Børnenes ordfører

SF foreslår at give børn og unge et kulturfrikort på 250 kroner, som de frit kan bruge på udvalgte kulturtilbud, når genåbningen af kulturlivet finder sted. Men redder det virkelig børn og unge fra coronatristesse og et kunst- og kulturliv i knæ?

– Jacob Mark, hvorfor er et kulturfrikort en god idé?

»Et kulturfrikort er en god idé af særligt to grunde. Det sørger for, at flere børn og unge kommer ud i nogle fællesskaber sammen med deres kammerater efter en lang tid med isolation og ensomhed. Det hjælper også kulturlivet, som har været lukket ned og har været hårdt ramt økonomisk, fordi vi sørger for, at de får flere gæster.«

– Hvordan skal en tur i biografen eller i en forlystelsespark hjælpe børn og unge fra mistrivsel på langt sigt?

»Det er få oplevelser, der skal til, før man mærker, at man er en del af et fællesskab. Nøglen til, at børn og unge ikke længere mistrives, er stærke fællesskaber, hvor de kan være sammen med kammeraterne. Det kan man med fælles kulturoplevelser, som er et modsvar til at bruge tid alene derhjemme foran en skærm.«

– 250 kroner pr. næse. Er det virkelig nok til at gøre en forskel for børn og unges trivsel?

»Det er klart, at et kulturfrikort ikke skal stå alene. Det her er et bidrag til, at nogle skal få det godt igen. Jeg er dog overbevist om, at fællesskaber og fælles oplevelser med venner er noget af det, der kommer til at hjælpe børns og unges trivsel på den lange bane.«

– Men hvor meget kultur får man egentlig for 250 kroner i dagens Danmark?

»Jeg er ikke ekspert i priser, men jeg vil mene, at man kan få mellem to og fem kulturoplevelser. Alt afhængigt af hvilket kulturtilbud det er, og hvilke aftaler man indgår med kulturinstitutionerne, der vil være med til at udvikle et kulturfrikort.«

– Hvilke fem kulturtilbud kunne det være?

»Jeg tænker, at man kan komme på museum, teater, zoologisk have, biografen og opleve noget kunst i det offentlige rum. Jeg forestiller mig, at man kan lave særlige ordninger med kulturfrikortet, hvor kulturinstitutioner for eksempel holder åbent på forskellige tidspunkter af dagen for at gøre det billigere for børn og unge at komme ind.«

– Helt ærligt, 250 kroner rækker da ikke engang til to ture i biografen, hvis du også skal have popcorn?

»Ja, hvis det er den normale billetpris til alle tidspunkter, så er det nok mere to oplevelser, man kan få adgang til. Men det er svært at sige mere præcist, når kulturfrikortet ikke er helt på plads endnu. Det kommer meget an på, hvordan vi laver ordningen, og hvad kulturinstitutionerne vil gå med til. Nogle steder kan man være heldig at få adgang til tre eller fire kulturoplevelser, mens man andre steder kun kan få adgang til en eller to kulturoplevelser. Det afhænger igen af, hvilke kulturinstitutioner der vil være med i ordningen. Vi har sat et realistisk beløb på 250 kroner, som vi kan tilbyde alle børn og unge, fordi vi tror, at det er det mest realistiske beløb at få forhandlet hjem.«

– Men hvis det stod til dig, skulle man så kunne få adgang til fem kulturtilbud for 250 kroner?

»Antallet af kulturtilbud er ikke det afgørende for mig. Det afgørende er at få lavet et kulturfrikort, så børn og unge kan komme ud og opleve kunst og kultur sammen med vennerne.«

– Er 250 kroner ikke lige i underkanten, hvis I virkelig ønsker at gøre forskel?

»Nej, for vi havde ikke foreslået det, hvis vi ikke troede på, at det gjorde en forskel. Hvis man ser på finansloven, så er der sat cirka 250 millioner kroner af til at lave kulturgavekort. Det vil vi gerne sætte penge af til, fordi 250 kroner pr. person er inden for rammen af, hvad vi tror, at vi kan forhandle hjem med de andre partier.«

– I anslår, at det kommer til at koste mellem 150 og 250 millioner kroner. Hvor i kulturlivet håber du, at pengene bliver brugt?

»Jeg håber rigtig meget, at det bliver nogle af de mere klassiske kulturinstitutioner som museer og teatre, når kulturinstitutionerne åbner. Sidste år oplevede man, at museer oplevede flere besøg, fordi man besluttede at give rabat på nogle af billetterne. Jeg håber, at det bliver det samme, så man oplever noget kultur, man ikke har oplevet før.«

– Tror du virkelig, at børn og unge vil bruge deres kulturfrikort på Det Kongelige Teater eller på Glyptoteket?

»Der er nok mange børn og unge, som hellere vil bruge det på zoologisk have eller i biografen. De steder er også hårdt ramte, og det skal være dem vel undt, at de får flere gæster. Det er selvfølgelig ikke alle, der kommer til at bruge det på et teater eller et museum, men det har jeg det helt fint med. Hvis teatre og museer formår at tænke kreativt og tiltrække børn og unge, så tror jeg, at de hellere vil bruge deres kulturfrikort de steder end i zoologisk have eller i biografen.«

– I Berlingske kalder Henrik Dahl (LA) forslaget for »symbolpolitik, der ikke hjælper teatre og spillesteder, som virkelig har brug for det.« Hvad siger du til det?

»Jeg kan bare sige, at det er ikke det samme, som jeg hører ude i kulturlivet. Det, jeg hører, er, at de har mistet rigtig mange indtægter, de er rigtig bekymrede for deres økonomi, og de savner at have gæster på besøg. Vi foreslår en ordning, der målrettet sender nogle penge ud til kulturlivet, samtidig med at man får nogle gæster, som normalt ikke bruger deres penge på kultur, til at komme ud.«

– Har han ikke ret i, at man politisk bør prioritere, at pengene går til de steder i kultursektoren, som økonomisk set har allermest brug for det?

»Nej, så hjælper vi ikke børn og unge på samme tid. Det er hele idéen med forslaget, hvor vi både hjælper børn og unge, som mistrives, og hjælper kunsten og kulturen med at få flere indtægter gennem flere gæster.«

– Man kunne frygte, at børn og unge bruger pengene på en internetcafé i stedet for en tur på museet. Hvad siger du til det?

»Hvis man bare går ned og støtter internetcafeen på gågaden i Køge, så kan jeg ikke se, hvordan det har med kunst og kultur at gøre. Det er oftest en privat virksomhed, men hvis det er en forening, som laver noget med e-sport og dyrker fællesskaber, så skal jeg ikke afvise, at det kan give mening. Men det er svært for mig at sige på forhånd, hvem der må og ikke må være med.«

– Hvorfor er det svært for dig at sige, hvor afgrænsningen skal være, når du selv har præsenteret forslaget?

»Det afgørende for mig er ikke, hvor afgrænsningen skal være. Det afgørende for mig er, at børn og unge kommer ud og oplever noget kultur sammen. Derfor er vi meget åbne over for at diskutere, hvor den endelige afgrænsning skal ligge.«

