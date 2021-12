Genudsendelse

Frankrigs udenrigsminister var den første til at sige det ligeud: »Bidens metode er ligesom Trumps – bare uden tweets.«

Hårde ord, som faldt, efter at Australien havde droppet en fransk leverandør af atomubåde til fordel for en amerikansk, men som kunne være udtalt af adskillige andre udenrigsministre, på andre sprog, i andre sammenhænge. Fra Cuba til Ukraine og Iran har Joe Biden holdt fast i Trumps udenrigspolitiske linje, selvom han lovede noget andet under valgkampen.

Også i Mexico har den nuværende regering sat sig for at gennemføre det, som Trump-regeringen satte i værk. Her har Biden lavet en aftale med den mexicanske regering om at genstarte det såkaldte Bliv i Mexico-program, hvor asylansøgere skal vente på en afgørelse syd for grænsen. Ordningen har været praktisk for de amerikanske myndigheder, der har kæmpet for at håndtere de mange immigranter sydfra. Trump brugte den til at flytte flere end 60.000 asylansøgere tilbage til Mexico.

Men for Biden er det en svær indrømmelse. På den mexicanske side af grænsen bliver asylansøgere afpresset og kidnappet af kriminelle bander, og Biden har kaldt ordningen »umenneskelig«. Han havde egentlig givet ordre om at stoppe den, men en Trump-udpeget dommer protesterede, og Mexico gik med til genindføre programmet fra denne uge. Mabe