsfulde aktioner, herunder bekæmpelse af menneskesmuglere i Middelhavet. Det vil være helt grotesk at stå uden for et militært samarbejde, der vil styrke os over for Rusland.

SELVFORSVAR er omfattende, og NATO kan ikke stå alene. Forskning i og udvikling af militært isenkram har været nationalstaternes område, særligt USAs, Frankrigs og Storbritanniens. USAs forsvarsindustri har blandt andet været årsag til modstanden mod en europæisk forsvarsdimension. Den ligning er nu ændret. USA ønsker europæiske bidrag. Og med Tyskland forrest kan EU hjælpe med at udvikle det forsvar, der skal garanteres af NATO. At stå uden for det vil være stik mod alle danske interesser. At de øvrige lande i Østersøregionen bliver aktive bidragydere i denne styrkede europæiske forsvarspolitik, gør det endnu mere åbenlyst. At fjerne forsvarsforbeholdet er en af de mest meningsfulde politiske beslutninger i mange år.

Find frem, læs eller genlæs Weekendavisens tidligere ledere i oversigten her.