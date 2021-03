Misfits og mangemillionærer Af Ole Nyeng

Paradokset er til at få øje på: To modne mangemillionærer sidder på den enes landsted og taler om ulighed, oprør og det at være misfits, ikke at passe ind. Stiller en mikrofon op, sender resultatet ud som podcastserie på Spotify – og bliver sandsynligvis endnu rigere af det.

Men har man overvundet den øjeblikkelige skepsis over for foretagendet og giver sig til at lytte til, hvad de to mænd siger i stedet for at fokusere på, hvem de er, bliver man godt oplyst, til tider rørt og altid underholdt undervejs. Ekspræsident Obama og rockstjernen Bruce Springsteen er bare godt selskab.

De to har kendt hinanden, siden Springsteen spillede til Barack Obamas valgmøder under dennes første valgkampagne i 2008. Det blev til flere møder under Obamas præsidentskab, middage og intimkoncerter i Det Hvide Hus, de to mænd hit it off, fandt ud af, hvor meget de har til fælles trods mange åbenlyse forskelle. Det blev til et tæt venskab.

Engang sidste efterår besluttede de og streamingtjenesten Spotify at sætte strøm til samtalerne på Bruce Springsteens og singer-songwriterhustruen Patti Scialfas landsted i New Jersey, omgivet af heste, hunde og parrets omkring 1.000 guitarer. »Vi fandt nogle få svar, lo meget, fik nogle drinks,« som Obama siger i introen. Hvilket indikerer, at samtalerne fandt sted, før Springsteen i november blev sigtet for spirituskørsel, og en stort anlagt Jeep-reklamekampagne med rockmusikeren bag rattet måtte tilbagekaldes.

Emnerne er de svære: opvækst, forhold til fædre, forhold til kvinder, ulighed, race, forskellen mellem den amerikanske drøm og den amerikanske virkelighed, et Amerika, der bliver mere splittet for hver dag, der går. Otte afsnit på hver 40-50 minutter. Jokes og dybsindigheder, afbrudt af klip fra taler og koncerter – eller når Springsteen griber guitaren undervejs. Tre afsnit er ude, fem har vi til gode i skrivende stund. Udsendt under titlen Renegades – Born in the USA. Renegade var Secret Services kodenavn for Obama, da han var præsident.

Over stok og sten går det, begyndende med opvæksten. Begge var outsidere. Obama voksede, som det vil være kendt for de fleste, en stor del af tiden op på Hawaii som produkt af mødet mellem en idealistisk hvid kvinde af skotsk-irsk herkomst og en afrikansk studerende. »Jeg ved, hvorfor jeg var outsider. Ingen andre så ud som mig,« siger Obama, der da også som dreng havde oplevelser med fordomme og racisme.

Men generelt var racespørgsmålet besynderligt fraværende på Hawaii, der var ingen raceuroligheder, ingen »anden« del af byen, hvor de sorte levede. Og så havde Obama en mor, der gjorde alt for, at han skulle føle sig »velsignet« på grund af sin »blandede herkomst og smukke brune hud« og gav ham biografier med afroamerikanske helte, bokseren Muhammad Ali og tennisstjernen Arthur Ashe, blandt andre.

For Bruce Springsteen, arbejderklassedrengen fra Freehold, New Jersey, var opvæksten mere problematisk med en psykisk syg far, skizofreni, »en sygdom, vi ikke forstod, men som gjorde livet svært for ham og for os allesammen«.

»Min far talte dårlig nok med mig til og med den dag, han døde. Han vidste ikke hvordan,« som Springsteen fortæller.

Unge Bruce var genert og indadvendt, følte sig anderledes end alle andre, usynlig, uden betydning. Hans forældre negligerede ham, han fik lov at gøre, som han ville, stod sent op, gik sent i seng, gik i skole, når han havde lyst til det.

»Det var først, da jeg som 14-årig fik en guitar i hånden og opdagede musikken, at jeg fandt en måde at bearbejde min identitet på og kunne give udtryk for mine følelser,« fortæller Springsteen. »I virkeligheden er generthed slet ikke usædvanligt i rockbranchen. Hvis du ikke var så stille og indadvendt, ville du ikke så desperat søge efter en måde at udtrykke dig på.«

Raceproblematikken var langt mere påtrængende i Springsteens New Jersey i 1950erne og 60erne end i Obamas Hawaii. Freehold var domineret af folk af irsk eller italiensk herkomst. De sorte arbejdede i kartoffelmarkerne og boede i deres egen del af byen, Asbury.

»Da jeg var dreng, var der en masse usagte regler om, hvilke hjem man kunne besøge, og hvilke man ikke kunne, og hvem man kunne invitere med hjem. Det var et småt, provinsielt, racistisk redneck-Amerika. Men det var de mennesker, jeg holdt af med alle deres begrænsninger, deres drømme og deres mareridt,« siger Springsteen og slår tonen an til 1984-hittet »My Hometown«.

Race er stadig det fundamentale spørgsmål i USA, og i anden del af podcasten, »American Skin«, tager Springsteen fat i paradokset:

»Vi hvide elsker at blive underholdt af de sorte, men vi vil ikke bo ved siden af dem.« Han minder om, at bortset fra countrymusikken har afroamerikanere skabt næsten alle nyere musikgenrer: jazz, rock, soul, hiphop.

»Hvorfor er det så svært at tale om race?« spørger Springsteen og svarer selv:

»Fordi vi så må dekonstruere myten om USA som smeltediglen og indrømme, at den aldrig har været sand. At en stor del af vores historie har været fuld af plyndring og vold, rettet mod sorte og brune.«

Det svære er ikke at håndtere Ku Klux Klan og andre åbenlyse racister, mener Obama. »Det, der gør ondt, er, når folk, du kender, og som du ved ikke er dårlige mennesker, alligevel har racekortet i lommen og spiller det på et eller andet tidspunkt. Der indser du, hvor dybt det sidder.«

Springsteen konkluderer ved at citere den store afroamerikanske forfatter James Baldwin: »Hvide i dette land har et stort arbejde foran sig med at lære at acceptere og elske sig selv og hinanden. Når de har opnået det, hvilket ikke vil ske i morgen og måske aldrig, vil negro-problemet ikke længere eksistere, for det vil ikke være nødvendigt.«

I tredje afsnit, »Amazing Grace: American Music«, bliver stemningen lystigere. De to herrer er tilbage på teenageværelserne: Det første album, unge Barack købte for egne penge, var Stevie Wonders Talking Book, spillet igen og igen på en plasticgrammofon. Springsteen købte en guitar for 18 dollar, lærte akkorder af fætter Frankie, fik langt hår, nylonskjorter og støvler af hajskind. Beatles, Stones, men også sorte Sam Cooke og hele motowngenren var, hvad han lyttede mest til.

På et klip genhører vi det helt unikke øjeblik, hvor Obama synger »Amazing Grace« ved begravelsen af de ni ofre for en ung hvid mands massakre på sorte kirkegængere i Charleston, og de sørgende efterladte reagerer ved at klappe og huje.

»Musikken og sangen er det, der kan forene det her land,« mener Obama. »Vi er den eneste nation i menneskehedens historie, der er dannet af folk af enhver race, religion og kultur fra ethvert hjørne af verden. Intet symboliserer det bedre end vores musik, fra irske ballader til afrikanske rytmer.«

For Springsteen er musikken en levevej og en mission. Fra 1972 sammen med E Street Band, dannet med blandt andre den sorte saxofonist Clarence Clemons.

Obama borer i magtforholdet i bandet: »Clemons gav så meget til dig og bandet og var afgørende for den sound, der endte med at blive din. Du var en tynd, hvid dreng med langt mindre erfaring. Alligevel var det ikke Clemons, der endte på forsiden af Time Magazine. Han var et sidekick, og du var frontfiguren. Gav det ikke komplikationer?«

Springsteen svarer nølende, at han da sørgede for at kalde Clemons frem til publikums hyldest, så ofte han kunne.

En anden gang er det Bossen, der udfordrer ekspræsidenten og spørger til, om tiden ikke er moden til at give USAs sorte befolkning erstatning for de skader, slaveri og racelove har påført dem – et spørgsmål, Obama omhyggeligt undgik at forholde sig til, da han var præsident. Obama svarer langt og vævende om, at erstatninger vil være »moralsk retfærdige«, men ikke mulige at gennemføre politisk.

»Altså, vi kan kompensere Wall Street, men ikke den del af befolkningen, der har haft det hårdt så længe,« kommer det spidst fra Springsteen.

Det er det gode ved Renegades – stemningen er nok chummy, men det er også venner, der tør udfordre hinanden. I de næste afsnit om kvinder og de splittede amerikanere. Og hvad med den woke venstrefløj? Det kunne være interessant.

Renegades – Born in the USA. Podcastserie i otte afsnit. Spotify.

