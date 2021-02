Uden mandligt samtykke

Store baller og flotte balder. Begge fylder virkelig meget i Netflix-serien Bridgerton, som havde premiere i julen og siden har slået alle streamingrekorder. Faktisk er vi kun cirka tre minutter inde i første afsnit, da den første herrenumse dukker op: Den sidder på en lord Bridgerton, som er ved at ordne sin kæreste op ad et træ.

Bridgerton foregår i London i begyndelsen af 1800-tallet, en yndlingsperiode for romantikgenren: Her er kareter, dueller og skrud, og mændene har smidt parykken. Det sidste er vigtigt, har romance-dronningen Barbara Cartland sagt. Hun troede nemlig aldrig på, »at en mand i paryk kunne være en tiltrækkende elsker«.

Netflix-serien er baseret på Julia Quinns otte romaner om familien Bridgerton, som begyndte at udkomme i 2000. Quinn har gået på Harvard og Yale, men droppede lægestudiet, fordi hun ville være romance-forfatter. I 2003 talte hun med Time Magazine om genren, og hvordan den havde udviklet sig siden 1970erne: »Jeg kan ikke forestille mig, at man ville udgive en romance i dag, hvor helten voldtager heltinden, og hun forelsker sig i ham,« sagde hun. »Jeg kan ikke komme i tanke om noget i mine bøger, som en feminist ville finde stødende. Og jeg betragter mig selv som feminist.«

Bridgerton er en klassisk romance om en snu, smuk kvinde, der bliver forløst seksuelt af en besværlig, flot mand, som hun så til gengæld forløser emotionelt. Daphne Bridgerton skal giftes, men efter at have gjort en fantastisk debut i selskabslivet falmer hendes stjerne, og nu gælder det om at skrue op for charmen og snarrådigheden. Hun og Simon Basset, hertugen af Hastings, aftaler at lade, som om de kurtiserer, det vil få hendes aktie til at stige på ægteskabsmarkedet, mens Simon kan få fred for alle de overivrige gifteknive. Selvfølgelig forelsker de sig, man kan ikke spoile i denne genre, men: Simon har gjort det klart, at han ikke kan få børn.

Og nu bliver det til gengæld vanskeligt ikke at afsløre for meget, for sagen er, at Simon kan, men ikke vil have børn. Da Daphne finder ud af, hvad forskellen er, og hvordan man overhovedet får børn, føler hun sig svigtet og ulykkelig. Hun beslutter derfor at sætte sig på sin mand, mens de har sex, og der bliver hun siddende, mens han kommer. Til trods for hans protester og fortvivlelse.

Scenen har chokeret flere seere og gjort dem mere end ubehageligt til mode. I Vox lød overskriften et par dage efter premieren: »Der er en voldtægtsscene i Bridgerton, men den bliver ikke behandlet som en.« Skribenten mente ikke, at overgrebet bliver taget alvorligt eller har konsekvenser. Hvilket også er underligt set i lyset af, at Bridgerton i øvrigt bestræber sig på at fortælle en mangfoldig historie og udvide genrens muligheder, hvad angår køn, race og seksualitet.

For læsere, der stiftede bekendtskab med Daphne, før Netflix kom på banen, er det dog ingen nyhed, at scenen er kontroversiel. Den er blevet diskuteret indgående i romance-miljøet, hvor man er kritiske læsere, ikke mindst hvad angår samtykke. Som Quinn selv har sagt, havde og har genren et tarveligt ry, og forfattere og læsere rydder ivrigt op i disse år.

I online-læsekredsen Bookbinge blev scenen dissekeret under overskriften »The Duke’s Sperm«, altså hertugens sperm, i 2013: »Jeg giver Daphne hele skylden. Jeg undskylder ikke Simons opførsel. Han blev helt klart nødt til at give slip på sin vrede og bitterhed (som var grunden til, at han ikke ville have en arving, red.) (...) Men at voldtage ham og stjæle hans sperm er ikke måden at få ham til at indse det.« Flere læsere var frustrerede over, at Daphne ikke angrede, at hun var selvretfærdig og fornærmet: »Det har jeg aldrig været i stand til at tilgive hende.«

Fint, at heltinden havde agens, og at hun fik mange orgasmer, men det der var ikke okay, lyder konsensus på forummet. I romanen kommer Simon fuld hjem, han har forsøgt at drukne sorgen over krisen i ægteskabet, og Daphne ser sit snit: »Han sov, han var sikkert stadig mere end en smule fuld, og hun kunne gøre, hvad hun ville med ham. Hun kunne få, hvad end hun ville,« skriver Quinn.

I Netflix-versionen er Simon ikke fuld, Daphne laver i stedet lidt ekstra gymnastik, så hun ender oven på ham. Seriens hovedforfatter, Chris Van Dusen, forsikrede da også Entertainment Weekly om, at de havde tænkt sig om: »Jeg har altid sagt, at første sæson, hvis den havde en undertitel, skulle hedde The Education of Daphne Bridgerton (...) først er hun den perfekte, uskyldige debutante med store øjne. Så ser vi hende blive en kvinde, som ryster alle samfundets begrænsninger af sig. Hun finder endelig ud af, hvem hun virkelig er, og hvad hun er i stand til. Det er en del af hendes rejse,« sagde han og forsikrede videre, at manuskriptforfatterne »diskuterede, hvordan vi skulle gå til den scene og håndtere den«.

Quinns læsere havde ellers flere ideer til, hvordan netop den scene kunne udfoldes på tv uden overgreb. Allerede i sommeren 2019 blev der oprettet en såkaldt subreddit, en diskussionstråd på mediet Reddit, om den kommende filmatisering, hvor fans bragte alternative plottvist på banen: »Hvis de gerne vil holde det så tæt på originalen som muligt og stadig fikse det, kunne hun overveje det, men hoppe af i sidste øjeblik.«

Det bliver interessant at se, hvordan det hele ender – ud over lykkeligt – i næste sæson.

