Pigen uden ansigt Af Andrey Kazankov

Umiddelbart er der ikke mange ligheder mellem et fangenskab i det enevældige Frankrig og livet på første klasse i det moderne Rusland. Alligevel er det oplagt at sammenligne en indtil for nylig ukendt teenagepige fra Sankt Petersborg med en af Bastillens mest kendte fanger, Manden med jernmasken.

I romanen Ti år efter gjorde Alexandre Dumas ham til kongens tvillingebror, men i virkeligheden findes der utrolig mange hypoteser om, hvem han var, og hvorfor han måtte skjule sit ansigt for omverdenen.

Lidt nemmere er det med den cirka 17-årige Jelizaveta fra Ruslands næststørste by, hvor der i dag primært kun arbejdes med én teori: at hun er Vladimir Putins uægte datter.

Tilbage i november skrev det undersøgende russiske internetmedie Projekt om Jelizaveta og hendes rige mor, Svetlana Krivonogikh. Ifølge Projekt mødte Putin den 23 år yngre Krivonogikh i 1990erne, da hun endnu var en fattig studerende. I dag ejer hun ejendomme og værdier for cirka 7,7 milliarder rubler, svarende til cirka 640 millioner kroner.

Disse ejendomme, virksomheder og aktier er blevet kanaliseret gennem en række forretningsfolk med direkte tilknytning til den russiske præsident og især gennem hans mangeårige ven, milliardæren Jurij Kovaltjuk. Selvsamme Kovaltjuk har også bidraget til finansieringen af det såkaldte Putins palads, som den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj har lavet en hel dokumentarfilm om. Siden offentliggørelsen den 19. januar er dokumentarfilmen blevet set over 110 millioner gange på YouTube.

I filmen bliver russerne for alvor introduceret til Putins datter Jelizaveta, for Navalnyj nøjes ikke med at genfortælle Projekts afsløring, men går skridtet videre og viser flere billeder og videoer af teenagepigen. Dermed kan alle interesserede konstatere, at Projekt ikke misinformerede, da mediet i november oplyste, at Jelizaveta ligner Putin på en prik.

Her er vi nået til sagens kerne: Jelizavetas ansigt udgør et potentielt politisk problem for Vladimir Putin. For kønt ser det ikke ud, når en statsleder brander sig selv som beskytter af konservative og ortodokskristne værdier, hvis han samtidig har elskerinder og børn uden for ægteskabet. Men hvor sikre er vi på, at Jelizaveta er Putins datter? Gør det noget, at der i dåbsattesten fra 2003 står, at hendes far hedder Vladimir? Kan det være en anden Vladimir? Kunne hendes gamle naboer fra Sankt Petersborg og andre af de kilder, som Projekt har talt med, tage fejl?

Måske. Men under alle omstændigheder er myten allerede blevet skabt.

For tusindvis af nysgerrige russere har opdaget Jelizavetas profil på Instagram, hvor hun gemmer sig under navnet »Luiza«.

Her kan man finde næsten alle den slags billeder, som plejer at være obligatoriske for rige teenagepiger: dyre restauranter, endnu dyrere tasker og udlandsrejser, moderigtigt tøj og bar hud. Men hendes ansigt kan man ikke rigtigt se, for det gemmer hun altid.

Ikke bag en maske som manden fra Dumas’ roman, men bag sine mundbind og sit lange hår og diverse store solbriller og den telefon, som hun bruger til at tage billederne med, og ellers ved at dreje hovedet samt ved at redigere det meste af ansigtet væk.

»Tag noget grønt tøj på næste gang, hvis Putin er din far,« lød en opfordring, der på et tidspunkt blev skrevet under et af hendes billeder.

Det gjorde hun så, endda i et badekar, men svært kan det være at gøre de kritisk indstillede russere tilfredse:

»Alt det er købt for skatteborgernes penge,« står der i en af de mange typiske kommentarer under dette billede, og det er langtfra de værste ord, der bliver sendt af sted i Jelizavetas retning.

»Dum kusse.« »Bastard.«

Nedgørende udfald er der nok af, for det er, som om de Putin-kritiske internetkrigere endelig har fået en måde at hævne sig på mod alle de ulykker, han har påført Rusland. Jelizaveta har så foreløbig modtaget det hele med både stoisk ro og humor.

»Det har været et hårdt år for alle,« svarer hun ironisk, når hun bliver kritiseret for, at hun ikke kan finde ud af at købe noget mere smagfuldt tøj.

I de seneste uger er stemningen måske begyndt at vende. Jelizaveta får umiddelbart flere og flere positive kommentarer fra russere, der forsvarer hende. De skriver, at hun ikke skal klandres for, at hendes forældre har stjålet fra statskassen. Og at hun ser ud til at være en sympatisk person, der er langt mindre forkælet end børn af andre russiske rigmænd.

Og at hun formentlig er en ulykkelig pige, der næppe ser sin far særlig ofte, for ifølge Projekt ophørte forholdet mellem Putin og Jelizavetas mor allerede i slutningen af 00erne.

Måske vil hun endda være med til at demonstrere imod Putin, blev der spurgt, da hun pludselig begyndte at følge Putins ærkemodstander, Aleksej Navalnyj, på Instagram. Altså oppositionslederen, som afslørede Putin – og Jelizaveta selv – på YouTube.

Denne kuriøse nyhed blev fanget af flere russiske medier og nåede efter al sandsynlighed Kreml, inden Jelizaveta trykkede på unfollow-knappen og fjernede Navalnyj fra listen over personer, som hun følger.

