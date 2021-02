Ingen kære mor Af Leny Malacinski

Kvinder i politik har længe været et succeskriterium for ligestilling. Målt på det parameter ligger vi godt: Folketinget består af 39,1 procent kvinder, statsministeren er for anden gang en kvinde, og kvindelige partiledere er i overtal med fem ud af ni. Forventede man til gengæld, at flere kvinder ved magten ville føre til en mere empatisk omgangstone, et opgør med business as usual eller en forandret politik, bliver man nok skuffet. Patriarkatet smuldrer, men matriarkatet er ikke ligefrem noget safe space.

Se bare Inger Støjberg, der er gået rogue og nægter at slippe grebet om en rallende Jakob Ellemann. Hendes motto er knap så meget kage og fredelig sameksistens som den totale udslettelse. Eller Pernille Vermund, der surfer storsmilende på bølgen af meningsmålinger hen over hovedet på Kristian Thulesen Dahl. Også her lader målet til at være en form for ydmygelse. Alt imens ryster matriarken Pia Kjærsgaard bebrejdende på hovedet af sin svage efterfølger. Sådan var det ikke gået med hende ved roret.

Bidronningerne over dem alle, Mette Frederiksen, samt hendes departementschef, Barbara Bertelsen, fremstår heller ikke ligefrem tøvende og ubeslutsomme, i hvert fald ikke hvis man spørger 17 millioner døde mink. Det var ellers sådan, Lars Løkke Rasmussen blev beskrevet, dengang han stod ved roret.

Der foregår i sandhed en feminin magtforskydning, omend næppe den, som MeToo-støtter havde i tankerne. Christiansborg er befolket af stærke kvinder og svage mænd; selv De Konservatives Søren Pape Poulsen, der pludselig er blevet populær ved et tilfælde, forsøger ikke at træde så langt frem på scenen, at vælgerne får øje på ham.

Det kvindelige indtog på magtfulde positioner viser, at politikere uanset køn er tvunget til at erobre det samme terræn. Uanset hvilke myter, der måtte eksistere om kvinder som det bløde køn, eller om at verden ville være et bedre og tryggere sted, hvis bare kvinder bestemte noget mere, er de svære at få øje på i virkeligheden. Magtforhold, partifarve og vælgernes interesser trumfer køn til enhver tid. Skattetrykket hverken stiger eller falder med andelen af kvinder, men følger som altid velfærdsstatens bureaukratiske logik. Normeringer i daginstitutioner forbedres ikke, fordi partilederne er kvinder med hjertet på såkaldt rette sted. Helle Thorning-Scmidts betalingsring faldt ikke, fordi hun var kvinde, men fordi omegnsborgmestrene var imod. Sofie Carsten Nielsen skal navigere efter de samme spilleregler, der fældede Morten Østergaard, og for børn af IS-krigere er der heller ingen kære mor Mette.

At kvindelige politikere hverken er blødere eller mere kompromissøgende end mændene, er naturligvis en god nyhed, hvis man mener, at mænd og kvinder bør stilles lige. Man fristes nærmest til at sige, at kvinder også er en slags mennesker.

