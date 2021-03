Fra sexet til sexist

Andrew Cuomos regime af frygt, chikane og trusler kan ikke fortsætte. Vi kræver, at guvernør Cuomo siger op øjeblikkeligt, for han er uegnet til at tjene New Yorks befolkning.«

Ordene stammer fra en pressemeddelelse, som partiet Working Families Partys afdeling i New York udsendte onsdag morgen. Og det er endda en af de pænere opfordringer til den demokratiske guvernør om at gå af. The New York Post har gennem de seneste uger præsenteret flere forsideartikler med hårrejsende overskrifter om guvernørens moralske forfald sammen med utvetydige krav om hans afgang.

Og det er ikke blot aviser og politiske modstandere, der afsværger guvernør Cuomo. Flere steder i New York City kan man se billboards med Cuomos ansigt ved siden af teksten Resign now! Ja, selv demokratiske partikammerater har i The New York Post bedyret, at de vil stemme ja til et forslag, der bliver hastebehandlet i byrådet på fredag, om at fratage guvernøren den ekstra magt, der blev ham tilstået i marts 2020, til at kontrollere og lede statens coronahåndtering.

Andrew Cuomos deroute er sket hurtigt og hårdt. For blot få måneder siden nød han enorm popularitet og blev spået en fremtid i toppolitik på nationalt plan. Både justitsminister og præsidentkandidat var foreslåede titler, selvom Cuomo ifølge eget udsagn hellere ville gå efter en fjerde periode som New Yorks guvernør. Dermed ville han slå sin fars rekord – Mario Cuomo var guvernør for New York i tre perioder i 1983-1994.

Kvinder dånede på stribe i diverse talkshows, når Andrew Cuomos navn blev nævnt; de kaldte sig Cuomosexuals (udtales hurtigt, så det rimer på homosexuals), og guvernørens mørklødede charme og italienske aner var genstand for debat i flere udsendelser. Den store begejstring skyldtes i al væsentlighed Cuomos håndtering af coronakrisen, som han redegjorde for i daglige tv-udsendelser om staten New Yorks tiltag mod pandemien. Udsendelserne katapulterede ham på få uger fra en respekteret politiker til en status som rockstjerne. Med hans opdateringer kunne newyorkerne tænde for tv og få håbet tilbage; Cuomo sagde – i modsætning til præsident Trump – alle de ting, folk havde brug for at høre. Han forstod deres fortvivlvelse over de absurde dødstal i New York City i begyndelsen af pandemien, og han gjorde noget ved det. Han optrådte myndigt, værdigt, dedikeret og med medfølelse og empati. Derfor var det heller ikke blot New York, der omfavnede Cuomo. Tv-opdateringerne gjorde ham populær over hele landet, omend naturligvis mest i demokratiske kredse.

De er døde, og det er det

New Yorks indsats mod pandemien blev over hele USA opfattet som enestående og nødvendig. Men Cuomo traf også beslutninger, der fik flere journalister til at rynke brynene.

Den 25. marts 2020, i begyndelsen af pandemien, udstedte guvernør Cuomo et dekret om, at staten New Yorks plejehjem skulle modtage eller beholde alle beboere, hvis tilstand var stabil. »Ingen beboer kan blive nægtet adgang eller hjemkomst til plejehjem baseret på en formodet eller bekræftet diagnose med covid-19,« skrev guvernøren i dekretet. Med andre ord skulle patienter, der ikke var indlagt eller i respirator, blive på eller vende tilbage til plejehjemmet, så såre lægerne skønnede, at deres tilstand var stabil.

Cuomo hævdede flere gange, at han blot fulgte Trump-administrationens retningslinjer. Det er for så vidt også korrekt, i hvert fald hvad angik den første del af retningslinjerne. Her står nemlig at »covid-19-patienter, hvis tilstand er stabil, kan blive udskrevet til plejehjem«. Men herpå kom så det forbehold, i en bisætning, som Cuomo tilsyneladende må have overset: »men udelukkende hvis plejehjemmet kan implementere alle de påkrævede procedurer for at holde infektionen under kontrol.«

Dekretet blev da også ændret den 10. maj, så det nu fulgte Trump-administrationens krav. Men det var ikke muligt for journalisterne at få Cuomos kontor til at oplyse tal for, hvor mange potentielt smittebærende patienter der var blevet flyttet fra hospitaler til plejehjem, og endnu vigtigere: hvor mange der var døde i den anledning. Det måtte pressen selv finde ud af, og i slutningen af maj anslog Associated Press antallet til omkring 4.500. De tal, der rent faktisk kom fra guvernørens kontor, var svævende, upræcise og overlæsset med forbehold som »det er en travl tid, alle er stressede, det er umuligt at få præcise data«.

Statsanklageren i New York, Letitia James, gik i efteråret ind i sagen, og den 21. januar i år udgav hun en rapport, der viste, at Cuomo havde underdrevet antallet af covid-19-relaterede dødsfald på statens plejehjem med op mod 50 procent. Rapporten opgav det samlede antal coronarelaterede dødsfald på plejehjem i New York til over 15.000.

Få timer senere kom guvernørens kontor med nye tal, der bedre flugtede med Letitia James’ rapport, som i øvrigt fik følgende tågede bemærkninger med fra guvernøren:

»Vi er stadig under det nationale gennemsnit for døde på plejehjem, men hvem ser på det? Død på et hospital, død på et plejehjem, det er jo ligegyldigt. De er døde, og det er det.«

Og da guvernørens sekretær et par uger senere på et privat zoommøde, der blev lækket, undskyldte for, at guvernørkontoret bevidst havde holdt dødstallene skjult af frygt for, at præsident Trump ville bruge tallene politisk, begyndte fundamentet at smuldre under Andrew Cuomo. Den 17. februar indledte distriktsadvokaten i New York sammen med forbundspolitiet FBI en officiel undersøgelse af håndteringen af dødsfald på plejehjem i New York.

Søm i kisten

Plejehjemssagen er dog nok det mindste af problemer, der kan ende med at koste Cuomo embedet. For i mellemtiden har tre kvinder anklaget ham for sexchikane. To af dem er tidligere medarbejdere, den sidste var gæst til et bryllup, hvor Cuomo også var til stede. Hendes historie er anderledes end de to andres, så lad os begynde der: Guvernøren holder fin tale til de nygifte og cirkulerer derefter rundt i lokalet og skåler med gæsterne. Her støder han på Anna Ruch, der er veninde til brudeparret. Hun takker ham for den fine tale, og guvernøren kvitterer ved at lægge en hånd på den nederste del af hendes ryg, som ikke er dækket af kjolestof. Ruch fjerner hans hånd noget bestemt, hvilket får guvernøren til at mumle noget om en »aggressiv type«.

Kort efter tager han hendes ansigt mellem hænderne på samme måde, som en hjemløs holder en kop varm suppe på en kold dag. »Må jeg kysse dig?« spørger han angiveligt. En ven tager i samme øjeblik et billede af guvernørens hænder på Ruchs ansigt, der ser alt andet end frydefuldt ud. Billedet landede på forsiden af The New York Times i mandags som det seneste søm i Cuomos politiske kiste. For det ser ikke særlig kønt ud. Cuomo ligner det, han nok også er i øjeblikket: en gammel gris, der rager på en yngre kvinde, der ikke lader til at nyde det på nogen måde. Forskellen på Ruch og de to andre kvinder, der anklager guvernøren, er, at hun ikke tidligere har mødt ham.

Foto: Matthew Cavanaugh, Getty Images, Scanpix Foto: Matthew Cavanaugh, Getty Images, Scanpix

De to andre anklagere har begge arbejdet i stillinger under guvernøren. Den ene, Lindsey Boylan, fortæller, at Cuomo kyssede hende på læberne i 2018, konstant berørte hende kærligt på armene, mens hun arbejdede der, og under en flyvetur foreslog et spil strippoker. Den anden, Charlotte Bennet, der arbejdede som chefsekretær og sundhedspolitisk rådgiver for Cuomo, fortæller til New York Times, at guvernøren konstant spurgte hende om personlige ting – for eksempel om hun nogensinde havde været sammen med en ældre mand.

Guvernøren kom med en noget valen undskyldning i søndags. »Jeg forstår nu, at mine handlinger kan opfattes som ufølsomme eller for personlige, og at nogle af mine kommentarer set i lyset af min position har kunnet få andre til at føle sig på en måde, der ikke var min intention.«

Spis hele pølsen

Cuomos behandling af yngre kvinder har vakt stor forargelse i de amerikanske medier, uanset politisk observans. Det påfaldende er, hvor forskelligt de to sager – plejehjemssagen, som angiveligt har kostet flere tusinde mennesker livet, og de tre anklager om sexchikane – er blevet behandlet af de store traditionelle medier. CNN (hvor guvernør Cuomos bror er vært på et talkshow), The Washington Post og en lang række af de andre progressive medier har været meget tilbageholdende med at stille Cuomo til regnskab for dødsfaldene på plejehjemmene.

Efter anklagerne om sexchikane er fløjlshandskerne blevet taget af. Nu er guvernøren »et rovdyr«, og arkivmateriale bliver gransket for eventuelle yderligere beviser. Og minsandten: I 2016 under et New York State Fair, kan man se Cuomo sige til en kvindelig journalist under en middag, at hun skal spise hele pølsen. Selvom journalisten udtrykkelig har erklæret, at hun på ingen måde følte sig krænket eller intimideret, vidner kommentarerne til indslaget om, at det er folk i bund og grund ligeglade med. Cuomo er en krænker. Cuomo skal væk.

Det skal han måske også. Men der er dem, der mener, at det ikke er ligegyldigt, hvad han bliver fyret for. Det skal være af de rigtige årsager. Amber Athey skriver i The Spectator: »Jeg er ligeglad med, om Andrew Cuomo er en smule klam. Men jeg er ikke ligeglad med, at han i sin arrogante inkompetence måske har dræbt min bedstemor.«

