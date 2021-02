Mink twice Af Amalie Schroll Munk og Sonja Furu

Louise Simonsen har en mission. Den 36-årige kvinde fra Frederiksberg vil redde minkerhvervet. I hvert fald vil hun gøre, hvad hun kan, for at avlere kan starte produktionen op igen, når forbuddet mod minkavl efter planen ophører om knap et år.

De seneste måneder har Louise Simonsen haft lange telefonsamtaler med minkavlere fra hele landet, og hun har turneret rundt i Jylland for at besøge de farme, der nu står uden dyr i burene. Selv er hun ikke minkavler, men ud af en familie af buntmagere, og hendes farmor og farfar åbnede i 1952 et stort pelsfirma i Valby. Hun har overværet adskillige af Kopenhagen Furs auktioner i Glostrup, og pels har altid været en del af Louise Simonsens liv, lader hun os forstå.

»Jeg vil vise, at der også er en anden udvej, hvis bare vi gør os umage,« siger hun.

Den 8. november, fire dage efter at Mette Frederiksen meddelte, at alle danske mink skulle aflives, begyndte Louise Simonsen at »ringe rundt«. Hun kontaktede skindhandlere og minkavlere. 62 avlere fortalte hende, at de ville fortsætte erhvervet, når forbuddet ophører den 31. december 2021. Fra Kurt Bennetsen, der er direktør for organisationen Erhverv Norddanmark og i øjeblikket arbejder på et såkaldt minkfremtidsprojekt, lyder det ligeledes, at en stor del af de avlere, han har kontakt til, ønsker at starte produktionen op igen.

Men i branchen har avlerne mødt modstand. Ifølge Louise Simonsen har ledelsen i brancheorganisationen alene været fokuseret på at få en så stor kompensation som muligt frem for at sikre minkerhvervets fremtid i Danmark.

»Der burde have været en bedre balance, så de, der vil fortsætte, er lige så værdsat som dem, der ikke vil,« siger hun.

Minkfolk er kendt for at stå sammen, og erhvervet bygger på andelstanken, hvor avlerne samles i solidarisk forening. Men internt har aftalen om kompensation skabt splid, for der er uenighed om fremtiden.

Langt de fleste af landets 17 millioner mink er aflivet. To avlere har stædigt holdt fast, men i denne uge bliver også deres dyr slået ihjel. I branchen spørger man nu sig selv: Kommer der nogensinde mink i Danmark igen?

Klar overkompensation

Den 25. januar blev et flertal i Folketinget enige om den længe ventede kompensationsaftale for landets minkavlere. Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, SF og De Radikale nåede frem til en kompensation på i alt 18,8 milliarder. Det svarer til, at hver dansker rundt regnet betaler 3.200 skattekroner for erhvervets nedlukning.

Hverken politikere eller eksperter har lagt skjul på, at de mange milliarder er en gunstig handel for minkavlerne. I aftalen tager man højde for ni års tabt arbejdsfortjeneste, hvilket er væsentlig mere, end man har set i andre sager om ekspropriation.

»Aftalen er en klar overkompensation, der baserer sig på en politisk proces,« siger cheføkonom og vicedirektør i tænketanken Kraka, Jens Hauch.

I november udarbejdede Kraka en analyse af minkerhvervets fremtidige indtægter til det danske samfund. Her lød konklusionen, at det ikke ville have den store samfundsøkonomiske betydning at lukke minkavl i Danmark, da erhvervet har haft underskud i flere år.

Minkbure på den nu tomme Søndergården i Jennum vest for Vejle. Foto: Tobias Nicolai Minkbure på den nu tomme Søndergården i Jennum vest for Vejle. Foto: Tobias Nicolai

Et af argumenterne for den eksorbitante kompensation er, at minkerhvervet altid har haft cyklusser af gode år og dårlige år, og at kompensationen derfor skal baseres på en længere årrække. Ifølge Hauch holder det argument et stykke ad vejen. Når det går godt i et erhverv, vil udbydere strømme til, hvorefter priserne vil falde, og flere vil gå konkurs. I minkbranchen toppede skindpriserne i 2013 med en stykpris på 612 kroner, og især kinesiske investorer købte sig ind på markedet. Men i de efterfølgende år styrtdykkede priserne, og i 2020 faldt de til 160 kroner pr. skind. Mange minkavlere har været på randen af konkurs.

»Det er rigtigt, at der formentlig ville komme bedre år fremover, men kun for nogle minkavlere. Mange ville også gå konkurs, og de får altså stadig en erstatning nu,« siger Jens Hauch fra Kraka.

En typisk minkavler får over 11 millioner i erstatning og har i gennemsnit en gæld på 8,7 millioner.

Minksagen er uden fortilfælde, og økonomerne i Finansministeriet har ikke haft meget at sammenligne med. I Holland, hvor man allerede inden coronakrisen havde besluttet at tvangslukke al minkproduktion inden 2024, er kompensationen betydeligt lavere end i Danmark. I den hollandske model medregner man indtjeningen i erhvervet i de seneste fem år, hvor man i den danske model ser ti år tilbage. De danske minkavlere får altså de gode år i begyndelsen af 2010erne med.

I konflikt

Mens politikere har været rundhåndede med kompensation til avlerne, har man tilsyneladende ikke gjort meget for minkerhvervets fremtid i landet. Det var blandt andet derfor, at hverken Dansk Folkeparti eller De Konservative gik med i den politiske aftale om erstatning. Aftalens dvaleordning, som gør det muligt for minkavlere at starte op igen, er også i mange avleres øjne et tarveligt alternativ.

»Hvis man ønskede, at vi skulle fortsætte, så havde man ikke lavet en dvaleordning, der kørte erhvervet i sænk,« siger den 61-årige minkavler Erik Westergaard fra den nordjyske landsby Gjøl. Farmen har han arvet fra sin far, som var den første minkavler i byen. Nu står Erik Westergaard til at blive den sidste.

Han har ikke meget tilovers for hverken politikernes eller minkbranchens håndtering. Han fortæller, at han og de andre avlere undervejs har været inviteret til Zoom-møder, hvor Dansk Pelsdyravlerforenings formand, Tage Pedersen, har orienteret om fremtidsudsigterne. Her har de ifølge Erik Westergaard gang på gang fået at vide, at minkerhvervet var dødt, og at der ingen fremtid var for avlerne i Danmark. Senest blev der holdt et Zoom-møde, hvor formanden orienterede om den endelige kompensationsaftale.

Frossent vand i de gamle minkstalde på Søndergården. Foto: Tobias Nicolai Frossent vand i de gamle minkstalde på Søndergården. Foto: Tobias Nicolai

»Tage Pedersen udlagde det som en god aftale. Og ja, det er da også en fantastisk god aftale for ham,« siger Westergaard og refererer til de over 100 millioner kroner, som formanden står til at få i erstatning for at lukke sin minkproduktion. »Men det er ikke en god aftale for de små fisk i vandet, som faktisk gerne ville fortsætte.«

Den udlægning er Tage Pedersen ikke enig i. Han mener, at brancheforeningen har »en god fornemmelse af medlemmernes behov«.

»Hvis du ringer rundt til mennesker, kan du sagtens få folk til at sige, at de gerne vil starte op igen, men det betyder jo ikke, at de rent faktisk kan lykkes med det,« siger han.

»Jeg har sagt fra dag ét, at der er nogle få, der gerne vil fortsætte.«

Er flere end 50 minkavlere »nogle få«?

»Jeg tror kun på, det er et par få håndfulde avlere, der vil fortsætte. Om det så er fem, ti eller femten, ved jeg ikke, men det er i den størrelsesorden.«

Louise Simonsen og flere minkavlere mener, at du ikke har kæmpet for, at minkavl kan fortsætte i Danmark. Har du varetaget medlemmernes interesse?

»Det synes jeg er noget sludder. Der er ingen, der har kæmpet mere for erhvervet end os. Vi har knoklet for at få en passende erstatning for flest mulige minkavlere. Hvis der skulle opføres en motorvej hen over den lejlighed, du bor i, vil du da også sørge for at få en så stor erstatning som muligt.«

Inden kompensationsaftalen havde minkavleren Erik Westergaard planer om at tage imod dvaleordningen. Men den er meget usikker. Forbuddet kan blive forlænget, og avlerne skal under alle omstændigheder begynde forfra med nye avlsdyr og fodercentraler.

De millioner, Erik Westergaard selv får i erstatning, vil han bruge på at investere i nye minkerhverv. Men det bliver nok ikke i Danmark.

Mink igen?

Aflivningen af de danske mink har fået flere lande til at øjne en mulighed for at fortsætte den danske produktion udenlands. Flere minkavlere fortæller Weekendavisen, at de, i dagene efter at kompensationsaftalen faldt på plads, blev kontaktet af den finske pelsdyrbranche og tilbudt at flytte produktionen til Finland. Landets mekka for pelsavl ligger i regionen Österbotten på den finske vestkyst. I kommunen Korsholm har man ryddet 30 hektar jord, der står klar, hvis danske avlere slår til.

»Vi har alle faciliteterne, og avlerne kan rykke deres produktion herover i morgen, hvis det skulle være. Alle er velkomne,« siger kommunaldirektør i Korsholm Rurik Ahlberg over telefonen.

Foto: Tobias Nicolai Foto: Tobias Nicolai

Ifølge Ahlberg har endnu ingen danske avlere takket ja til tilbuddet. Han og den finske pelsdyrbranche forventer dog, at danskerne vil melde tilbage, når de kender det endelige beløb for deres kompensation.

Finnerne står ikke alene. Også lande som Kina, USA, Polen og Grækenland har vist interesse i danske minkavlere. Flere avlere planlægger da også at investere i minkfarme og starte produktionen op igen med danske avlsdyr, som tidligere har været solgt til andre lande.

Den kinesiske rigmand Pat Wong, hvis firma UKF Denmark ejer 12 minkfarme i Midt- og Vestjylland, og som står til at få over 50 millioner danske kroner i kompensation, har også planer om at genoptage dansk minkavl. Ifølge firmaets årsregnskab er der taget højde for, at det kinesiskejede firma vil fortsætte minkproduktionen i Danmark næste år.

Men er den rundhåndede minkaftale et dødsstød til erhvervet? Venstres finansordfører og tidligere beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, har deltaget i forhandlingerne og mener det bestemt ikke.

»Der er mulighed for at genopstå, hvis man vil. Det har været vigtigt for os,« siger han.

Men mange avlere finder ordningen så dårlig, at den nærmest er ligegyldig. Er I med aftalen ikke med til at lukke erhvervet?

»Jeg mener ikke, at vi udrydder minkerhvervet. Uden Venstre havde der slet ikke været en dvaleordning. Men vi havde selvfølgelig gerne set, at den var blevet bedre.«

Har Venstre kæmpet for fremtidig minkavl?

»Jeg har ikke behov for at forklare, hvad det er for et nederlag, vi har lidt. Vi har gjort, hvad vi kunne for at lave en ansvarlig aftale.«

Foto: Tobias Nicolai Foto: Tobias Nicolai

Et af de partier, der har kæmpet hårdest for at skille sig af med de danske mink, er SF. Ifølge partiets dyrevelfærdsordfører, Carl Valentin, blev kompensationsaftalen »for dyr«. Alligevel er han tilfreds med, at SF er med i aftalen: »For os har det vigtigste været, at minkindustrien ikke starter op igen. Derfor var det afgørende, at dvalemodellen blev så utiltalende som muligt.«

SF-ordføreren er ikke bekymret for, at minkavlerne genoptager produktionen i Danmark eller udlandet.

»Lad os nu se,« siger han. »Jeg står ved det arbejde, vi har lavet. Der er jo intet, der kan være en garanti for, at de ikke kan starte op igen, men vi har i hvert fald sikret, at risikoen er meget lille.«

På Frederiksberg har Louise Simonsen ikke givet op. »Det kan godt være, at politikere som hr. Valentin er stolte af, at de har gjort det svært at komme i gang igen. Men det skal ikke hedde sig, at vi lægger os fladt ned,« siger hun.

Når hendes jyske rundrejse er forbi, skal hun videre til Finland og holde møder med pelsdyrbranchen. Selvom de sidste danske mink har mødt deres endeligt, er Louise Simonsen fast besluttet på, at dansk minkavl har en plads i verden.