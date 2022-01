Du-Ved-Hvem

DET TØR SIGES, at J.K. Rowling formår at holde sit navn varmt. Siden den britiske stjerneforfatter udgav sin første Harry Potter-bog for omtrent et kvart århundrede siden, har hun gjort sig ikke så lidt bemærket. Først og fremmest som skaberen af verdens mest sælgende bogserie nogensinde. Dernæst for at have holdninger, som kan sætte ild til internettet.

Også i de seneste uger har Rowling skabt overskrifter. Denne gang handler de imidlertid ikke om noget, hun har sagt eller skrevet, men derimod om hendes udeblivelse fra fejringen af sit eget mesterværk.

Da streamingtjenesten HBO nytårsdag udsendte den længe ventede genforeningsdokumentar Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, der udkom i anledning af 20-året for filmatiseringen af den første Harry Potter-bog, var Rowling ikke at se i de nye optagelser. Adskillige skuespillere og instruktører optrådte ellers sammen for at mindes de berømte film, men skaberen af det hele var kun sporadisk med i et par klip fra ældre arkivoptagelser filmet i 2019.

I løbet af den næsten to timer lange udsendelse optræder Rowling på skærmen i mindre end 30 sekunder. Det har fået både fans og medier til at spekulere i, hvorvidt forfatteren overhovedet er blevet inviteret.

DA RETURN TO HOGWARTS blev annonceret, og de første bidder fra udsendelsen begyndte at florere på sociale medier, blev Rowlings fravær straks kædet sammen med det stormvejr, som forfatteren har befundet sig i, siden hun i 2020 første gang udtalte sig om transkønnede på en måde, der af mange mennesker – også flere af folkene bag Harry Potter-filmene – blev opfattet som stødende og transfobisk. Rowlings udeblivelse fra den lykkelige genforening blev derfor lynhurtigt tolket, som om produktionen enten ikke ønskede at have hende med, eller at Rowling ikke ønskede at deltage.

Selv har J.K. Rowlings pressefolk udtalt, at forfatterens beslutning om ikke at være med skyldes, at arkivoptagelserne fra 2019 – hvor Rowling blev interviewet til et andet formål – måtte være tilstrækkelige. Forfatterens folk understregede samtidig, at beslutningen ikke har noget at gøre med den ophedede debat om Rowlings gentagne udtalelser om transkønnede.

Dén forklaring lader folk sig dog ikke sådan spise af med. I hvert fald er forfatterens fravær langtfra gået ubemærket hen. Hverken blandt fans, på sociale medier eller i verdens aviser.

I britiske The Times kalder journalist Carol Midgley genforeningen for en »nostalgisk kærlighedseliksir« og belønner udsendelsen med fire stjerner. Hun understreger dog, at eliksiren mangler en »nøgleingrediens«:

»At Rowling ikke sidder i Gryffindors opholdsstue eller går ned ad Diagonalstræde sammen med skuespillerne, som kunne anerkende, at de skylder hende hele deres karriere, virker som en meget underlig og betydningsfuld udeladelse,« skriver Midgley og sætter så yderligere trumf på:

»Det svarer til, at de yngre kongelige holdt en fest for at fejre Buckingham Palace, men undlod at invitere dronningen.«

I et andet britisk dagblad, The Telegraph, må Potter-udsendelsen nøjes med to stjerner – ikke mindst på grund af forfatterens fravær – og journalisten stiller spørgsmålet:

»Hvor er Rowling, når vi mest har brug for hende?«

I amerikanske Variety er man anderledes positiv over for Rowlings fravær. Om sagen skriver mediets journalist Caroline Framke:

»Return to Hogwarts gør klogt i at understrege, hvordan disse film har påvirket verden som blockbustere snarere end at understrege, hvordan Rowlings tanker har været inspiration.«

Blandt fans har Rowlings fravær også kastet talrige kommentarer af sig. Mens nogle mener, det er skandaløst, at skaberen af Potter-universet ikke får lov at fylde mere i sin egen fejring, finder andre manøvren sært komisk:

»Jeg kan ikke komme mig over den 'Filmet i 2019'-advarsel, der dukker op ved siden af J.K. Rowling, hver gang hun er på skærmen,« skriver én seer på Twitter, mens en anden stemmer i: »Jeg grinte, hver gang der stod 'Filmet i 2019' i klippene med JKR. De vil have os til at forstå, at de ikke engang inviterede hende.«

En tredje Twitter-bruger går mere magisk til værks:

»Jeg er vild med, at Harry Potter-genforeningen forsøger at give os alle en forglemselsesbesværgelse mod J.K. Rowling.«

SIDEN HARRY POTTER-FORFATTEREN forrige sommer mere eller mindre skrev på Twitter, at kun kvinder kan menstruere – og dermed ifølge kritikere indikerede, at transkvinder, som af anatomiske årsager ikke har menstruation, ikke er kvinder – er Rowling blevet en person, der deler vandene.

Særligt i Harry Potter-kredse har modstanden været massiv. Også flere Potter-skuespillere, herunder hovedrolleindehaveren Daniel Radcliffe, har givet Rowling tørt på:

»Transkvinder er kvinder,« fastslog Radcliffe forrige sommer efter Rowlings tweet. »Alle andre udsagn fjerner identiteten og værdigheden for transpersoner.«

Der er dog også skuespillere fra Harry Potter-familien, der støtter forfatteren. Herunder Robbie Coltrane, der i filmene spiller Hogwarts’ nøglebærer, Hagrid, og Ralph Fiennes, der spiller seriens mørke fyrste og ultimative skurk, Lord Voldemort.

»Jeg forstår ikke det giftige angreb, der er rettet mod hende,« udtalte Fiennes tidligere i år.

Ét er i hvert fald sikkert: Med sit fravær i den storstilede genforening har Harry Potter-skaberen nok en gang formået at skabe interesse omkring sig.

»Det har været en ekstraordinær verden at være involveret i,« siger Rowling i slutningen af HBO-dokumentaren. Hun fortsætter så: »Og det er en smuk verden.«

Ved siden af hendes ansigt står med tydelige bogstaver: »Filmet i 2019.«