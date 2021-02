Vi skal (igen) være Europas ærtebælte

Flere gange i verdenshistorien har vores formødre og forfædre stået på en brændende platform. Da en lille istid ramte Europa i middelalderen, da kartoffelskimmel i 1800-tallet tvang millioner af mennesker til at udvandre til Amerika, og det førte til opdyrkningen af prærien og dermed et enormt kornoverskud, der igen gav startskuddet til den danske andelsbevægelse sidst i 1800-tallet.

Hver gang har vi formået at omstille os – selv når det så mest håbløst ud. Og nu er den gal igen.

Grænsen for vores udnyttelse af klodens ressourcer er overskredet på fem ud af ti parametre, sådan som Johan Rockström og Katherine Richardson med flere har beskrevet det i deres artikel om »Planetary Boundaries«, der er blevet en klassiker inden for bæredygtighedslitteraturen. Alle fem parametre, klimaet, arealbenyttelsen, fosforressourcen, kvælstofkredsløbet og biodiversiteten, har en klar relation til det moderne landbrug og vores fødevaresystemer. Med et tab på 90 procent på mindre end 100 år – netop nu cirka 100 arter om dagen – befinder vi os midt i den sjette masseudryddelse af Jordens biologiske arter. Denne gang er det mennesket selv, som er i færd med at ødelægge sit eget livsgrundlag.

Vores naturarealer er under voldsomt pres fra både landbruget og fra byerne. Cirka 80 procent af alle verdens afgrøder bruges til fodring af husdyr. Og kødforbruget og husdyrproduktionen er helt ude af proportioner.

Vi synes, som civilisation, fanget i et hamsterhjul, hvorfra vi kræver mere kød, mere fedt, sukker og alkohol, flere biler, huse, maskiner, devices, gigabites, flere og fjernere rejser. Den globale velstandsstigning understøtter en rasende materialisme fremfor det gode livs velfærd, hvor vi lever og nyder, er kreative, leger, elsker, danser, synger, holder vores gamle i hånden og spiser, hvad naturen uforceret kan danne grundlag for.

Det er svært at forklare sine børn, hvordan det kan være, at en stor del af Jordens befolkning er i færd med at drikke og æde sig ihjel, mens en anden del sulter, og at vi samtidig smider mad ud, der kunne mætte tre milliarder mennesker.

Ingen tvivl om, at vi er nødt til at konvertere en betydelig del af det areal, hvor der i dag dyrkes foderafgrøder, til dyrkning af planter, som kan indgå direkte i vores kost. Når planterne går til dyrene, fremfor at vi spiser dem selv, får vi kun en meget lille del af planternes kalorier og proteiner tilbage som kød. Et sted mellem 3-20 procent, alt efter beregningsmetode, og hvilke dyr vi taler om.

Nogle af de afgrøder, der dyrkes flest af til husdyrfoder, er bælgfrugterne. Det omfattende forbrug af særligt sojabønner til foder medfører rydning af regnskov og andre værdifulde naturområder. Og det står i skarp kontrast til den måde, vi gennem årtusinder har dyrket bælgfrugter på. Nemlig som menneskeføde og for deres særlige evne til naturligt at gøde jorden. Gennem symbiotiske bakteriers metabolisme trækker bælgplanter kvælstof ud af atmosfæren, som bindes i planternes syntese af aminosyrer, der ender i frøene og i jorden.

Den mekanisme er blevet udnyttet overalt på kloden, hvor man for eksempel har skiftet mellem bønner og majs i Nordamerika eller hvede og kikærter i Mellemøsten og Nordafrika. Det system har den yderligere gevinst, at afgrøderne tilsammen giver en god kombination af aminosyrer og andre næringsstoffer til kosten, og at det bidrager til at vedligeholde jordens frugtbarhed.

Sådan har det også været i Danmark. Indtil midten af 1800-tallet dyrkede vi bælgfrugter i stor stil, særligt ærter. Sammen med rug og byg var ærterne det danske svar på »rice and beans«. Lolland-Falster, Møn og det sydlige Sjælland var kendt som Europas ærtebælte, og ærterne var allestedsnærværende i den danske bondekost. Mange spiste ærter hver dag året rundt, og ærtesuppe var en basistilberedning på linje med bouillon og fandtes i et utal af varianter, hvor kun det, vi i dag kender som »gule ærter«, har overlevet i vores fælles bevidsthed. Industrialiseringen af landbruget, herunder tilgængeligheden af kød, fortrængte sammen med kartofler bælgfrugterne i køkkenet, og kartoflerne blev den nye universelle basisingrediens.

Gamle ærtesorter med navne som lollandske rosiner, Gyrithes ærter og Holgers kæmpeært er stort set gået i glemmebogen og holdes alene i hævd takket være en utrættelig indsats fra Frøsamlerne og andre inkarnerede planteforkæmpere. Og vi spiser i dag ifølge DTU Fødevareinstituttet i gennemsnit kun to gram bælgfrugter om dagen. Til gengæld spiser vi næsten 400 gram mælkeprodukter og 200 gram kød, fisk og æg. I sydeuropæiske lande som Spanien og Italien spiser man otte-ti gange så mange bælgfrugter som i Norden. I Indien er det 13 gange så mange, mens befolkningerne i for eksempel Nicaragua og centralafrikanske lande som Burundi og Rwanda, hvor kødet er mindre tilgængeligt, sætter 20-30 kg bælgfrugter om året til livs per indbygger.

Der er utvivlsomt retter eller traditioner fra den danske ærtefortid, der fortjener at blive genopdaget eller opdateret, og hvis vi løfter blikket fra plovfuren og kigger ud, så finder vi en verden af inspiration. Her kan retter med bønner og kikærter have stjernestatus, og man har gennem generationer udsat de beskedne frø fra bælgplanterne for kulinarisk grundforskning. Tænk på sojabønnen i Korea og Japan, der er forædlet højt til smagsmirakler som miso, soja og gochujang.

De indiske og pakistanske køkkener byder på mangfoldige daals og curries med kikærter, linser og ærter som basis. Mellemøsten har gjort tilberedning af kikærter til en kunstart, og i de syd- og mellemamerikanske køkkener udgør bønnerne ofte den cremede og fyldige bund for intenst aromatiske retter. I Brasilien kan vi hente de sprøde falafellignende acarajé, lavet med sortøjebønner, og i Caribien er bælgfrugterne grundingrediens i virkelig raffineret street food. Særligt i Asien og i de arabiske lande er der en særdeles rig kultur for at kombinere bælgfrugterne med krydring og smagsgivende urter. Her har vi meget at lære.

I Italien, fra nord til syd, men også i Spanien, bliver lokalt dyrkede varianter af linser og bønner og ærter forvaltet som en levende genbank af befolkninger, som elsker deres retter med bælgfrugter.

I Danmark har vi allerede i dag adgang til en betydelig del af det globale skatkammer af bælgfrugter. Fra urad dal, som hører til i indiske og pakistanske festmåltider, til regionale italienske, spanske og franske linsevarianter, underlagt apellation d’origine contrôlée-regimet, eller de kulsorte bønner, der lægger en blid bund i megen mexicansk mad. Hestebønner, der på dansk har fået et noget uheldigt navn, er med deres smukke, fine farve, fine smag og elegante konsistens måske en af vores mest undervurderede råvarer. Endelig synes også de gamle nordiske bælgfrugter, takket være fremsynede landmænd og innovative madfolk, så småt at være på vej tilbage på vores marker. Der er utallige veje at gå, hvis vi vil et skridt videre fra industriens baked beans-dåser med de kogte røde eller hvide kidneybønner.

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Men hvad så med kødet?

Den dominerende position i debatten er, at det omsiggribende kødforbrug sammenholdt med den omfattende naturødelæggelse, klimaforandringerne og en eksponentiel voksende global befolkning byder os at vælge en rendyrket vegansk livsstil. Husdyrene er i den optik ondets rod, og aktivister skyr ingen midler for at fremme budskabet.

Landbrugserhvervets egen position er at fastholde den animalske produktion med den begrundelse, at en nedskæring blot vil flytte produktionen til lande med en ineffektiv og endnu mere forurenende produktion. Det er en besnærende argumentation, men den bygger på et kortsigtet økonomisk rationale.

Begge positioner hviler i troen på, at højteknologiske løsninger vil vise os vejen ud af vildnisset. Landbruget ser for sig, at husdyrproduktionen foregår i hermetisk lukkede bygninger, hvor uønsket output kan indfanges, før det ender som klimaødelæggende gasser i atmosfæren. Og her må hensynet til dyrs naturlige adfærd, bekymringen for brugen af antibiotika og selve skønheden i landbruget vige. Analogt til de kapitalfondsejede grøntsagsfabrikker, hvor planter dyrkes i et kunstigt miljø uden jord, regn og sol, er der tale om naturfjerne fødevareproduktioner i fabrikker, hvor magt og ejerskab er koncentreret på få hænder, modsat historiens landbrugssociale system, knyttet til jorden og livet på landet.

Disse positioner er på hver deres måde, eller i kombination, et udtryk for en blind tiltro til, at fuldkommen menneskelig dominans over den natur, som vi i praksis er en totalt integreret del af, og en fremskrivning af det eksisterende produktionssystem vil kunne rydde op i de fortrædeligheder, det selv har skabt.

Vi tror på et tredje scenarium for fremtidens landbrug, hvor det i sin essens handler om at respektere, hvad jorden kan præstere i samspil med planterne, dyrene, understøttet af vores teknikker og kundskaber. I videste forstand er landbruget en udnyttelse af naturens egne mekanismer med det mål, at jorden leverer måltidet. Vi kommer af solen, vandet og jorden, men også af liv. Planterne er med fotosyntesen selve livets grundlag, og de spiller i sammenhæng med dyrene og talløse organismer den afgørende rolle for naturens samlede husholdning. Og dyrene kan ikke skrives ud af ligningen.

Kød har spillet en afgørende rolle for menneskets udvikling som dyreart. Vi kan tilpasse os og leve i alle afkroge af kloden med dens enorme forskelle i fødegrundlag, netop fordi vi er omnivorer, altædende. Husdyrene har med deres domesticering og tilpasning i landskabet for 10.000 år siden skabt grundlaget for vores nuværende civilisation. Vi tror, at der i genopdagelsen af husdyrenes oprindelige rolle i økosystemet ligger en mulighed for at vende forståelsen af dem fra at være en trussel til at være et aktiv.

I sit rette element – det åbne skovlandskab – lever koen af planter og den komplekse botanik af urter, skud og blade. Med sine klove træder den huller og skaber betingelser for frøs spiring. Med sine kokasser tiltrækker den insekter og orme og myriader af liv. Den store græsser og planteæder er fra naturens hånd indrettet til at skabe biologisk mangfoldighed omkring sig. Koen er en af fotosyntesens bedste venner. Og så er dens læringsevne stor. Allerede i fostertilstanden lærer kalven gennem moderkagen, hvad koen elsker at spise. Så giv moderen et ordentligt alsidigt måltid; den ufødte kalv lærer ikke noget af at blive proppet med majs og soja. Når koen foreslås afviklet, ses der i virkeligheden stort på kompleksiteten.

Grisen, dette herlige, intelligente væsen, er nem at identificere sig med. Den er et nataktivt dyr, der lever i familiegrupper og har en meget udforskende og legende adfærd. Som omnivor består dens foretrukne diæt af en blanding af planter, rødder og nedfaldne frugter (særligt de nøddeagtige), insekter, orme og smådyr, og så elsker den at fiske muslinger i søerne. Ligesom koen er grisen ikke bare sig selv nærmest. Når den går rundt og roder i jorden, hjælper den træerne med at sprede sig og deres frø og frugter med at spire.

Man tror det ikke, men hønen minder lidt om grisen. Ligesom grisen går den rundt og roder, og den er i stand til at udnytte kryb, kravl, rester og frø. Under normale forhold ville hønen en eller to gange om året lægge cirka 18 æg, som den ruger ud for derefter at passe sine kyllinger. I den verden, vi byder den, lægger den 367 æg om året og lever kun få år, ikke længe. Men sammenlign den for eksempel med gåsen, der lever i naturen, hvor den får lov at græsse som en hest: Gåsen skider hele tiden grønt og smukt, og får den lov, udnytter den hele den store græsflade i et åbent landskab. Ligesom hesten er gåsen frygtsom; den har brug for plads og åben himmel. At bure den inde er en forbrydelse imod dyrets natur. Det samme kunne man sige om grisen.

Vi må ikke sætte os ud over de biologiske processer, samspillene og kredsløbet helt basalt. Hvor mange dyr, der er plads til, afhænger af, hvordan husdyrholdet kan organiseres, så landbrugsarealet samtidig får karakter af »naturareal«. I forvejen er der en omfattende diskussion om det danske landskabs arealudnyttelse: mere skov, udtagning af lavbundsjorder, beskyttede arealer til drikkevandsindvinding, udtagning af arealer for at beskytte mod kvælstofudvaskning, mere og større vild natur, opstilling af solceller og så videre. Et sted i denne kamp om landskabet ser vi et potentiale for, at husdyrene rehabiliteres som en integreret del af løsningen, og at der kan skabes en fornem kombination af produktion med et stærkt forbedret klimaaftryk; mere natur og biodiversitet, bedre beskyttelse af vand. Samlet set en fastholdelse af Danmark som et landskab, der er præget af vores husdyr, men ikke adskilt fra landskabet som i dag. Vores store udfordring er derfor at udvikle et produktivt husdyrbrugssystem, der sikrer den afgørende balance mellem benyttelse og beskyttelse, og som i videst muligt omfang respekterer dyrenes naturlige behov.

Når koen fodres med kløvergræs, og i fremtiden måske også med løv, kræver det et landskab med grønne marker og buske og træer, hvor koen bidrager til at skabe større diversitet og til at opbygge landskabets kulstofpulje. Jo flere kløvergræsmarker og vedvarende vækster, des mere plantebiomasse eller kulstof »parkeres« i jorden og i landskabet. Hvor er balancen i forhold til at trække kød og mælk ud af systemet? Det ved vi for lidt om i dag. Men erfaringer og foreløbige data fra systemer med køer, hvor de græsser på nye måder, hvor buske og træer kombineres med marker, hvor jorderne pløjes mindst muligt, peger på, at køernes metanudskillelse afvejes af potentialet for kulstofopbygning, og at udskillelsen af klimagasser generelt er anderledes og i bedre balance med bindingen af kulstof.

Antallet af dyr i Danmark er i høj grad bestemt af et dygtigt avlsarbejde, en høj veterinær standard og af bytteforholdet mellem kornprisen og kødprisen. Vi har som nation været dygtige til at optimere på disse parametre. Men den afgørende præmis har været, at foderet er ubegrænset og kan importeres frit. Kan der ikke dyrkes nok af den rette kvalitet, så importeres det. Det siges, at de danske husdyrs fodring lægger beslag på et areal, ud over det danske, svarende til Sjælland med omgivende øer, heraf meget store dele dyrket med soja i områder, hvor regnskovene ryddes. Der er således ingen balance mellem det, jorden kan præstere, og det, dyrene skal levere.

Fremtidens husdyrproduktion skal optimeres i forhold til det, jorden og dens planter kan levere, der hvor produktionen foregår, der hvor recirkuleringen af næringsstoffer er i balance og derfor ikke belaster vores vande. Det er efter vores opfattelse en af de radikale præmisser for landbrugets fremtid, et benspænd, der kan hjælpe os på sporet af det ideelle samspil mellem landbrugsproduktionen og hensynet til miljø, klima, vand og biodiversitet. Resultatet er naturligvis færre husdyr.

Det er meget vanskeligt at se denne udvikling for sig som en isoleret dansk model. Ligesom vi kan tage nationale skridt i den rigtige retning, så er vi også en del af en naturlig og politisk bestemt grænseoverskridende samhandel.

Men der er grænser, nemlig naturens og ikke nationers. Den frie handels økonomiske rationale er blot ikke i dag forbundet med et tilsvarende økologisk og socialt rationale, der forholder sig ordentligt til vores børns og børnebørns interesser.

Modsat de enmavede dyr, så kan køerne benytte marker i deres afgræsning, som ikke kan eller bør dyrkes. Jord, som derfor kan ligge permanent eller med flerårigt kløvergræs, forbedrer jordens frugtbarhed og binder kulstof. For begge typers vedkommende fremmer køerne med deres gødning og deres græsning biodiversiteten, særligt i permanente græssystemer eller i systemer med en form for skovgræsning. Med andre ord har særligt køerne en mulighed for at spille en betydningsfuld rolle i landskabet, i landbruget og dermed også i vores mad. Ikke som vi kender det i dag, men på nye måder, hvor køerne forøger naturens herlighed og bidrager med højaromatisk kød, hvis status genoprettes som guldet på tallerkenen. Og var de fulde samfundsomkostninger reflekteret i prisen på kødet, ville flere af os selvfølgelig spise planterne direkte.

Køerne kan skabe en formidabel forbindelse mellem mange af de jorder, som ønskes udtaget af hensyn til miljø, biodiversitet og klima. Samlet set er det måske mere end en fjerdedel af det nuværende landbrugsareal. Dyrene kan bygge bro mellem sårbare og produktive jorder og dermed fungere både som naturforvaltere og som produktionsdyr. Et grænseland mellem det intensivt kultiverede landskab og naturens vildnis. Vi skal se for os, at denne rolle bliver så værdifuld for landmanden, så det er det naturligste i verden at omstille den klassiske mælkeproduktion til en integreret økologisk højkvalitetsproduktion, hvor både mælk og kød bliver sideordnet med naturplejen.

Det kræver en enormt omfattende og målrettet strategi, hvis vi succesfuldt skal omstille fødevareproduktionen fra at være funderet i gårsdagens markedsforhold, opretholdt af EUs gældende tilskudspolitik, til at kunne udvikle markedsbetingelser, hvor naturgeografien og hensynet til kommende generationers muligheder for at leve godt på Jorden bliver styrende.

Udviklingen åbner for et landbrug præget af en større mangfoldighed af afgrøder, også til konsum, hvor landskaberne veksler mellem dyrkede marker med hegn og med dyr, der græsser i dele af terrænet, hvor trævækst og mindre skove med lysninger danner grundlag for et nyt landskab med et rigt naturindhold. Et landbrug og et landskab, som kan præstere nye produktioner i det fremtidige cirkulære samfund. Det er et landbrug, der kan levere biobaserede produkter med en bred anvendelse i alt fra byggeindustrien til emballager, plastikerstatninger og kosmetik, ud over den mangfoldighed af spiselige produkter, som naturligt indgår i fremtidens grønne køkken. Det er samtidig et landskab, som kan skabe helt anderledes plads til at rumme mere liv og mere vild natur. I videste forstand kunne det blive til et landskab uden for byerne med mange flere mennesker og job knyttet til landbruget direkte og alle de andre muligheder, naturen rummer.

Vi har talt bælgfrugterne og alt det grønne op, men vi har ikke talt husdyrene ned.

Vi tror på, at alvoren i klimaforandringerne, havforureningen og arternes masseuddøen kan samle unge og gamle på tværs af by og land om skabelsen af en ny saftspændt, guldmærket, mere lokal, meget grønnere, totalt sanselig og ikke mindst langtidsholdbar madkultur. Velbekomme!

Læs også Andreas Boas' kommentar om de nye klimavenlige kostråd: 'Klimaforstoppelse'

Bo Lidegaard er ugens gæstelærer i Weekendavisens hjemmeskole, hvor han gennemgår den fælles kamp mod klimaforandringerne. Lyt til dagens udsendelse her.