Mig og mit blinklys

Er det sundt at sidde foran en skærm, der blinker omtrent 200 gange i sekundet?

Det gør mange af nutidens monitors, laptops og smartphones. Frekvensen er så høj, at man ikke kan se det. Men det var ikke sundt for Rasmus Larsen, chefredaktør for techmediet Flatpanels.dk. Han købte to Dell-skærme, der havde teknikken indbygget.

»Da jeg fik de skærme, blev mine øjne meget mere trætte, end jeg var vant til. Jeg gad ikke engang at se fjernsyn efter arbejde,« fortæller han.

Han fandt ud af, at skærmene skruede kraftigt op og ned for lyset godt 200 gange i sekundet. Da han skiftede dem ud med to flimmerfri skærme, gik generne over. Teknikken hedder pulse-width Modulation (PWM): en usynlig blinklyseffekt, der opstår i mange LED- og OLED-skærme, når man skruer ned for lysstyrken. Det skaber den illusion, at lysstyrken falder.

Effekten er udbredt i monitors, laptops og smartphones fra Samsung, Apple, Lenovo og mange andre. Nogle skærme svinger mellem maksimal og minimal lysstyrke, mens andre pulserer mellem lysniveauer, der ligger tættere på hinanden. Teknikken bliver brugt, fordi den – af flere årsager – er en praktisk måde at regulere lysstyrken på.

Da Rasmus Larsen havde skilt sig af med de blinkende skærme, satte han sig ind i emnet og skrev en advarende guide på Flatpanels.dk. Rasmus Larsen står langtfra alene med mistanken mod PWM. Flere internationale techmedier og techanmeldere beskriver PWM som et problem. Det samme gør skærmproducenter som Asus, BenQ og Eizo. For eksempel skriver BenQ i et white paper:

»Flimmer og brugen af PWM-dæmpningsmetoder er blevet forbundet med øjentræthed, øjenanstrengelse, hovedpiner og kvalme, selv når det ikke er direkte synligt.«

Og brugere over hele verden melder om gener. For eksempel skriver brugeren Michaelsd01 på Reddit: »Siden jeg købte en iPhone X, har jeg lidt af øjenanstrengelse, hovedpiner og bankende smerte bag mine øjne.« Han skyder skylden på PWM-teknikken i nyere iPhones med OLED-skærme.

Ingen forskning

Men Weekendavisen har ikke kunnnet finde fagfællebedømte videnskabelige artikler om, hvordan PWM påvirker mennesker. Det er, fordi der ikke er skrevet nogen, fortæller James Wolffsohn, professor i optometri ved Aston Universitet i England. Han har forsket i »digital eye strain«, som kan oversættes til »digital øjentræthed« eller »digital øjenanstrengelse«.

»Du har ret i, at der ikke er blevet publiceret nogen akademisk forskning om PWM og digital øjenanstrengelse,« fortæller han. James Wolffsohn siger, at omkring 65 procent af den voksne befolkning i vestlige lande lider af digital øjenanstrengelse: En påstand, der får opbakning fra forskellige kilder. For eksempel et survey blandt godt 10.000 amerikanere i 2016 af The Vision Council – en amerikansk nonprofit-organisation.

»Det er ikke ideelt at stirre ind i skærme hele dagen lang,« som James Wolffsohn siger det. Nogle af årsagerne til de mange øjenproblemer er afdækket, men ikke dem alle, forklarer han. En af de ting, der står klart, er, at vi blinker mindre, end vi normalt gør, når vi kigger på skærme. Desuden blinker mange af os kun delvist. Og så skaber det en unaturlig spænding i øjnene at fokusere på en skærm i lang tid.

»Vores øjne skal dreje indad og fastholde dén position,« forklarer James Wolffsohn. Han tvivler på, at PWM spiller en stor rolle i udbredelsen af digital øjenanstrengelse.

»Men hvem ved. Det er ikke blevet grundigt undersøgt,« siger han. »Det vil sandsynligvis være nyttigt at undersøge det. Vi ved, at digital øjenanstrengelse er i vækst, og forekomsten er allerede høj. Og med covid-19 og post-covid-19 kommer vi til at sidde fast bag skærme i meget længere tid ad gangen.«

Hovedpine på kontoret

Flere forskere har allerede undersøgt, hvordan pulserende lamper i loftet påvirker os. I 1989 undersøgte to forskere – en af dem var Arnold Wilkins fra Essex Universitet i England – hvordan kontorarbejdere reagerer på forskellige typer af lysstofrør. Nogle skulle arbejde under lysstofrør, der pulserede 100 gange i sekundet. Andre blev placeret under lysstofrør, der pulserede 32.000 gange i sekundet. Mængden af hovedpine og øjenstress var mere end dobbelt så høj under det langsomt pulserende lys. The Institute of Electrical and Electronics Engineers – en international ingeniørorganisation – anerkender problemstillingen i en rapport med LED-anbefalinger fra 2015. De beskriver generne som et kontinuum.

Kort fortalt: Jo lavere frekvens en LED-pære pulserer med, desto større er generne. Og desto tættere skal de lys­niveauer, som pæren svinger imellem, ligge på hinanden. Omvendt: Når lyset svinger flere tusinde gange i sekundet, er der en meget lav risiko, hvis nogen overhovedet. I rapporten kan man læse, at man formentlig bevæger sig ind i en »no observable effect«-zone, når lyset blinker mere end 3.000 gange i sekundet. Over det niveau kan lamper pulsere mellem maksimal og minimal lysstyrke, uden at det påvirker os, foreslås det. Men det er ikke endeligt afklaret. Og det står hen i det uvisse, om det også gælder de skærme, vi stirrer ind i dagen lang.

Rasmus Larsen fra Flatpanels.dk har registreret, at han ikke føler sig generet af skærme, der pulserer omkring 800 gange i sekundet. Men mange smartphones og laptops pulserer ved lavere frekvenser – ofte omkring 200 gange i sekundet. Det er dokumenteret af en række techmedier, der løbende tester PWM-frekvensen i nye gadgets. Resultaterne er frit tilgængelige hos blandt andet testmediet Notebookcheck. Ifølge Rasmus Larsen har techindustrien kendt til problemstillingen i årevis.

»Jeg ved fra mine samtaler med producenterne, at de er opmærksomme på det her. De ved, at det er et problem for i hvert fald nogle mennesker. Når de har en skærm, der ikke flimrer, så markedsfører de den som ’flimmerfri’. Og de kunne bruge den samme teknik på de andre skærme. Det er et valg, de tager,« siger han.

Men i de kommende år vil der komme mere fokus på digital øjenanstrengelse i det hele taget, vurderer James Wolffsohn. Han fortæller, at en ny såkaldt konsensusrapport er blevet annonceret af Tear Film & Ocular Surface Society, en international organisation, der typisk sætter dagsordenen for øjenforskning på internationalt plan, siger han. Rapporten vil have særligt fokus på digital øjenanstrengelse. »Rapporterne samler al den tilgængelige forskning. De er også gode til at skabe synlighed om bestemte problemstillinger. Og de fører altid til mere forskning, fordi folk indser, at der er huller i litteraturen: ting, vi troede, vi vidste, men som vi ikke ved. Eller nye områder, der kalder på forskning,« siger James Wolffsohn.

