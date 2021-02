Dobbeltstandard

Børn med problemer og mistrivsel behandles øjensynligt forskelligt af system-Danmark, alt efter om de er etnisk danske eller har ikkevestlig baggrund. Langt oftere skal der flere underretninger til, før socialforvaltningerne anbringer børn med minoritetsbaggrund. Noget tyder dermed på, at forholdene for ikkevestlige børn skal være mere graverende, inden kommunerne reagerer ved at fjerne dem fra hjemmet.

Mistanken om, at myndighederne muligvis lider af berøringsangst over for at intervenere i familier med anden kulturel baggrund og lader ikkevestlige børn leve under vilkår, som man ikke vil byde etnisk danske, rejses i en endnu ikke offentliggjort velfærdspolitisk analyse fra Social- og Ældreministeriet. Her dokumenteres det, at forholdet mellem underretninger og anbringelser afviger betydeligt alt efter børnenes herkomst.

Forskellen er særligt påfaldende for de mindre børn. Blandt nul-femårige med dansk oprindelse blev der underrettet om cirka otte gange så mange børn, som der var anbragt i 2019. Blandt jævnaldrende børn med rødder i MENAP-landene i Mellemøsten og det nordlige Afrika samt Tyrkiet modtog myndighederne underretninger om cirka 34 gange så mange børn, som der var anbragte. Underretningerne, hvor for eksempel sundhedsplejersker, pædagoger eller naboer delagtiggør socialforvaltningerne i deres bekymringer for børnene, betyder ikke nødvendigvis, at kommunerne skal handle med hjælp, støtte eller andre indgreb. Som analysen påpeger, kan man derfor ikke ud fra antallet af underretninger konkludere bastant, at mange flere børn med minoritetsbaggrund partout bør anbringes.

»Men når der underrettes betydeligt mere om børn og unge med ikkevestlig oprindelse, mens der samtidig er en mindre andel, som er anbragt, kan en mulig forklaring være, at der følges forskelligt op på underretninger om børn med hhv. dansk og ikkevestlig oprindelse«, hedder det på forsigtigt embedsmandssprog i analysen.

Som bekendt mener regeringen, at flere børn i sårbare positioner bør fjernes fra hjemmet i tidlig alder, og den vil have afdækket, hvorfor forholdet mellem underretninger og anbringelser er så skævt mellem etnisk danske børn og børn med ikkevestlig baggrund.

»Når der er fire gange så mange underretninger om børn af indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika, før det fører til en anbringelse, har vi et problem. Det fortæller i hvert fald mig, at vi fra politisk side ikke har villet eller turdet gribe ind,« siger Mattias Tesfaye.

Ifølge udlændinge- og integrationsministeren handler det især om at slippe berøringsangsten over for at gribe ind i indvandrerfamilier, hvor de kulturelle normer er anderledes. Myndighederne skal for eksempel blive skarpere til at reagere, hvis børn og unge forbydes at få en kæreste, besøge venner med dansk baggrund, eller pigerne trues til at gå med tørklæde.

»Særligt når det gælder udfordringer omkring social kontrol, er vi som samfund nødt til at sige, at det ikke handler om kulturelle forhold, men at det er sociale problemer, hvor myndighederne skal gribe ind. Jeg er bange for, at det kun er toppen af isbjerget, der i dag bliver håndteret af myndighederne. Min bekymring er, at for mange sociale foranstaltninger bliver igangsat for sent, og at det nogle gange skal være gået meget, meget galt – hvor unge for eksempel er sendt på genopdragelsesrejser eller er flygtet fra familien og endt på et krisecenter – før der reageres. I de tilfælde bør vi som samfund blive i stand til at gribe ind noget tidligere for børnenes skyld,« tilføjer Mattias Tesfaye.

Diskrimination af børnene

En række indikatorer viser, at børn og unge med ikkevestlig baggrund er mere udsatte. De er overrepræsenterede blandt de fattigste børn, de får generelt dårligere karakterer i skolen, som unge er de sjældnere i arbejde eller under uddannelse, og drengene bliver oftere kriminelle.

I en undersøgelse blandt omkring 4.000 elever i 7. klasse har Børnerådet også påvist, at fysiske overgreb fra forældrene oftere rammer børn med minoritetsbaggrund. For eksempel har 19 procent af drengene med ikkevestlig baggrund været udsat for grov vold i hjemmet, mens det gælder for ni procent af drengene med etnisk dansk baggrund.

For så vidt er socialforvaltningerne helt på det rene med, at advarselssignalerne oftere blinker omkring børn med ikkevestlig oprindelse. Lige fra de er helt små, er andelen, der underrettes om, langt større end blandt etnisk danske børn. Der er også en større andel ikkevestlige børn, som får såkaldt forebyggende foranstaltninger i form af for eksempel familiebehandling eller en tilknyttet kontaktperson. Men indtil teenagealderen er andelen af anbragte lavere end blandt børn med dansk baggrund. Kun i aldersgruppen af 15-17-årige er andelen af anbragte med MENAP-baggrund større end blandt etnisk danske, men så er den til gengæld også markant større. Det tyder på, at mistrivsel blandt ikkevestlige børn oftere hober sig op, indtil problemerne til sidst – og måske for sent – når et niveau, hvor der ikke er anden vej end at fjerne dem fra hjemmet.

»Der er en kulturel barriere eller en berøringsangst, som betyder, at man accepterer forhold for børnene, som man ikke ville affinde sig med, hvis det var danske familier,« siger direktør Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår. Her er oplevelsen, at der både underrettes for lidt om etniske minoritetsbørn, og at der ikke bliver fulgt op på underretningerne i samme omfang som for etnisk danske børn.

»Samlet set er der en højere tærskel, før der bliver grebet ind. Og så sker der jo i virkeligheden en diskrimination af børnene, som får beskyttet deres rettigheder mindre end andre børn,« tilføjer Rasmus Kjeldahl.

Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, medgiver, at udsatte børn med minoritetsbaggrund formentlig ikke behandles ligesom etnisk danske.

»Men sagsbehandlerne opfatter disse sager som komplekse, fordi der kan være både sproglige og kulturelle barrierer. Det kan skabe forhindringer på vejen mod at finde ud af, hvordan sagsbehandlerne hjælper barnet bedst,« siger hun.

Netværket tier

Medtager man alle børn fra nul til 17 år, modtog myndighederne i 2019 underretninger om 5,5 procent af børn med dansk oprindelse. Samtidig var 1,1 procent af de etnisk danske børn anbragt. Blandt børn med MENAP-baggrund kom der underretninger om 12,7 procent af børnene. Samtidig var 1,3 procent af MENAP-børnene anbragt. Populært sagt skal der altså dobbelt så mange underretninger til, før børn med oprindelse i Mellemøsten og Nordafrika bliver fjernet fra hjemmet.

Ifølge analysen fra Social- og Ældreministeriet er der desuden delvist forskellige årsager til, at børn og unge anbringes, alt efter deres etnicitet. Oftere anbringes børn og unge med ikkevestlig baggrund, fordi de er røget ud i kriminalitet. De anbringes også hyppigere, fordi de har været udsat for voldelige overgreb i hjemmet. Til gengæld er det relativt sjældent, at børn fra familier med rødder i Mellemøsten eller Nordafrika fjernes fra hjemmet på grund af misbrug hos forældrene, eller fordi forældrene ikke giver dem tilstrækkelig omsorg. Der er også forskel på, hvem der underretter om børn i mulig mistrivsel.

For eksempel underretter pædagogerne i højere grad om førskolebørn med ikkevestlig oprindelse, mens familie og bekendte underretter i mindre grad om ikkevestlige børn, sammenlignet med netværket omkring børn af dansk oprindelse. Der mangler viden om, hvorfor de etniske minoritetsmiljøer i højere grad holder sig tilbage med at gå til myndighederne, men seniorforsker Anne-Dorthe Hestbæk fra VIVE har et bud:

»Nogle kommer fra en kultur, hvor det kan medføre ubehageligheder at henvende sig til det offentlige. De er ikke vant til, at der er en velfærdsstat, som er til for at hjælpe.«

Med til historien hører, at det ret beset har været kendt i mange år, at kommunerne opererer med dobbeltstandarder og undlader at skride ind over for problematiske forhold i børnenes liv af hensyn til kulturelle normer i minoritetsfamilier. Helt tilbage i 2002 dokumenterede SFI (nu VIVE) i en undersøgelse, at socialforvaltningerne først griber ind over for etniske minoritetsfamilier, når problemerne er ude i det »ekstreme«. Tilbageholdenheden skyldtes blandt andet afmagt og vurderinger blandt sagsbehandlerne om, at de ville stille børnene dårligere, hvis de intervenerede i familien. Hertil bemærkede SFI-forskerne lakonisk:

»Det medfører imidlertid en forskelsbehandling, i hvilken sagsbehandlerne accepterer opvækstforhold for etniske minoritetsbørn, som de ikke ville acceptere for danske.«

