Brev

Karl Ove Knausgård er klar med en ny roman, som blandt andet handler om krebinetter, fodbold og muligheden af evigt liv. I et brev til Weekendavisen fortæller han om en af sine kongstanker: at vi er blinde for vores egen tid og først i retrospekt forstår betydningen af Tjernobyls nedsmeltning og klassekammeratens Commodore 64.