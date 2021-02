Dræber nedlukningen flere end den redder? Af Lone Frank

Efter civile protester og politisk pres ser det nu ud til, at Danmark inden for kort tid vil begynde en genåbning. Samtidig er forskere begyndt at interessere sig for, hvad nedlukningen har haft af omkostninger for en række patientgrupper.

»Jeg mener, det er på tide at sige ligeud, at regeringers fokus på covid-19 er overdrevet og alt for ensidigt. Og det kan meget vel komme til at koste langt mere i den samlede folkesundhed, end vi faktisk vinder med indsatsen.«

Så kontant lyder opråbet fra den britiske kræftspecialist Karol Sikora. Han er leder af Londons Rutherford Cancer Centre og har for nylig sammen med to sundhedsøkonomer fra London School of Economics udgivet en oversigtsartikel, som analyserer, hvad den britiske nedlukning i pandemiens første bølge i foråret 2020 betød for kræftsygdomme. Konklusionen er, at »brug af nedlukning for at forhindre covid-19-dødsfald kan resultere i tab af flere leveår, end der reddes«.

Britiske tal viser, at antallet af nyopdagede kræfttilfælde i foråret faldt fra de forventede 30.000 til blot en tiendedel. Ikke fordi 27.000 briter pludselig blev sparet for kræft, men fordi de ikke blev diagnosticeret. En udskudt diagnose kan betyde ganske meget, understreger Sikora. Ved brystkræft i stadie 1 er chancen for helbredelse 98 procent, mens den i stadie 2 ligger omkring 80 procent og i stadie 3 falder brat til 25 procent.

»Progressionen fra stadie 1 til stadie 3 kan for både brystkræft og de øvrige store kræftsygdomme som lungekræft og tarmkræft foregå inden for bare tre måneder. Det betyder altså liv eller død for den enkelte,« siger Karol Sikora. Og tilføjer, at for samfundet betyder det højere direkte omkostninger, fordi der skal tilbydes mere komplekse behandlingsforløb.

Også herhjemme begynder tallene så småt at rulle ind. Charlotte Wessel Skovlund fra Kræftens Bekæmpelse offentliggjorde i december antallet af kræftdiagnoser under nedlukningen i foråret. De faldt med en tredjedel i forhold til gennemsnittet over de foregående fem år i samme periode, svarende til 2.800 danskere, hvis kræftsygdom ikke blev diagnosticeret.

»Vi ved ikke, om disse mennesker efterfølgende er blevet diagnosticeret i løbet af sommeren og efteråret, for de tal har vi endnu ikke adgang til,« siger Wessel Skovlund. »Men de er afgørende for at kunne bedømme nedlukningens reelle betydning.«

Dårlige hjerter

Hjertelæger er også bekymrede. Hjerte-kar-sygdomme er den største dræber, som herhjemme tager 13.000 mennesker hvert år. Det tal kan meget vel være steget under nedlukningen, forklarer professor i kardiologi ved Rigshospitalet og forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason:

»Vi har måske nok mistet opmærksomhed på de kroniske sygdomme under pandemien, og vi frygter, at der sidder en pukkel af ubehandlede hjertepatienter, som vil vise sig over det næste halve til hele år.«

Forårets nedlukning gav et markant fald på mellem 20 og 30 procent i antallet af indlagte med akut hjertesvigt og blodprop i hjertet. De nøjagtige årsager kender man ikke, men det er rimeligt at antage, at »tallene dækker over mennesker, som ikke er kommet i behandling rettidigt og måske har fået uoprettelige skader på hjertet. Skader, som på sigt giver sig udslag i hjertesvigt og dermed både stort tab af livskvalitet og tidligere død«, siger Gislason.

Han peger også på det spøgelse, der hedder fejldiagnoser. Mange konsultationer med praktiserende læge er under nedlukningen overgået til videoplatforme, som gør grundig undersøgelse vanskelig.

Pandemien har ikke bare taget opmærksomhed, men også personale fra andre sygdomme. I juni 2020 opgjorde WHO, at 92 procent af verdens lande omdirigerede sundhedspersonale til covid-19, og man forventer negative effekter på en række områder, idet »ikkesmitsomme sygdomme dræber 41 millioner mennesker hvert år og udgør 71 procent af alle dødsfald mellem 30 og 69 år«.

Læs også Lone Franks artikel om det nedlukkede Danmark: »Det var ikke pandemiens supervåben«

Karol Sikora og kolleger peger på nye tal over dødelighed fra Storbritanniens Office for National Statistics. De viser, at dødeligheden i 2020 af akutte tilstande, »som hurtigt kan blive fatale, hvis de ikke behandles i tide«, lå over gennemsnittet for de seneste fem år. Det gælder blandt andet hjertearytmi og alvorligt forhøjet blodtryk. I USA viser en opgørelse i Journal of the American Medical Association, at indlæggelser for alvorlige tilstande som blodprop i hjertet, hjertestop, hjerneblødning, KOL og lungebetændelse faldt brat med 42 procent i marts/april.

»Disse tilstande blev ikke mindre dødelige på grund af pandemien, derimod er mennesker simpelthen døde af akut sygdom, som ville være behandlet under normale tilstande,« skriver Joel Zinberg, der er klinisk professor i kirurgi ved New Yorks Mount Sinai Medical School. Han kan støtte sig til en undersøgelse fra juli 2020, som viser, at staterne Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York og Pennsylvania i marts og april oplevede stor stigning i dødsfald, som ikke havde med covid-19 at gøre. For hjertesygdom udgjorde stigningen 89 procent, for diabetes 96 procent, for Alzheimers sygdom 64 procent og for hjerneblødninger samt blodprop i hjernen 35 procent.

Et tabu

Karol Sikora mener, at de epidemiologiske modeller har tvunget læger til at smide, hvad de havde i hænderne. »Nu har de modeller igen og igen vist sig at være overdrevent alarmistiske, og både infektionsspredning og dødstal ligger langt under det beregnede. Derfor er vi nødt til at tale om elefanten i rummet,« siger han. »Nemlig at vi under pandemien taler om reddede liv, hvor vi bør tale om leveår.«

Sikora refererer til, at covid-19 i langt overvejende grad er farlig for de meget gamle.

»I Storbritannien er gennemsnitsalderen for mennesker, der dør af covid-19, 79 år for mænd og 83 år for kvinder. Det er ældre end den gennemsnitlige levealder for begge køn! Ingen bryder sig om at sige det, men jeg tillader mig det, fordi jeg selv er gammel.«

Det, den 79-årige Sikora tillader sig at sige, er, at en 80-årig reddet fra at dø af covid-19 ikke kan sammenlignes direkte med en 50-årig, som på grund af nedlukning kommer til at dø af tarm- eller brystkræft 10 eller 20 år for tidligt. Sikora insisterer på, at man regner i quality adjusted life years, QALY, ganske som man gør i sundhedssystemet i øvrigt.

Det samme gør filosof og professor i bioetik ved University of Oxford Julian Savulescu. »Hvad der betyder noget, etisk set, er ikke død i sig selv, men antallet af tabte år i live,« konkluderer han i en længere udredning på netmediet The Conversation.

»Det er ganske rigtigt en samtale, som ingen har lyst til at tage, fordi vi er inde at røre ved nogle dybe psykologiske dynamikker,« siger Michael Bang Petersen med reference til det, den psykologiske forskning kalder taboo tradeoffs. Altså tabuiserede afvejninger.

»Det mest klassiske eksempel er netop modviljen mod at vurdere ’noget’ over for liv. Og talen om leveår og om gamle kontra unge liv betragter mange som et skridt ned ad den sti.«

Hertil kan man fremføre, at man ved ikke at ville vurdere forskellige liv op mod hinanden i praksis tager stilling og siger, at plejehjemsbeboeres liv nu og her er vigtigere og vejer tungere end langt yngre kræft- eller hjertepatienters liv og livskvalitet i fremtiden.

»Det kan man sige, og netop derfor bør vi tage diskussionen,« lyder det fra Bang Petersen.

Nedlukningens automatik

Nedlukning er ellers blevet kaldt »pandemiens supervåben«. Var det ikke for en streng nedlukning i virussæsonen, ville smitten »eksplodere mellem hænderne på os«, advarede statsministeren i et interview til Berlingske den 14. februar.

Men nye undersøgelser sætter spørgsmålstegn ved den konklusion. Et hold medicinske forskere fra Stanford University forsøger i en artikel i European Journal of Clinical Investigation at adskille effekten på smittespredning af henholdsvis nedlukningstiltag og borgeres frivillige adfærdsændringer. De sammenligner tal fra forskellige regioner i dels seks europæiske lande samt Iran og USA, som har brugt nedlukningstiltag, dels to lande uden nedlukning, nemlig Sydkorea og Sverige. Tiltag har i det hele taget stor effekt på smitte, men når man sammenligner restriktive tiltag som lukning af skoler og butikker samt tvungent hjemmearbejde med mindre restriktioner som afstand, hygiejne og mundbind, har førstnævnte ingen stor ekstra effekt. Som forskerne konkluderer: »Mens vi ikke kan udelukke små effekter, finder vi ikke signifikante fordele for væksten i sygdomstilfælde med mere restriktive interventioner.«

Det virker kontraintuitivt. Hvad med de epidemiologiske modeller, som tilsiger, at så snart kontakttallet stiger, »stikker smitten af«?

Hertil svarer en del ikkeepidemiologer, at modellerne er for alarmistiske. Om de modeller fra Seruminstituttet, som Sundhedsstyrelsen og regeringen læner sig op ad, siger sundhedsøkonom ved VIVE Jakob Kjellberg: »Deres historiske performance er meget ringe, og deres forudsigelser passede eksempelvis ikke i foråret. Svagheden er, at de ikke medtager de frivillige adfærdsændringer, mennesker foretager.«

Også den svenske nationaløkonom og professor emeritus ved Lunds Universitet Lars Jonung peger på fremskrivninger, der ikke kom til at passe. I april 2020 udgav epidemiologer fra Uppsala Universitet en model, som var tilpasset fra den fra Imperial College, der fik Storbritannien til at omfavne nedlukning. Modellen spåede 96.000 døde svenskere sidst på sommeren, hvis landet ingenting foretog sig, men det faktiske dødstal i juni var godt 5.000.

»Modellerne har svagheder, og vi kan aldrig få de finere adfærdsdetaljer med,« indrømmer lektor i matematisk epidemiologi ved RUC Viggo Andreasen. Men han er lodret uenig i, at nedlukning ikke har effekt, og henviser til de danske smittekurver fra sidste sommer og frem til i dag. »Man kunne måske have opnået det samme med mindre håndfaste lovindgreb, men problemet er, at smitten spredes meget diffust, hvilket gør det svært at sætte mere målrettet ind.«

Hvordan er det så gået de forskellige lande med deres nedlukninger? Det kaster lektor i historie ved Stockholms Universitet Fredrik Charpentier Ljungqvist et overordnet blik på med tal fra Eurostat for den samlede overdødelighed af covid-19 og andet. Her ligger Sverige uden nedlukninger med en overdødelighed på 6,8 procent helt nede som nummer 23 ud af 31 lande. »Mens mange af de lande, som har haft de mest strikse restriktioner og hårdeste nedlukninger, ligger i toppen af fordelingen med langt højere overdødelighed,« bemærker Jonung. Det gælder eksempelvis Spanien, Italien og Storbritannien. Jonungs tolkning er, at »det ikke er restriktionerne, der forhindrer smittespredning og død, men smittespredning og død, som får regeringer til at reagere med nedlukning«. Han kalder den brede tilslutning til nedlukning for »en lemmingeeffekt«.

»Diktaturstaten Kina tilkendegav, at streng nedlukning havde virket dér, og den historie købte man i Vesten, hvor det ene land efter det andet så til naboerne og fulgte trop. De kommende år vil vi have en international diskussion, fordi flere og bedre data bliver tilgængelige, og mit bud er, at den vil være særdeles kritisk over for de nedlukninger, vi har set.«

»Lad os nu vise de unge, at livet fortsætter, og at vi regner med dem«. Læs Martin Krasniks leder: 'Eksamensangst'