Opium for folket Af Mads Staghøj

Den 21. september sidste år, da stjerner som Kim Kardashian, Lady Gaga og Timothée Chalamet indfandt sig på The Metropolitan Museum of Art i New York til modeindustriens mest glamourøse årlige kostumebal, the Met Gala, foregik festlighederne traditionen tro i en afdeling af museet, som i årtier havde båret navnet »Sackler-fløjen«.

Fløjen var navngivet efter Arthur Sackler, en manisk kunstsamler, læge og forretningsmogul, der i sin storhedstid donerede rundhåndet til museet og stod bag importen af et forhistorisk tempel fra Egypten, hvis søjler Kardashian og co. altså minglede ved denne aften.

Men i december meddelte The Met, at Sackler-familiens navn var blevet fjernet fra museumsfløjen. Budskabet var klart: Et verdenskendt kunstmuseum ville ikke længere associeres med en familie, der beskyldes for at have tusinder af menneskeliv på samvittigheden.

De seneste år har kunstverdenens top vendt ryggen til ­Sackler-familien, der gennem generationer agerede filantroper på linje med magtfulde amerikanske dynastier som the ­Rockefellers. Det er sket efter afsløringer af, hvordan familiens nu konkursramte medicinalfirma, Purdue Pharma, banede vejen for en opioidepidemi, som af de amerikanske sundhedsmyndigheder anslås at have kostet 450.000 amerikanere livet. Sideløbende er udbredelsen af lægeordinerede opioider i Vesten – også i Danmark – i høj grad blevet tilskrevet Purdue Pharmas aggressive markedsføring af firmaets guldfugl, den smertestillende opioidpille OxyContin.

I storværket Empire of Pain – The Secret History of the Sackler Dynasty (2021) udruller stjernejournalisten Patrick Radden Keefe minutiøst historien om familiens storhed og fald. Samtidig tegner han et aktuelt og foruroligende portræt af den magtfulde internationale medicinalindustris profitmageri gennem det sidste århundrede.

De tre Sackler-brødre nærede alle et brændende ønske om at blive læger. For den fattige jødiske immigrantfamilie, der førte en slidsom tilværelse i arbejderkvarteret Brooklyn i New York i begyndelsen af 1900-tallet, repræsenterede lægegerningen vejen op ad samfundsstigen. Det handlede om mere end penge: Forståelsen var, at man ved at sværge den hippokratiske ed fik adgang til et intellektuelt og moralsk overlegent fællesskab, der klædte en på til at træffe beslutninger med uangribelig autoritet.

Arthur, født i 1913 og den ældste af de tre brødre, udviste allerede fra barnsben forbløffende gåpåmod og en udpræget forretningssans. Han tog et væld af småjob og var som teenager i stand til at brødføde sin familie og senere finansiere sine ­lægestudier. Særligt indbringende var hans tjans på skolebladet, hvor han forhandlede en aftale om at modtage en klækkelig kommission for hver annonce, han solgte.

Da han i 1930erne fik sit første lægejob på en psykiatrisk institution, blæste forandringens vinde gennem hospitalsgangene, der husede 60.000 patienter. En fornyet tro på videnskabens evne til at lindre det moderne menneskes lidelser var under opsejling i Vesten: Nogle psykiatere svor til Freud og psykoanalysen, andre til elektrochok. Selv var Arthur Sackler overbevist om medicinens fantastiske muligheder, og sammen med sine to lægebrødre begyndte han at eksperimentere på skizofrene patienter ved at give dem indsprøjtninger med histamin. Sjælens lænker, mente Arthur, kunne brydes med omrokeringer af menneskehjernens biokemi.

Efter Anden Verdenskrig var »Mirakelmedicinens æra«, som Keefe skriver, for alvor indtrådt. Penicillin var endelig tilgængeligt for den brede offentlighed, ny medicin kom på markedet nærmest hver uge, og medicinalselskaber som Pfizer og Roche dystede om forbrugernes gunst.

Konkurrencen betød, at de store medicinalselskaber havde brug for at markedsføre deres produkter. Her øjnede Arthur Sackler et marked for at koble den sans for forretning, han havde opdyrket på skolebladet, sammen med sin faglige indsigt i medicinens verden. Som direktør og siden som ejer af et reklamebureau på Manhattan blev han ansvarlig for salget af det 20. århundredes hidtil største farmakologiske salgshit: Valium. ­Arthur markedsførte den beroligende og stærkt vanedannende nervemedicin som løsningen på »psykiske spændinger«: Pillerne fløj over landets apotekerdiske, og omkring 1960 dulmede 20 millioner amerikanere deres nerver med Valium.

Der blev rejst anklager om, at reklamekampagnen negligerede medicinens skadelige bivirkninger, men det fik aldrig konsekvenser for Sackler-familien, som var blevet stenrige. Sideløbende havde brødrene opkøbt deres eget medicinalfirma, som årtier senere satte en pille i omøb, der i sammenligning ville få Valium til at fremstå harmløs. For nu fokuserede Arthur på at nagle Sackler-familiens navn fast i kulturlivets øverste cirkler.

De nye Rockefellers

Arthurs interesse for kunst antog i løbet af 1950erne en manisk karakter. På kort tid opbyggede han en af historiens hidtil største samlinger af kinesiske værker. »Hver nye handel overskyggede den seneste,« sagde hans anden kone, Marietta.

Snart begyndte Arthur at donere penge og kunst til institu­tioner som Columbia University og The Metropolitan Museum of Art, og familiens penge strømmede de næste årtier ind i prestigiøse kultur- og vidensinstitutioner verden over: Smith­sonian i Washington D.C., Louvre i Paris, Yale i Massachusetts, ­Imperial College i London; et medlem af Sackler-familien blev senere slået til ridder af det britiske kongehus.

De svimlende donationer skete alene i offentlighedens tjeneste, fastholdt Arthur, men ifølge Radden Keefe handlede filantropien fra begyndelsen af om »at brande familiens navn«: »Han var vokset op i en by, der var blevet beriget og ændret af donationer af velhavende mænd, der rejste monumenter, som bar deres navne.« Arthur ønskede med andre ord at gøre Sackler-familien til de nye Rockefellers – det hovedrige forretningsdynasti, som i øvrigt stadig lægger navn til en museumsfløj på The Metropolitan Museum of Art.

Samtidig gik Arthur langt for at kaste et slør ud over Sackler-familiens indtægtskilder. Det virkede: Få syntes helt at forstå, hvordan Sackler-familiens formue var opstået, og hvordan det hang sammen med Valium-pillens indtog, skriver Keefe. Denne evne til at beskytte familiens navn skulle blive et af klanens vigtigste forsvarsværker de kommende årtier.

Da Arthur døde som 73-årig i 1987, havde Sackler-familien opkøbt en række virksomheder, der tilsammen udgjorde en noget nær perfekt opskrift på succes: Ud over erfaringen med at reklamere for farmakologiske produkter var familien, anført af en ny generation, nu også i stand til selv at bedrive forskning, udvikle og fremstille ny medicin. Og de havde blikket rettet mod en ingrediens, som havde forført og fordærvet mennesket siden de gamle grækeres tid: opium.

Familiens medicinalfirma Purdue Pharmas første salgshit var MS Contin, morfin i pilleform, som ramte markedet i 1984. Produktet var revolutionerende, fordi morfin hidtil var blevet givet intravenøst til smertepatienter. Nu var der lindring at hente i en pille, og derfra handlede det om at overbevise landets privatpraktiserende læger om at udskrive MS Contin til deres patienter. For at løse den opgave samlede firmaet en regulær hær af sælgere. Før søsættelsen af MS Contin blev de inviteret til en stor konference på et hotel, hvor der blev leveret brandtaler og gejlet en hidsig stemning op for at indgyde sælgerne ildhu. En ansat, der overværede mødet på hotellet, sammenlignede sælgerne med »indsatstropper« i krigen om markedsandele.

»Det mindede mig om Nürnberg i 1934 … Det skræmte mig ad helvede til,« beretter personen til Keefe.

MS Contin blev en stor succes, men omkring 1990 var firmaets patent ved at udløbe. Et nyt produkt måtte opfindes. Her opstod ideen til OxyContin, en pille baseret på en kemisk sammensætning af opioider beslægtet med morfin, men som i sin virkning er cirka dobbelt så potent.

Selvom MS Contin havde klaret sig storartet på markedet, var salgstallene begrænset af, at læger – ganske fornuftigt – opfattede opioider som medicin, der kun burde udskrives i mere akutte tilfælde, eksempelvis til terminale kræftpatienter. Det stemte dårligt overens med Sackler-familiens bestræbelser. De ønskede at udbyde til et langt bredere spektrum af smertepatienter.

»Hvis OxyContin skulle nå sit fulde kommercielle potentiale, var Sackler-familien og Purdue nødt til at ændre den opfattelse,« skriver Keefe. For at fjerne det stigma, der omgav opioider, iværksatte Purdue Pharma ved søsættelsen af OxyContin i 1996 en af de mest skruppelløse markedsføringskampagner i nyere tid. En læge advarede uden held Richard Sackler, en familiearving, der havde taget over som leder af Purdue Pharma, om, at han »kunne blive det nye århundredes Pablo Escobar«.

Gratis smagsprøver

Det siges, at religion er opium for folket, men end ikke Gud slår den ægte vare. Amerikanerne elskede OxyContin. I begyndelsen markedsførte Purdue Pharma målrettet deres nye produkt i geografiske områder med lavere indkomst, hvor de vidste, der var relativt flere tilfælde af arbejdsskader.

Hvordan kunne det komme så vidt? Fordi det lykkedes at markedsføre OxyContin som relativt uskyldigt smertestillende medicin: Pillens afhængighedsskabende egenskaber blev nedtonet.

Men i 2011, 15 år efter OxyContin blev søsat, var det ifølge Keefe landets bedst sælgende smertestillende medicin – det omsatte for svimlende tre milliarder dollar årligt. End ikke ­Viagra kunne hamle op med de salgstal.

Andre medicinalselskaber havde sideløbende fodret markedet med smertestillende opioider, men det var, skriver Keefe, Purdue Pharma, som banede vejen for den opioidepidemi, der stadig raser i USA. Hele lokalsamfund er den dag i dag fanget i en spiral af afhængighed og dødelige overdoser.

Et af de værre eksempler er Ohio, hvor 20 procent af statens mere end to millioner indbyggere havde fået tildelt en recept på opioider i 2016. Der var i bogstaveligste forstand tale om et opium for folket. For mange førte de lægeordinerede opioider til et heroinmisbrug. Således affødtes også en heroinepidemi, der gav ­mexicanske narkokarteller kronede dage.

Hvordan kunne det komme så vidt? Fordi det lykkedes Purdue Pharma at markedsføre OxyContin som en relativt uskyldig smertestillende medicin: Pillens afhængighedsskabende egenskaber blev nedtonet. Mest graverende var måske påstanden om, at mindre end en procent af de patienter, der fik udskrevet OxyContin, blev afhængige. I samme tråd opfordrede firmaet i et reklamefremstød også patienter til at »overvinde« deres bekymringer om afhængighed, skriver Keefe.

Dertil skyede Purdue Pharmas hær af sælgere, der var ansporet af indbringende kommissionsaftaler, ingen midler i forsøget på at overbevise næsten 100.000 privatpraktiserende læger om OxyContins mirakuløse egenskaber. Læger blev budt på middage og events og fik udleveret gratis »OxyContin-smagsprøver«, som de kunne dele ud til deres patienter. Til at overtale lægerne brugte firmaet salgsmateriale, der var blåstemplet af læger, som selv var på Purdue Pharmas lønningsliste. Et bekymrende antal læger landet over udskrev snart groteske mængder af OxyContin-recepter. I en særlig skummel klinik var ventesalen så proppet, at folk medbragte egne klapstole.

Undervejs blev familien og firmaet offentligt kritiseret og forsøgt retsforfulgt ad flere omgange. Forsvarstalen var skåret over samme læst: De amerikanere, som blev afhængige af OxyContin, var i forvejen sølle stofmisbrugere. Ifølge Sackler-familien var forbrugeren problemet, ikke sælgeren. De fremførte samme libertarianske – og amerikanske – argument, som våbenindustrien med held havde brugt i årtier. Keefe: »Når nogen bliver såret eller dræbt med et våben, er der altid et uansvarligt individ, som faktisk trykker på aftrækkeren … Sackler-familien mente, at det samme burde gælde for OxyContin.«

I løbet af årene fik visse repræsentanter for Purdue Pharma mindre juridiske skrammer. Familien Sackler selv holdt ryggen fri, mens de høstede milliarder. Omkring 2019 hobede hundredvis af retssager og krav om erstatning sig dog op, og til sidst gav Purdue Pharma efter og erklærede sig konkurs. Da virksomheden endelig blev opløst i september sidste år, indvilgede Sackler-familien i at betale 4,5 milliarder dollar i erstatning. Det var ingen dårlig aftale for familien, som til gengæld ville undgå retsforfølgelse og forblive blandt USAs rigeste. Men for bare tre uger siden overraskede en dommer ved retten i New York imidlertid med at underkende aftalen, og i skrivende stund er det derfor både uvist, om opioidkrisens utallige ofre får erstatning og om USAs måske mest berygtede familiedynasti står for fald.

En ting har familien med sikkerhed mistet: deres status som velansete filantroper. Da de for få år siden panisk rakte ud til multimilliardæren og filantropen George Soros for at søge råd om vejen til frelse, afslog han at tage imod opkaldet.

Under en høring i Kongressen om Purdue Pharmas rolle i opioidkrisen, hvor en repræsentant fra Sackler-familien var til stede, pegede en kongreskvinde ifølge Radden Keefe på de mange amerikanere, som var blevet afhængige af OxyContin.

»Jeg vil påstå, hr.,« sagde kongreskvinden direkte henvendt til rigmanden, »at du og din familie er afhængige af penge.«

Patrick Radden Keefe: Empire of Pain – The Secret History of the Sackler Dynasty. 535 sider. Picador.