Systemfejl Af Søren K. Villemoes

Politikens Kristian Madsen begik i denne uge et kontrafaktisk tankeeksperiment: Hvis nu Lars Løkke havde vundet sidste folketingsvalg, ville den danske coronastrategis indledende fase så have set fundamentalt anderledes ud? Efter at have læst rapporten »Håndteringen af covid-19 i foråret 2020« tillod Madsen sig at tvivle. Den viste nemlig ifølge ham, at systemet virkede, uafhængigt af personen øverst på kransekagen. Jeg er også i tvivl, men om noget andet: Har vi læst den samme rapport?

I rapporten fremstår Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm og Statens Serum Instituts Kåre Mølbak, trods tekstens afdæmpede stil, som coronakrisens Gøg og Gokke. Frem til slutningen af februar kører de landets coronapolitik, nogenlunde som Thelma og Louise kører bil. Sundhedssystemet er i denne periode præget af tungnem, selvtilfreds arrogance, lavt ambitionsniveau og en stædig modvilje mod at omstille sig fra normal- til krisetilstand. Man insisterer på at se covid-19 som endnu en influenzapandemi og business as usual.

Særligt Brostrøm virker i rapporten mere investeret i at beskytte sin styrelses selvforståelse og status end i at forhindre et scenarie, hvor tusinder af danskere risikerer livet. Hans mest radikale politiske løsningsforslag er at forlænge påskeferien en uges tid.

Det er en nytiltrådt departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, der stopper legen. Hun er håndplukket af statsministeren og begynder allerede i januar, få uger inde i ansættelsen, at kaste sin opmærksomhed på virussen. Hun fremstår bedre orienteret om den nyeste forskning og situationens alvor end Sundhedsstyrelsen. Det er hende og Mette Frederiksen, der bremser et system på kamikazekurs og dermed en ulykke, hvis omfang vi kan se mod Sverige for at få et indtryk af.

Var det samme sket med Lars Løkke ved roret? Det virker usandsynligt alene ved tanken om, at Bertelsen i så fald næppe havde været en del af ligningen.

Rapporten har også genoplivet anklager om statsministerens løgn på pressemødet den 11. marts. Rapporten bekræfter, at statsministeren talte usandt, da hun påstod, at myndighederne anbefalede en nedlukning. De Konservatives Mai Mercado mener derfor, at statsministeren bør gå af. Og Venstres Jakob Ellemann-Jensen føler, at han er blevet ført bag lyset af hendes »halve sandheder«.

Juridisk er der ingen sag. Det er ikke ulovligt for en minister at tale usandt på et pressemøde. Det er Folketinget, man ikke må vildlede. Og her fremgår det af rapporten, at Brostrøms indvendinger indgik som høringssvar til forslaget om en ny epidemilov, som Folketinget fik tilsendt den 12. marts, da man behandlede loven. Partierne var altså orienterede om, at Sundhedsstyrelsen var uenig med regeringen om nedlukningen (selvom de muligvis overså det i hastværket).

Rent politisk kan det naturligvis være problematisk at tale usandt. Intet tyder dog på, at vælgerne deler oppositionens forargelse over, at statsministeren i en national nødsituation dækkede over splittelsen i embedsværket.

Det efterlader den rene moralske anklage, at det er forkert at lyve. Og det kan man selvfølgelig have ret i. Men når man som Ellemann er nødt til at tilføje, at man trods indignationen over løgnen er enig i selve beslutningen, risikerer man blot at bekræfte billedet af en statsminister, der traf et svært, men nødvendigt valg på trods af et system, der strittede imod. Næppe en vindersag for en, der gerne vil have hendes job.