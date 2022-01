Den arkitektløse arkitektur Af Morten Beiter

Der er blevet sagt mange ting om Hvide Sande gennem tiden. For de snobbede købstadsfolk i Ringkøbing på østsiden af fjorden var navnet »Hvide Sande« i gamle dage »et uartigt ord« i sig selv. »Den grimmeste by i Danmark« blev Hvide Sande for nylig kaldt af en dansk forfatter under en litterærsalon i København.

Til stede var også Marie-Louise Høstbo, arkitekt og nyudnævnt head of design ved møbelfirmaet Fritz Hansen. Hun hoppede lidt i stolen over at høre det prædikat blive hæftet på sin fødeby, som hun forlod som 18-årig. Høstbo er også forfatter til bogen Hemmelige steder – Arkitektens guide til særlige bygningsværker i og omkring København, og hun er netop aktuel med efterfølgeren, en arkitektonisk opdagelsesrejse i det midt- og vestjyske, fra Spøttrup Borg nordvest for Skive til Per Kirkebys stenhus ved Vemb, Utzons rækkehuse i Skjern og Mogens Kochs Brejning Kirke ved Børkop, for blot at nævne nogle stykker.

Bygningerne fungerer som et fysisk arkiv, der er blevet formet gennem historien og fortæller om tider og steder. De er vores fælles arkiv og lærdom. Marie-Louise Høstbo, arkitekt og designchef for Fritz Hansen

»En af grundene til, at jeg skriver og snakker om arkitektur, er, at jeg gerne vil gøre op med, at vi blot affærdiger noget som værende enten grimt eller smukt. Det kan være en hurtig afklaring af det. Men dermed risikerer man også at gå glip af noget, der først og fremmest er interessant,« siger hun til Weekendavisen, da hun en søndag er på besøg i Hvide Sande, som hun betragter som sit »andet hjem«.

I sin nyeste bog skriver Marie-Louise Høstbo, at man i arkitekturen kan »finde svar på nogle af de ting, som vi ikke kan sætte ord på. Arkitektur formes regionalt af klima, geografi, økonomi, sociologi og kultur. Derfor findes en national identitet og forankring i arkitekturen, hvilket blandt andet kommer til udtryk i byggematerialer, formsprog og detaljer. Bygningerne fungerer som et fysisk arkiv, der er blevet formet gennem historien og fortæller om tider og steder. De er vores fælles arkiv og lærdom.«

DET ER MED denne indgangsbøn, og med de jyske arkitektoniske højdepunkter fra hendes bog i baghovedet, at vi fra Marie-Louise Høstbos barndomshjem, et typehus i røde mursten med stensætning foran, bevæger os ud på en ti kilometer lang byvandring i Hvide Sande, som vel at mærke ikke bidrager med ét eneste bygningsværk i hendes nye bog. For, som hun forklarer, så er bogen »baseret på arkitektoniske værker, altså hvor der er arkitekter bag. Og dem er der ikke så mange af i Hvide Sande«.

Men der eksisterer også en »arkitektløs« arkitektur, som giver den årvågne beskuer en levende fortælling om byen, tiden og menneskene. Alt det er Hvide Sande et sandt skatkammer af. Alene mange af vejnavnene, som er unikke ved at være opkaldt efter skibe, som er strandet eller forlist i nærheden. Marie-Louise Høstbos barndomshjem ligger for eksempel på Jannavej, hvor »Janna« var navnet på en hollandsk skonnert, der strandede ved Haurvig i 1916 med fire mand om bord og en last af gammelt jern.

Arkitekt Marie-Louise Høstbo er meget fascineret af den arkitektur, der ikke er designet. Foto: Tor Birk Trads

»Jeg husker, hvordan vi fik fri fra skole, når det stormede, og hvordan folk stimlede sammen og hjalp de forretningsdrivende på havnen med at få reddet, hvad der kunne reddes, når vandet gik over kajkanten. Man voksede op med en erkendelse af, at der var ting, der var større end os,« forklarer hun.

Hvilket måske er én af grundene til, at de mange huse i Hvide Sande ikke ligefrem strækker sig ind i himlen, men snarere trykker sig ned mod jorden, og at planerne om et syvetagers højhus i byen er stødt på en kulturel modstand, som man på disse kanter indtil for kort tid siden ellers forbandt med »de fine« inde i Ringkøbing.

Vi rammer Nørregade, Hvide Sandes nord-sydgående akse. Marie-Louise Høstbo peger mod syd.

»Det hus derhenne var min oldefars. De fik 17 børn, hvoraf de 12 af dem blev voksne.«

Geografisk set befinder vi os midt i byen, men det føles alligevel, som om vi var i udkanten af den. Bortset fra bageren og slagteren er der ikke mange butikker tilbage lige her. Vinden er sjældent svag i dag, og lytter man godt efter, kan man høre en mekanisk summen fra de tre store vindmøller, som er placeret nede på stranden, lige på den anden side af klitterne, og som stort set alle i Hvide Sande har det godt med, måske fordi møllerne var med til at finansiere den seneste udvidelse af havnen.

»Jeg kan simpelthen heller ikke blive vred på dem,« siger Marie-Louise Høstbo. »De er jo til gavn for alle, og så står de som skulpturer, når man kommer gående i disen nede på stranden. Jeg opfatter dem nærmest som et vartegn. Og så er de et glimrende eksempel på den praktiske tilgang til tingene, som er så udbredt i Hvide Sande. En ‘hvor svært kan det være’-tankegang, som man ser mange steder herude.«

Lidt henne ad Nørregade støder vi på en række typehus-villaer fra 1950erne, hvor der som haveskur er genbrugt styrehuset fra en gammel kutter. Selvom den gamle skipper er død, har styrehuset fået lov at blive stående, og der er bygget et lille halvtag over det.

Foto: Tor Birk Trads

»Min morfar havde også et skur nede i sin have, hvor han havde genbrugt en gammel jolle som tag,« fortæller Marie-Louise Høstbo og bemærker, at også Brejning Kirke, der er med i hendes bog, har et loft, som minder om et omvendt skib. På den anden side af gaden i Hvide Sande fortsætter skibsreferencerne i form af en udestue, der er formet som stævnen på et skib. Og længere henne det nye missionshus »Arken«, en moderne bygning med modsat hældende tagflader, og på legepladsen en jolle, hvor kutternummeret er erstattet af et skriftsted i Bibelen.

Vi forsvinder om bag den nye Aldi, hvor der på bagsiden af et butikscenter med et par supermarkeder åbner sig en »hemmelig« gade, der engang var Hvide Sandes første forsøg på at skabe et gågademiljø i 1970erne, men som i dag ligger øde hen.

»Det var her, jeg slog mine første folder, når jeg skulle ud at lave noget sjovt hjemmefra. Det derinde var en tøjbutik, og her var legetøjsbutikken, og ‘Nuser’, hvor man kunne købe børnetøj. Folk boede her også. Man havde sin butik og boede inde bagved. Og nu er det bare lejeboliger, og der er bart og vindblæst på en helt anden måde. Forsøget på at skabe et centrum her på nordsiden glippede bare fuldstændig,« fortæller hun.

Vi krydser endnu en hovedfærdselsåre, Parallelvej, der hedder sådan, fordi den går parallelt med hovedvejen. På den anden side begynder et stort parcelhuskvarter, anlagt fra 1970erne og frem, som stadig er under udvikling mod vest, ud mod havet og de første klitter. Vi vandrer så at sige gennem 50 års byudvikling. Det første, som springer i øjnene, er mængden af høje tætsluttende stakitter, der helt har erstattet de hække, som aldrig ville have haft en chance her, på grund af vinden.

»Hvis der er en farve, jeg har taget med mig fra Hvide Sande ud over de gamle kutteres blå farve, så er det farven af trykimprægneret træ. Den går igen over det hele i de her rækværk, som folk har forskanset sig bag. Det er igen den her praktiske tankegang. Jeg husker, at mine forældre selv forsøgte sig med et blommetræ i haven, hvor vi et år høstede én blomme, som min far så delte i fire, så vi alle kunne få lov at smage.«

KOMMER MAN gående til byen fra Nr. Lyngvig Fyr ad naturstien gennem klitheden, dukker byen op som en tro kopi af gallerlandsbyen i Asterix & Obelix, helt omgivet af palisader og med en smal indgang i midten, som var byen klar til at forsvare sig mod en indtrængende fjende. Vi stiller os op derude, på et højt sted på stien, og betragter det hele. Overgangen fra belægningssten i cement og trykimprægnerede rækværker til bar hede og udsigt over vidderne skete fra den ene meter til den anden, og der begyndte straks at dufte krydret af vild natur og stillestående vand.

Foto: Tor Birk Trads

På vejen tilbage gennem parcelhuskvartererne fortaber vi os i detaljer og kontraster. Det er søndag, og de mange firmabiler i indkørslerne fortæller, at Hvide Sande ikke længere er så meget en fiskerby som en håndværker- og service-by. Men det personlige præg er forblevet i højsædet. En gammel dør med sideparti af blyindfattede ruder, der er blevet monteret i en nyere villa. En lille jolle, der er blevet fyldt med jord og forvandlet til en juletræsfod. Plasticvinduer, der er forvitret i den saltholdige luft. Et rigtigt koøje i messing i et vindfang. Kloakrør som vinduer. Indgangsportaler i snoede murstenskonstruktioner, som kunne være Per Kirkeby-inspireret, hvis ikke det var for de asiatiske lanterner på toppen. Cementløver. Vandnymfer. En klitgård, der er forvandlet til en hacienda med tilmuret gårdsplads og buet portal over den lille indgangsdør. Knopskydninger i form af udestuer, der bryder med husets oprindelige stil. Sløjfede hovedindgange, der er erstattet af vinduespartier. Og belægninger og atter belægninger i alle tænkelige slags cementsten.

»Reglen er, at der ingen regler er, ud over at det skal være praktisk, og at det er synd at lade noget gå til spilde.«

Så er der alle de nye villaer, opført siden årtusindskiftet, i udstykninger tæt på klitterne. Nogle er opdaterede kubiske versioner af datidens typehuse, »men hvis man piller taget af og kigger ned, er de formentlig indrettet på nogenlunde samme måde«. Med én væsentlig forskel. Mange af dem er placeret på naturgrunde, midt i marehalmen, og rækværkerne er væk og kun indimellem erstattet af tilplantede volde af sand.

Hvor man før lukkede naturen og udsigten ude, er man i dag begyndt at lukke op.

»I forhold til tidligere er der her større anerkendelse af, hvor vi er henne, en større stolthed over, hvor man bor, end tidligere,« siger Marie-Louise Høstbo.

VI NÅR Hvide Sandes havn ud til fjorden, den såkaldte »Tyskerhavn«, hvor fiskernes små redskabsskure står opmarcheret side ved side. I 00erne, da Marie-Louise Høstbo som den første lavede en plakat med skurene, blev der rystet lidt på hovedet ad hende: »Jeg blev vel kigget på som hende den skøre, der kommer udefra og siger, at her faktisk er ret skønt.«

Men i dag er en del af de gamle redskabsskure forsvundet og erstattet med beboelige »skure«, som lejes ud til turister, der holder af at bo enkelt og småt midt i fiskermiljøet. Selv uden for sæsonen er der pænt fyldt op med biler på tyske nummerplader. Turismen er for længst rykket ind i »autenticiteten« og suger næring fra den. Eller tærer på den, alt efter hvordan man ser på det.

Foto: Tor Birk Trads

»Jeg vil tro, at halvdelen af de skure, som var med på min plakat, er væk i dag. Så det har jo allerede taget over, og løbet er lidt kørt, ikke. Men jeg kan godt lide, at sommerhusskurene er så små, som de er. Det bevarer det ydmyge udtryk og overskueligheden.«

Vi går over sluseanlæggene forbi det ene værft, hvor nybyggerier og reparationer tårner sig op, og standser på halvvejen op på havsiden, hvor der et godt udsyn til den store afvandingssluse, som var den egentlige grund til, at Hvide Sande opstod ud af det bare ingenting i 1931. Et par sæler stikker nysgerrigt hovederne op af vandet. Det gamle anlæg er et godt eksempel på, hvordan praktik og æstetik kan gå op i en højere enhed, også i Hvide Sande, mener Marie-Louise Høstbo.

»Det her er funktionalisme på højt plan. Det skal bare virke. Men prøv at se, hvor flot det også er. Det der med, at man kommer forbi her, og der er åbent, og vandet strømmer igennem. Det er helt hypnotisk bare at stå og kigge på. Det er nok det tætteste, jeg nogensinde kommer på meditation,« siger Marie-Louise Høstbo.

En sluse mere, og vi når ind i byens bankende hjerte og hovedattraktion, den store vestvendte havn ud til Nordsøen. Engang var her over 200 kuttere. I dag er der omkring 40 tilbage, hvis man tæller de store joller med. Her er alt fra industrianlæg til butikker, cafeer og restauranter.

En af de nyeste bygninger er en stor cementbygning, som i den ene ende er forsynet med en kommandobro-lignende kæmpekarnap i glas, der også har givet navn til restauranten på overetagen. Bygningen støder op til et sortmalet toplansbyggeri af sammenbyggede gavlhuse, inspireret af Thorvald Bindesbølls røde fiskepakhuse i Skagen. Et møde, der kan virke brutalt og nådesløst, men som på sin vis måske også er uundgåeligt i Hvide Sande, mener Marie-Louise Høstbo.

»Ligesom for de private huse er der her også den tilgang til det, at det skal være praktisk. Men nogle gange er det bare helt vildt hårdt i den måde, det står færdigt på. Der er intet, der rækker ud og byder dig ind. Men på den måde passer ‘Kommandobro’-bygningen jo meget godt til meget af det andet, vi har set i dag. Der er en rationel tilgang til arkitekturen, som gør op med den scenografiske stræben, man ser så mange andre steder i Danmark. Men den ligger jo også på et gammelt industrihavneområde, så på den måde kan man argumentere for, at man blot har taget den del af historien til sig i det nye byggeri. Det er jo i virkeligheden mere tro mod byens arkitektur, end Bindesbøll-efterligningerne er.«

Foto: Tor Birk Trads

VI GÅR langs auktionshallen parallelt med Hvide Sandes forretningsstrøg, som ikke blev til noget på nordsiden, men som her på søndersiden byder på alt, hvad hjertet og maven kan begære, og fortsætter mod syd gennem flere parcelhuskvarterer og ser flere eksempler på huse, der er startet som noget nøgternt, og som der så er blevet »digtet videre på« med takkede udhæng, halvmure, træbeklædninger og styrehusagtige udestuer. Og så, uden at vi egentlig lægger mærke til det, kobler byen ud, og vi er igen ude i naturen og når til sidst en særpræget nyopført villa i sten, træ og kobber, som har vendt ryggen til hovedvejen til fordel for et godt udsyn over engene og fjorden. Det gamle hus, der lå her tidligere, vendte den modsatte vej. I dag har glæden over udsigten vundet over praktikken. Og sådan bliver det nok i stigende grad i Hvide Sande, mener Marie-Louise Høstbo.

»Det bliver i hvert fald anderledes,« konkluderer hun.

Inden hun ringer efter sin mor, som kommer og henter os, spørger jeg hende, om hun kunne tænke sig at flytte fra Østerbro, hvor hun bor i dag, og tilbage til Hvide Sande. Hun tøver lidt.

»Nej, jeg har aldrig haft lyst til at flytte tilbage. Dels fordi jeg ville få alt for langt til arbejde. Det er bare mere praktisk at bo i København. Men jeg har også brug for den kontrast, der ligger i at bo inde i byen og så opsøge det andet. Mange af dem, der bor i København, kommer aldrig uden for bygrænsen. Men for mig er det meget nemmere at tage ‘ud’ end at tage ‘ind’. Det er min nysgerrighed, der driver mig, og behovet for at tage væk og se tingene fra andre vinkler. Det kan Hvide Sande også bruges til. Og jeg bliver jo ved med at komme her. Min mor bor her, så på en måde har jeg to hjem. Så jeg har jo ikke givet slip på det.«

Marie-Louise Høstbo: Hemmelige steder. Arkitektens guide til særlige bygningsværker i det midtjyske. 160 s., ill. 299,95 kr. Forlaget Strandberg Publishing. Bogen er udkommet.