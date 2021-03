En isbjørnetjeneste Af Frederik Stjernfelt

Den såkaldte cancel culture udvikler sig og har det godt. Hver uge bringer nye udviklinger frem. Nu er man nået til områder, som man måske ikke skulle tro var racistiske: matematik og stednavne.

Journalisten Bari Weiss, der selv blev presset ud af sine »vakte« kolleger på The New York Times sidste år, bringer historien om racisme i matematikken på sin blog. Det er matematikprofessor på Princeton University Sergiu Klainerman, der beretter om, hvordan det, han kalder »The Great Awokening«, skrider frem i matematikken. Han er selv rumænsk indvandrer og har bygget sin karriere på at bedrive seriøs videnskab, som han nu ser i opløsning omkring sig. Som han skriver: »Ulig den traditionelle totalitarisme i tidligere kommunistlande, som det Rumænien jeg voksede op i, er denne version blød. Den påtvinger ikke sin ideologi ved at fængsle dissidenter eller udrydde dem fysisk, men ved social udskamning, pøbelstraf, guilt-by-association og tvungen tale.«

Anledningen er et uddannelsesprogram ved navn »En vej til ligelig matematikundervisning«, støttet af Bill and Melinda Gates Foundation, med partnere på en række californiske universiteter og under implementering i uddannelsessystemerne i Californien og Oregon. Her hedder det, at »hvid overlegenhedskultur viser sig i klasseværelset, når fokus er at nå det ’rigtige’ svar«, og elever opfordres til at byde ind på dét – for selve »udsagnet, at matematikken er rent objektiv, er entydigt falsk«. Herimod indvender Klainerman, at matematikken har rødder i mange forskellige kulturer såsom det gamle Egypten, Babylon, Indien, Kina, Arabien, og at den er universel og ikke afhænger af race eller etnicitet. Han siger: »Den idé, at det at fokusere på at nå det ‘rigtige svar’ nu betragtes blandt selverklærede progressive som en form for bias eller racisme, er krænkende og overordentlig farlig. Hele studiet af matematik er baseret på klart udtrykte definitioner og faktuelle udsagn. Hvis det ikke var sådan, ville broer styrte sammen, fly falde ned og bankoverførsler blive umulige.« Initiativet skader også dem, det hævder at beskytte: nemlig studerende og elever med minoritetsbaggrund, siger han. Det går ud fra, at disse ikke kan finde ud af at »finde det rigtige svar« og skal beskyttes imod sådanne krav. Klainerman mener, at mængden af matematiske talenter er ligeligt fordelt over racer og kulturer og finder, at det er racistisk at hævde, at mindretalselever – som han selv engang var – pr. definition ikke kan forstå matematik.

Tættere på er det stednavne, der skal »canceleres«. Det er kunstnergruppen ved navn Brown Island, der kræver, at et rum på kunstuddannelsen Konstfack i Stockholm skal ændre navn. Det er en udstillingssal, der af vanskeligt sporbare grunde kaldes »Hvidehavet«. Kongeslottet i Stockholm har også et rum af dette navn, og det henviser jo til den triste og afsides havbugt øst for Finland ved Murmansk-halvøen i Rusland. Måske har dette farvand navnet, fordi det er tilfrosset og hvidt store dele af året. Rummet på Konstfack har sandsynligvis navnet, fordi det siden 1950erne har været hvidmalet. Man kunne ellers synes, at netop angående kulørte have og havarme er verden nogenlunde multipel: Vi har som bekendt både Sortehavet, Rødehavet og Det Gule hav. Konstfack har således også et rum ved navn »Svarta havet«, der vist endda er større, men det virker ikke, som om det blødgør sindene. Brown Island kræver, at navneskiftet ikke bare skal gennemføres, men også skal dokumenteres på en opsat bronzeplade, hvor gruppens indsats bemærkes, og skal indvies ved et offentligt ritual. Debatten har raset i presse, tv og internet i Sverige i løbet af de seneste uger, og stedets rektor, Maria Lantz, og designprofessor Sara Kristofferson er kommet i skudlinjen for at hævde, at rummets navn intet har at gøre med racer eller racisme. Kristofferson spurgte provokerende, om The Beatles’ The White Album også skulle forbydes, og Bing Crosby ikke længere måtte ønske sig en hvid jul. Det fik 44 kolleger til at underskrive en petition imod Kristofferson.

Der er ligheder og forskelle mellem de to sager. I den matematiske sag hævder de woke, at der ikke findes noget rigtigt svar, i sagen om Hvidehavet hævder man i dén grad, at der findes et rigtigt svar. Men de er fælles om at angå ting, som mange finder intet har med race at gøre. Både sagen om hvid matematik i USA og et hvidt rum i Stockholm er uafsluttede, og i skrivende stund sidder både Kristofferson og Klainerman vist stadig i deres stillinger. Men gad vide, om de woke-aktivister overvejer den bredere politiske effekt af deres aktiviteter. Ligesom Klainerman mener, de woke skader uddannelsen af mindretalselever, kan man frygte, at krigen mod ordet »hvid« får folk til at ryste på hovedet og opgive at følge med i kampen mod rigtig racisme. De risikerer at gøre en god sag en bjørnetjeneste. Måske endda en isbjørnetjeneste.

