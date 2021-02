En, to, tre, krone for mig

Den fjerde sæson i Netflix-hittet The Crown er af det britiske kongehus’ støtter blevet beskrevet som »trolling med et Hollywood-budget« på grund af seriens lidet flatterende portræt af den royale familie. Særlig kritiseres fremstillingen af prins Charles’ behandling af den unge Diana Spencer op til og under deres ægteskab, som kronprinsens venner har kaldt ensidig.

Det er især sammenblandingen af fakta og fiktion, som tilhængere af monarkiet har bebrejdet The Crowns tekstforfatter, ikke mindst at han lader det være op til seerne at gætte sig til, hvad der er sandt, og hvad der er falsk. Det kan nemlig – forlød det fra både kommentatorer og historikere – true briternes opbakning til monarkiet.

Hvad de tilsyneladende ikke har taget højde for, er det britiske kongehus’ enestående evne til at skade sig selv og derved levere materiale til The Crown. Alene det seneste års tid er prins Andrews forbindelser til den afdøde pædofilidømte Jeffrey Epstein og hans unge piger kommet for dagens lys. Og Harry og Meghan har anlagt sag imod britiske tabloidaviser for krænkelse af privatlivets fred, hvilket er endt med at skabe endnu flere saftige avisforsider med dramatiske detaljer om interne skænderier i kongehuset og i Meghans amerikanske familie.

I denne uge kunne avisen The Guardian så afsløre, at dronning Elizabeth selv flere gange har presset skiftende regeringer til at ændre lovforslag, så de bedre tjente kongehusets interesser.

En række breve og dokumenter fra landets nationale arkiv, som avisen har fået adgang til, viser, hvordan en obskur parlamentarisk finte fra 1700-tallet stadig i dag giver dronningen ret til at blive adspurgt, hvis et lovforslag berører kongehuset eller monarkens private interesser. Det betyder, at landets ministre har pligt til at søge dronningens samtykke – Queen’s consent – af en lang række lovforslag, før de kan godkendes af parlamentet. En mekanisme, som ikke skal forveksles med den bedre kendte procedure royal assent, hvor dronningen stadfæster allerede vedtagne love.

Ifølge The Guardians afsløringer har dronningen – og i visse tilfælde hendes ældste søn, prins Charles – været dybt involveret i detaljerne af flere end 1.000 lovforslag i løbet af hendes tid på tronen. Det har givet dem »en form for indflydelse på lovgivningen, som lobbyister kun kan forestille sig i deres vildeste drømme«, siger Thomas Adams, en specialist i forfatningslov ved Oxford University, til avisen.

I hvor høj grad de har brugt deres viden og indflydelse, står ikke klart, men ifølge Adams har alene eksistensen af godkendelsesproceduren givet monarken »væsentlig indflydelse« på lovforslag, der kan påvirke kongehusets omfattende interesser.

Og at dronningen flere gange med held har brugt sin indflydelse til at søge ændringer, fremgår af fire konkrete sager, hvor avisen har fundet beviser i form af breve for, at dronningens personale har presset regeringens ministre til at ændre lovforslag. Blandt andet fik dronningen tilføjet en undtagelse til en lov i starten af 1970erne, der gjorde det muligt for hende fortsat at holde størrelsen og identiteten af hendes private formue hemmelig for befolkningen. Ifølge hendes daværende jurist, Matthew Farrer, begrundede hun ønsket om en undtagelse fra loven, der skulle tvinge virksomheder til at offentliggøre identiteten på deres investorer, med, at det potentielt kunne stille kongehuset i en pinlig situation, hvis hendes investeringer blev offentliggjort.

Loven var helt frem til 2011 med til at dække over den samlede værdi af dronningens formue, som man stadig ikke kender. Ifølge sidste års Sunday Times Rich-liste vurderes hendes formue at være omkring 480 millioner dollar, men som én kommentator påpeger, så forbliver det gætværk.

Dronning Elizabeth og prins Charles har ifølge The Guardian også brugt Queen’s consent-mekanismen til at sikre kronprinsen undtagelser fra love, der sigtede mod at gøre det lettere for husejere at købe den grund, deres hus er bygget på, frem for at være afhængig af en lejeaftale med jordejeren. Indbyggere med ejendomme på prins Charles’ jord er imidlertid ikke omfattet af denne ret. Som en af dem – Jane Giddins, som har boet i sit hus på Charles’ grund i 25 år – siger til The Guardian: »Hvorfor kan kongehuset få lov til at fortsætte med et feudalsystem, bare fordi det gerne vil?«

Hun er ikke den eneste, der har svært ved at forstå, hvorfor en siddende og kommende monark i et konstitutionelt monarki kan sikre sig selv undtagelser fra landets love.

Men det er ikke så meget de konkrete undtagelser, der skaber mest harme. Antallet af husejere på kongehusets jorde er trods alt forholdsvis begrænset, og briterne er ikke længere voldsomt optagede af, hvor mange millioner dronningen ejer.

I stedet er det erkendelsen af, at en procedure, som stort set alle troede var symbolsk, har vist sig at være langt mere omfattende, end nogen havde forestillet sig. Som Adam Tucker, en ekspert i forfatningslov ved University of Liverpool, skriver i en kommentar, så giver afsløringerne dronningen reel mulighed for at debattere, forhandle og søge ændringer af landets love, før hun godkender, at de sendes videre til det folkevalgte parlament.

»Denne grad af involvering i lovgivningsprocessen kan ikke retfærdiggøres. Det er en seriøs forfatningsmæssig fejltagelse, som kun har overlevet, fordi ingen kendte til den,« skriver han med henvisning til, at en parlamentarisk komité i 2014 overvejede, om reglerne for Queen’s consent burde opdateres.

Det skete dog ikke, fordi de »ikke fandt nogen beviser for, at lovgivning nogensinde var blevet ændret« som følge af proceduren.

De seneste afsløringer har fået republikanerne på banen igen i langt højere grad, end The Crowns drama har formået. Der er dog også, traditionen tro, dem, der forsvarer monarkiet. Blandt andet Daily Mails kongehusekspert Richard Kay, som skriver: »Det er fair at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor dronningens underordnede behøver at vide noget om hendes private midler, som er helt adskilt fra de midler, hun får fra regeringen til at dække sine udgifter som statsoverhoved.«

Kommentatoren Richard Fitzwilliam kalder i The Express sågar Guardians afsløringer for en »antimonarkistisk konspirationsteori«.

Men ganske som med debatten om »fiktion versus fakta« i The Crown – og kongehusets behandling af dets kvindelige medlemmer – er der en kløft mellem yngre og ældre kongehusentusiaster.

Fans af nytilkommeren Meghan Markle minder nemlig om, at de selvsamme eksperter og kommentatorer for nylig kritiserede hertuginden og hendes mand for at bryde med britisk protokol, som kræver, at kongefamilien er politisk neutral, da de opfordrede amerikanerne til at stemme og kaldte præsidentvalget i november for »det vigtigste valg i vores livstid«.

»Når det kommer til Meghan og Harry, skriger koret af eksperter, at royale ikke må blande sig i politik, og at det er hykleri, hvis royale forventer beskyttelse af deres privatliv,«

Det skriver en Meghan-fan på Twitter og mere end antyder, at der er tale om dobbeltmoral.

En anden kræver med et glimt i øjet, at dronningen mister sine titler – ligesom flere kongehuseksperter kræver, at Harry og Meghan mister deres royale titler som følge af »Megxit« og parrets »indblanding« i amerikansk politik.

Der dog intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Som skribent og redaktør Rob Fiehn skriver på Twitter:

»Sæson 5 af The Crown bliver så vild.«

