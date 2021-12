Britisk ballade

Den tidligere britiske premierminister Theresa May døbte engang sit konservative parti for »The Nasty Party« – det væmmelige parti. Nu har hendes tidligere rådgiver Nick Timothy i The Telegraph omdøbt partiet til »The Selfish Party« – det egoistiske parti. Det sker efter afsløringen af, at mindst tre julefester blev afholdt i Downing Street sidste år på et tidspunkt, hvor regeringen havde forbudt befolkningen at fejre julen sammen.

Festerne er ikke Boris Johnsons eneste problem. I sidste uge blev hans parti idømt en bøde på 155.400 kroner for brud på valgloven, fordi det ikke havde registreret en donation til renovering af premierministerens lejlighed korrekt. Det kom tilmed frem, at Johnson havde løjet om sagen.

Ugen inden blev hans regering tvunget til at foretage en pinlig kovending efter et forsøg på at ændre parlamentets disciplinære regler med tilbagevirkende kraft. Regeringen ønskede at give partifællen Owen Paterson mulighed for at anke en straf på 30 dages suspendering fra parlamentet. Paterson var blevet kendt skyldig i at udføre betalt lobbyarbejde for to virksomheder i modstrid med parlamentets regler.

Rækken af skandaler kølner nu befolkningens begejstring for Boris Johnson. Den seneste Survation-meningsmåling viser, at 40 procent af vælgerne støtter Labour mod 34 procent for de konservative. rod