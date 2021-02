Hooligans er også almindelige mennesker Af Søren K. Villemoes

Sagen kort

Protestbevægelsen Men in Black har den sidste måned demonstreret mod regeringens coronapolitik i flere større danske byer. Men hvad ønsker de i stedet?

Ali Sufi, hvad er det, I vil?

»Det er svært at sige, hvad vi vil. Vi er en protestbevægelse. Der er noget, vi ikke vil, og det er tvang. Det er den stærkeste drivkraft: nej til tvang. Det er derfor, at vores slogan tager udgangspunkt i frihed, for det er det, der binder os sammen.«

Men der er jo en grund til, at samfundet er nedlukket. Det er for at bremse en epidemi, der slår mennesker ihjel og truer sygehusvæsenet.

»Vi nægter ikke, at der findes en sygdom, men der må også være fokus på andre ting. Forretninger lukker, psykisk syge har det dårligt. Hjælpepakker når ikke frem. Det er, som om vi kollektivt lukker ned for den diskussion. Der er sikkert folk, der støtter os, der ikke tror på corona, men det er ikke det, vi står for. Det er håndteringen af corona, vi kritiserer. Vi anerkender, at situationen er unik. Men vi tror, at der er andre måder at gøre det på end Mette Frederiksens.«

Hvilke andre?

»Ja, der må være andre måder end at lukke landet ned og ikke få svar fra regeringen. Der er andre ting, vi er utilfredse med, eksempelvis Mette Frederiksens måde at agere Nordkorea på med korte svar. Folk gider ikke det der, kan jeg mærke. De føler, at der skal informeres mere og være flere valg.«

Tror du da ikke på, at corona er en farlig sygdom?

»Jo. Og jeg kender folk, der er ramt af den, både nogle, der har haft milde symptomer, og nogle, der har ligget ned. Jeg kender også folk, hvis forældre har været på intensiv, dog ikke døde. Men det, vi også siger, er, at det føles, som om vi skifter samfund og får permanente ændringer. Folk vil gerne vide mere om, hvad der foregår. Jeg læste i går, at Mette Frederiksen var på en skole og bliver spurgt, hvornår de store børn kan begynde igen. Hun svarer: Når der er fuld epidemikontrol. Hvad betyder det?«

Da epidemien løb ud af kontrol i Storbritannien i december, måtte man aflyse akutte kræftbehandlinger på sygehuse i London på grund af overbelastning, er du slet ikke bange for, at det samme kan ske i Danmark?

»Det eneste, jeg siger, er, at der må være andre måder at håndtere det på, hvor samfundet ikke lukker fuldstændig ned. Jeg fokuserer på, at vi er et lille, rigt og teknologisk veludviklet land. Der burde være måder at finde lokale løsninger på. Ikke nødvendigvis som resten af verden gør det, men ved at inddrage civilsamfundet og finde en måde at holde lukket på andre måder end med fuld lockdown.«

Men vores nedlukning er jo mild sammenlignet med mange andre landes?

»Ja, men vi fokuserer på vores land og dem, der er berørt af det økonomisk og socialt.«

I Sverige er 12.000 mennesker døde, fordi man ikke skred tidligere ind med en mere restriktiv nedlukning, det samme kan vel ske herhjemme, hvis vi lukker for meget op for tidligt?

»Det er svært for mig at gå ind i konkrete sundhedsfaglige vurderinger på den måde. Jeg har hørt argumenter om, at den flokimmunitet, som svenskerne bygger, kunne være en måde at kigge på det på.

Jeg siger ikke, at vi skal kopiere andres måder at gøre det på.«

Frygter du da, at de her restriktioner er permanente?

»Jeg frygter, at der kommer noget, eksempelvis varige mundbind i det offentlige rum. Og at hele den sygdomsmistanke, der er kommet, fjerner nærheden i vores samfund. Jeg ved, at de fleste, der er imod mundbind, er det, fordi man mister det mellemmenneskelige og især børns mulighed for at læse voksnes ansigter. I det her ligger også en frygt for yderligere registrering. Jeg føler, at staten de sidste 20 år har fået stadig større adgang til at overvåge borgerne, og dette fremmer det.«

I denne uge kom der anklager om, at Men in Black har relationer til den yderste højrefløj, hvad siger du til det?

»Det har vi ikke. Vi har ingen relationer til nogen politiske partier overhovedet. Vi er en bevægelse, der er åben for alle, der går ind for parolerne. Og vi er villige til at stå med folk, så længe de ikke blander deres egne politiske ideer ind i det. Derfor er parolen ‘fuck højrefløjen, fuck venstrefløjen, vi er folket’. Det har det været fra dag ét.«

Men folket, det store folkelige flertal, støtter jo den nuværende politik?

»Ja, men der er også mennesker, der ikke gør det og er utilfredse. Jeg føler også, at siden vi startede, er der kommet en debat om, hvorvidt nedlukningen er rigtig. Folk tilkendegiver, at det er fedt, vi tør sige det, det også handler om, grunden til, at folk er kommet ud og er sortklædte, er, at de føler sig stigmatiseret for at have en anden holdning. At jeg er stået frem, har haft vilde personlige konsekvenser.«

I sidste måned måtte politiet stoppe en af jeres demonstrationer, fordi der fra talerstolen blev opfordret til at smadre byen. Hvorfor opfordrer I til den slags?

»Det var en gæstetaler. Som bevægelse var vi helt nye og havde ikke screenet alt. Det var en fejltagelse, som vi også har undskyldt. Nu sørger vi for, at der er mere styr på, hvad folk siger fra scenen. Vi er en helt ny, grøn bevægelse, der er ved at tage form, der har ikke været nogen struktur. Folk på venstrefløjen tror, vi er finansieret af en eller anden højreorienteret. Men folk betaler det fra deres egen lomme. Der er ingen ydre støtte. Der er fodfejl, men vi lærer. De sidste tre demonstrationer er forløbet godt, og vi har talt med ordensmagten, så der ikke sker misforståelser. Det var det, der skete den 9. Dårlig kommunikation, og politiet misforstod os. Der var flere faktorer, der spillede ind.«

Nogle af jeres demonstranter er også blevet anholdt for at brænde en dukke af statsministeren af med en tekst, hvor der stod »hun må og skal aflives«. Er I ikke ude på et overdrev?

»Afbrændingen skete efter opløsningen og afslutningen af en demonstration. Der havde vi heller ikke lært ordentligt at opløse demonstrationer. Vi er kede af, at det associeres med vores sag. Det var uhensigtsmæssigt, og vi har taget afstand.«

Politiet har sagt, at de genkender flere fra hooliganmiljøet blandt Men in Black. Hvad siger du til det?

»Hooligans er også almindelige mennesker, der kan være utilfredse med situationen. At være hooligan fratager ikke en den moralske tilregnelighed generelt. De er også mennesker med ambitioner og følelser. Jeg har mødt de folk. Først senere har jeg fundet ud af, at de var hooligans. Ser man dem, vil man ikke vide, de er hooligans.«

Er du kommet med i en bevægelse af bøller og hooligans, eller er det bare omverdenen, der ikke forstår jer?

»Der er sikkert nogle, der er bøller. Men der er mange andre helt almindelige mennesker, og vi vokser. Og jeg tror personligt, at de, der kaldes hoooligans, ved at deltage i det her former deres identitet og tager ansvar politisk i samfundet. Det er demokratisk deltagelse, der er med til at forme nye demokratiske borgere.«

Læs Weekendavisens interviews om aktuel kultur-debat i serien Spurgt.