Hvide penge Af Leny Malacinski

En malkeko lever i gennemsnit fem år. Til den tid kan den ikke betale sig mere, og så bliver den solgt, slagtet og spist. Men ikke ko nummer 1109.

»Den er 13 år. Den har lige fået en præmie, og det er noget, vi er stolte af,« siger Christian Jørgensen.

Han peger på en gigantisk bodybuilder af en ko. Den rager op bagerst i stalden som en veritabel kvæg-zilla, der bliver ved med at give mælk. 1109 har set tre generationer af nyfødte kalve komme og gå, eller rettere blive kørt afsted. På sin mobiltelefon har Christian Jørgensen et foto, hvor den står ude på græsset med en laurbærkrans om halsen omgivet af smilende mennesker og en præmiepokal fra den lokale avlsforening. På det tidspunkt havde den produceret 10.000 kilo såkaldt værdistof, beregnet ud fra andelen af fedt og protein i dens mælk.

Christian Jørgensen er vokset op blandt 200 jersey­køer i Hågerup på Midtfyn, hvor han sidste år blev medejer på sin fars gård. I dag er han en af 12 danske landmænd, der summer som irriterende fluer om øjet på mejerigiganten Arla. Landmændene har oprettet en Facebook-gruppe med det jordnære navn »Bedre mælkeafregning ved Arla«. Deres krav giver nærmest sig selv. Ifølge oprørsgruppen går mejerigiganten Arla mere op i at tjene penge på det frie, kapitalistiske verdensmarked end at betale mere for mælken til de danske landmænd, der er medejere af Arla.

»Det er fint, at Arla investerer i udlandet, men vi er nu engang et andelsselskab, så vi landmænd skal have mere af kagen,« siger Christian Jørgensen. »Vi kan ikke tjene nok penge med den mælkepris, og det gør det svært at tiltrække en ny generation til at overtage de gamle landbrug.«

Et spørgsmål om decimaler

I centrum for striden står den omdiskuterede mælkepris. Den fastsættes af Arla og ligger i marts på 2,48 kroner pr. liter. Det er det beløb, Arla betaler landmændene, og prisen har været afgørende, siden Arla blev grundlagt i 1881 i Sverige. Mælkebønder slog sig sammen om at opbygge et fælles mejeri, hvor de kunne opretholde høj kvalitet, lavt spild og dele overskuddet imellem sig.

Forretningsmodellen var solidarisk, men selv om Arla stadig er et andelsselskab, har meget ændret sig. I dag er ejerne knap 10.000 landmænd i Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og Luxembourg. Tre af fire liter dansk mælk sendes ud af landet, og Arla beregner mælkeprisen ud fra udbud og efterspørgsel på det internationale marked. Er mælken for dyr, vil Arla – og dermed de danske landmænd – ikke kunne sælge den, og Arla-koncernens økonomi og anseelse i bankerne vil falde. Er mælken derimod for billig, vil danske mælkebønder ikke have råd til at producere den.

Ifølge Arne Dahl, der har 600 køer på Nordfyn, fortæller de få decimaler på mælkeprisen deres egen historie om forskellen på andelstanken og storkapitalismen:

»Arla er et andelsselskab, der opfører sig som et aktieselskab. Det er essensen af interessekonflikten. Arlas omsætning og egenkapital er fordoblet, og den vækst kan de kun opnå ved at hente penge fra ejerne, og det er os danske landmænd,« siger Arne Dahl.

Læs også om mælkebonden Leif Friis Jørgensen, der ser det som en pligt aldrig at lukke ned: »Så vil landet jo for alvor være i katastrofetilstand«

Han står i spidsen for de »stolte mælkebønder«, som de kalder sig, og de har netop udtænkt et nyt slogan, der fortæller, hvor meget literprisen bør stige: »Din fremtid er på spil, tre-fire eurocent mere skal der til.«

Det svarer til 20-25 øre mere pr. liter.

»For mange af os går det i nul, og så har vi problemer med at låne i banken til nye stalde, en malkerobot eller til at udvide besætningen. Og når prisniveauet er så lavt, kan unge mennesker ikke komme til. De kan jo se, at de ikke kan få en ordentlig indkomst ved at gå ind i erhvervet,« siger Arne Dahl.

Modstridende interesser

Mælkeprisen fastsættes af Arlas repræsentantskab, som vælges af landmændene hvert andet år og er Arlas øverste beslutningsorgan. Repræsentantskabet vælger også bestyrelsen, og dermed burde selv den mest afsides gård få indflydelse på Arlas beslutninger. Steen Nørgaard Madsen er en af de landmænd, der er valgt til bestyrelsesmedlem. Til daglig driver han med sin hustru og datter en gård med 185 køer. Han mener, at andelskonstruktionen rummer en indbygget konflikt: Landmændene er både deres egne ansatte og arbejdsgivere.

»Man kommer ikke udenom, at der er modstridende interesser mellem at være leverandør og ejer på én gang. Jeg bliver også ramt, når mælkeprisen går op og ned, så jeg anerkender til fulde, at mange af mine kolleger oplever øgede omkostninger på deres gårde og skal have forretningen til at hænge sammen,« siger han.

På den ene side har han en interesse i at få mere for sin mælk, og på den anden side at Arla er et økonomisk levedygtigt mejeri. Derfor vejes decimalerne på en guldvægt.

»Mælkeprisen er det vigtigste nøgletal, vi overhovedet har. Arla blev skabt til at sælge mælken til den bedste pris for andelshaverne, men andelshaverne beslutter ikke mælkeprisen alene. Arla agerer på det globale marked, og vores kunder er store supermarkedskæder, der sender mejerivarer i udbud. Markedet er groft sagt ligeglad med, om vi er et andelsselskab eller et aktieselskab. Vi er nødt til at gøre os attraktive,« siger han.

Hvis et tysk mejeri sælger mælken tre øre billigere, kan det betyde, at Arla mister ordren. Til gengæld kan andelskonstruktionen give landmændene en fordel, når det gælder branding. Arla kan markedsføre sig på at være landmandsejet og vise forbrugerne billeder af smilende landmænd med kalve i favnen. Dyrevelfærd og lav udledning af CO₂ kan også skille Arla ud på markedet.

Arla henviser også til, at så mange penge som muligt sendes tilbage til bønderne via den årlige såkaldte efterbetaling. Når årets indtægter og udgifter er gjort op, beregner Arla, hvor meget ekstra der kan udbetales. Repræsentantskabet har godkendt en efterbetaling på 1,75 eurocent pr. liter, hvilket giver knap 2 milliarder kroner mere til landmændene.

Oprørsgruppen »Bedre mælkeafregning ved Arla« håber alligevel, at koncernen vil hæve den månedlige mælkepris. Facebooksidens 969 nye medlemmer er et tegn på, at utilfredsheden er større end de 12 initiativtagere, mener de. I bedste Arla-ånd er organisering vejen til indflydelse, fortæller Arne Dahl.

»Vi har reelt ingen sanktionsmuligheder mod Arla andet end at lave lidt larm. Men det plejer også at virke i det samfund, vi lever i.«