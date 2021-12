Færdigt arbejde Af Markus Bernsen

Dagen før Black Friday er Robert Struggles i syv sind. I morgen skal han møde på arbejde i den Apple-butik, hvor han er ansat på deltid. Det er ikke noget dårligt job. Lønnen er fin, kunder og kolleger er flinke. Robert får rabat på Apple-produkter, og en del af hans månedsløn afregnes i Apple-aktier. Sammenlignet med burgerbaren og det supermarked, hvor han sled i det, mens han læste på universitetet, er det faktisk et rigtig godt job.

Alligevel overvejer han at blive hjemme i morgen. Efter tre år er han stadig ikke blevet ansat på fuld tid i butikken, der ligger i et indkøbscenter i den nordvestlige del af Chicago. Han ved aldrig helt, hvor mange timer han skal arbejde hver uge, og hvor meget han tjener hver måned. Robert er 31 år og bor stadig hjemme hos sine forældre.

»Det er en langsom proces, hvor man går fra at være forelsket i sit job og føle sig heldig over at have det til at opdage, at det faktisk ligner alle de andre jobs, man har haft,« fortæller Robert over telefonen. »Jo, jeg tjener lidt flere penge end før, men jeg kan stadig ikke planlægge min fremtid. Jeg har stadig ikke råd til at flytte hjemmefra. Jeg prøver at lægge det fra mig – It’s just a job, siger jeg til mig selv. Men det er svært.«

Der er også en anden grund til, at Robert overvejer at blive hjemme på Black Friday: »Bevægelsen,« kalder han den. The Movement. I de seneste måneder har han fulgt med i et fænomen, som er blevet døbt »Den Store Opsigelse« i USA. Det begyndte i foråret, hvor ansatte i butikker og burgerbarer sagde op på stribe. Nogle af landets dårligst betalte medarbejdere var også dem, der havde været hårdest ramt af pandemien – de var blevet udsat for smitte på daglig basis og overfuset af anspændte kunder. Langs motorvejene blev der hængt skilte op med »Now Hiring!«, og lokalafdelinger af McDonald’s og Taco Bell var nødt til at lukke midlertidigt, fordi hele personalet udvandrede. På TikTok gik en video af et McDonald’s-skilt viralt: »Vi mangler ansatte. Vær venligst tålmodig med det personale, som er mødt op. Ingen vil arbejde længere,« stod der.

Det er ikke helt forkert. I USA er de blevet ved med at sige op hen over sommeren og efteråret, og alene i september kvittede 4,4 millioner deres job, en ny rekord. Bølgen skyller også over Nordeuropa, hvor chauffører, lagerarbejdere, kokke og tjenere trækker stikket. I Tyskland og Storbritannien er der usædvanligt mange ledige stillinger at få i øjeblikket, og i Danmark siger rekordmange sygeplejersker op uden at have andet arbejde på hånden.

Mange flere tænker på at gøre det: En undersøgelse fra Microsoft har vist, at 41 procent af klodens samlede arbejdsstyrke overvejer at sige deres job op. Det begynder at ligne noget dybere og vigtigere end den stoleleg, som man kunne forvente under en pandemi: Først slog covid kontoret ihjel, nu dræber den arbejdslysten.

Her i USA er det særlig tydeligt. Amerikanerne har ikke spor travlt med at komme tilbage på arbejde. Særligt ikke de unge, og særligt ikke til de brancher, hvor vilkårene heller ikke før corona var nogen jubel. Men Den Store Opsigelse rammer hele landet og alle brancher, og den lader til at være en del af en større mental oprydning. Folk siger ikke bare op, de flytter også til forstæderne eller ud på landet. De starter deres egne virksomheder. De holder pauser. De trækker vejret. Efter nedlukning og hjemmearbejde har nogle fået afstand til det job, der plejede at være så vigtigt for dem, og nu kan de ikke kende det længere. Eller forstå, hvorfor de brugte så meget af deres gamle liv på det.

Andre drejer om på hælen og råber af deres chefer, fordi de nu – endelig! – tør sige det, som det er. På sociale medier er opsigelser nu en hel kategori for sig. Afleveret på sms, på video, på gule sedler – endda i form af festlige kager med budskabet bøjet i glasur: »Fuck you! I Quit!!!«

Nogle går længere. På det sociale medie Reddit har gruppen Antiwork nu mere end 1,2 millioner medlemmer. I Chicago følger Robert Struggles også gruppen Black Friday Blackout, som vil have deres medlemmer til at udvandre på den store shoppingdag. Det føles som det rigtige tidspunkt at gøre noget, synes han.

»Jeg har altid troet, at mit mål var at få et fuldtidsarbejde. Men nu har jeg nået et punkt, hvor jeg ikke længere ved, om jeg har lyst til at arbejde på fuld tid, selv hvis jeg fik chancen. Ni timer om dagen, fem dage om ugen – nede i centret? Jeg kan ikke finde ud af, om jeg bedst kommer videre ved at arbejde endnu hårdere eller ved at holde helt op med at arbejde. Lige nu føles det i hvert fald, som om tiden bare går, uden at jeg tager ansvar for mit liv.«

REDDIT ER BLEVET et slags barometer for den amerikanske bevægelse. Det er også her, i Reddits Antiwork-gruppe, jeg får kontakt til Robert Struggles og flere andre, der er i færd med at lægge deres liv om.

Doreen Ford var med til at stifte gruppen, der er en af de hurtigst voksende i mediets historie. Hendes eget arbejdsliv var blevet søvngængeragtigt, forklarer hun over telefonen. Før skiftede hun mellem jobs i supermarkeder, apoteker og kiosker. Mindsteløn og nul sygeforsikring. Ét år her, to år dér og så forfra igen.

»Cheferne var dårlige, kunderne var forkælede, og der var ulidelig musik i højtalerne, især her op til jul,« siger hun. »Det var ekstremt monotont arbejde, når det var bedst.«

Doreen brugte det meste af sin vågne tid på at arbejde, men sparede alligevel ingenting op og kom ingen vegne. I dag bruger hun lige så meget tid på diskussionerne i Reddit-gruppen, som hun gør på sit nye arbejde som professionel hundelufter.

»Mit arbejde er ikke perfekt. Jeg tjener ikke ret mange penge og er stadig træt, når jeg kommer hjem. Men i det mindste oplever jeg, at jeg hjælper folk. Og jeg føler mig ikke længere tvunget til at bruge det meste af min tid på noget, der føles helt meningsløst.«

På Reddit begynder jeg også at skrive med Jessica B., som fik sin bachelorgrad for 20 år siden, men stadig ikke har betalt sin studiegæld. Hun blev ansat i en af de butikker, hvor man både kan få lavet farvekopier og købe dagligvarer. Hun arbejdede sig op og endte i hovedkvarteret til en rimelig løn. Men så blev hun fyret. Cheferne havde ingen ordentlig forklaring, men flere af hendes kolleger blev også afskediget, og kort efter ansatte hovedkontoret en masse nyuddannede til lavere løn. Jessica var arbejdsløs i et par år. Så fik hun et nyt job, men i et giftigt arbejdsmiljø, og hun blev sygemeldt ad to omgange. Bagefter blev hun ansat i en NGO, men den løb tør for penge, og så var hun arbejdsløs igen. Nu har hun igen arbejde, men vil ikke sige hvor. Lønnen er lidt under 20.000 kroner om måneden, og der er ikke udsigt til forfremmelser. Jessica er midt i 40erne.

»Jeg har affundet mig med, at jeg nok aldrig kommer til at eje et hus,« fortæller hun over telefonen. »Jeg kommer nok heller aldrig til at blive gift – jeg kommer måske ikke engang til at eje en anden bil end den, jeg kører rundt i nu. Nogle gange siger jeg mig til mig selv, at det ikke kan blive ved. På et tidspunkt er jeg nødt til at tage et andet sted hen eller gøre et eller andet ved det. Men jeg ved ikke hvad.«

Et andet medlem af Antiwork-gruppen er Sam Adams, som har skrevet bøger om ledelse og både stiftet og solgt flere virksomheder. (Der var også et vegansk bageri, som ikke klarede pynten). Under nedlukningen begyndte hans medarbejdere at sige op på stribe. En blev fitnessinstruktør. En anden startede en cateringforretning fra sit køkken. Flere begyndte at studere.

»Jeg kalder det ikke den store opsigelse, men den store nulstilling,« siger Sam. »Under pandemien har vi alle sammen haft tid til at tænke over, hvad vi vil med vores liv, og jeg tror, at mange amerikanere – måske især dem i 20erne og 30erne – har indset, at de ikke kan forvente at få et liv, som deres forældre havde. De spørger sig selv, hvorfor de dog skulle arbejde så hårdt, hvis de ikke bliver belønnet for det. De laver en nulstilling og en kalibrering af, hvad de har brug for, og hvor de vil hen.«

Anthony Klotz er enig. Han er organisationspsykolog fra Texas A&M University og fandt på udtrykket »Den Store Opsigelse«. Jeg er heldig at få hul igennem til Klotz, der efter eget udsagn får mellem 15 og 20 daglige forespørgsler fra medier – og mange flere fra privatpersoner, der vil have hans råd til at kvitte rotteræset. Klotz siger også, at hvis han fik en krone for hvert forlag, der havde tilbudt at udgive hans bog om fænomenet, ville han efterhånden være en rig mand.

»Jeg tror, at begrebet er blevet så populært, fordi det udspringer af et stort fælles traume,« siger Klotz. »Vi ved jo fra psykologien, at man stiller de eksistentielle spørgsmål, når man er tæt på at dø eller er meget syg: ‘Er jeg lykkelig?’ ‘Giver mit liv mening?’ Nogle af os har haft en midt- eller kvartlivskrise under pandemien. Og når vores arbejdsgivere så skynder sig at åbne forretningen igen, så snart restriktionerne bliver løftet, trækker medarbejderne i bremsen. De er ikke færdige med at tænke sig om. Og når de samtidig kan se på sociale medier, at mange andre har de samme tanker, så sker der et skred.«

Flere økonomer har nedtonet Klotz’ begreb. De mener, at vi bare ser en særligt koncentreret bølge af opsigelser, der er blevet forsinket af pandemien, men som ville være kommet under alle omstændigheder. Klotz er sikker på, at der er noget større på spil. Opsigelserne ruller i alle brancher og fortæller om et psykologisk skift. Folk vil væk, siger han. Men hvorhen er der stadig ingen, der rigtig ved:

»Vi ved meget lidt om, hvad det her betyder på længere sigt. Tager de bare en pause? Flytter de til andre typer jobs? Holder de helt op med at arbejde? Vi ved, hvor centralt arbejdet er for amerikanernes identitet, så det, der sker lige nu, er noget større og mere længerevarende. Men nøjagtig hvad er svært at sige.«

ROBERT STRUGGLES ved ikke, hvad han skulle gøre, hvis han sagde op. Nogle dage drømmer han om at få arbejde på en gård. Eller om at pakke en stor rygsæk og rejse på tommelfingeren væk fra det hele.

Han mener selv, at han har gjort alt det rigtige. Alt det han fik besked på. Efter gymnasiet var han ikke vild efter at læse videre, men han tog sig sammen og valgte lingvistik, fordi han altid havde interesseret sig for sprog. Samtidig fik han job på en burgerbar for at betale studieopholdet. Her var nogle af hans kolleger midaldrende mexicanske mænd, som stod og svedte over grillen hele dagen, og skrækken var altid at ende som dem, forklarer han: Fik han ikke gjort sin uddannelse færdig, ville han bruge resten af livet på at vende burgere.

»Jeg er opdraget til at tro, at man skal give alt, hvad man har, uden at forvente noget til gengæld. Det gjorde jeg også – i flere år brugte jeg alle mine kræfter på studierne og arbejdet. Jeg tror, de fleste i min generation har gjort det samme. På et tidspunkt vil det vende, og så ville vi kunne høste frugterne af alt det hårde arbejde. Men som årene gik, begyndte jeg at indse, at det måske aldrig rigtig kom til at ske.«

Robert var ikke nogen god student. I 2017 fik han endelig sin bachelorgrad, og den sommer holdt han ferie med sin kæreste for første gang i mange år.

»Jeg kan huske, at jeg havde denne her fornemmelse af, at jeg havde klaret den – endelig! Jeg var sikker på, at jeg ville vende tilbage til et job, der i det mindste kunne betale mine regninger. Det sad så dybt i mig, at uddannelse var adgangsbilletten til en anden verden. Men det var en brat opvågning. Jeg fik stort set ingen svar på mine ansøgninger.«

De eneste svar var fra vikarbureauer, som tilbød timebetalt kontorarbejde. Lønnen var bedre end burgerbaren, men der var ingen faste arbejdstider, sygeforsikring eller pension. Robert blev vikar i en logistikvirksomhed, mest fordi han ikke havde andre muligheder. Han tog telefonen og tastede data om skibscontainere ind på en computer. Han hadede det.

»Selve arbejdet var bedøvende kedeligt. Og jeg har altid troet, at det bare var noget, man sagde, når noget var kedeligt, men det var bogstaveligt talt bedøvende – nogle gange faldt jeg i søvn ved mit skrivebord. Min gamle bil kunne ikke klare turen til arbejdet, så jeg var nødt til at købe en ny og stifte gæld. Men jeg blev ved med at sige til mig selv, at det bare var sådan, det var, at det var en del af arbejdslivet.«

Vikarjobbet førte ingen vegne. Robert indså, at firmaet aldrig ville ansætte ham på fuld tid, når de kunne nøjes med at betale timeløn. Efter nogle måneder sagde han op og blev genansat i et supermarked, hvor han havde arbejdet under sine studier. Det var sjovere, der var kunder at sludre med, men nu tjente han kun 11 dollars i timen. I det tempo ville han aldrig få betalt sin studiegæld på 400.000 kroner. Supermarkedets løn var så lav, at han var berettiget til den offentlige sygeforsikring, Medicaid.

De dystre udsigter fik jobbet i Apple-butikken til at ligne det rene Shangri-La. En ven anbefalede ham at søge, og i julen 2018 blev Robert ansat i en af USAs ældste Apple-butikker, tæt ved forældrenes hus. Det var kun som deltidsansat sæsonarbejder i juletravlheden, men lønnen lød på 17 dollars i timen, og den steg hurtigt til 18. Burgergrillen føltes længere væk end nogensinde.

Til at begynde med gjorde pandemien ham kun endnu mere taknemmelig. I tre måneder betalte Apple ham for at være derhjemme. Han sov længe. Downloadede apps til sprogundervisning og gik lange ture.

Han brugte også mere tid på Reddit og blev fænget af Antiwork-gruppen, hvor medlemmerne delte artikler om behandlingen af de såkaldt »essentielle arbejdere« under nedlukningen. Det ramte noget i Robert. Han ringede til sine tidligere kolleger i supermarkedet, der var udsat for daglig smitte og urimelige kunder. Ingen af dem klagede. Tværtimod var de lykkelige for at have fået to dollars i midlertidig lønforhøjelse.

»Det var hykleriet i, at de dårligst betalte mennesker også var dem, der var de vigtigste for samfundet,« husker Robert. »At vi forventer, at de skal bruge så meget tid og så mange kræfter og sætte livet på spil for almenvellet og få så lidt til gengæld. Det var ikke til at holde ud.«

Da Apple-butikken igen åbnede, var det en forandret medarbejder, der mødte op. Pludselig lignede jobbet alle de andre, Robert havde haft. Lønnen var lidt bedre, men usikkerheden den samme. Forfremmelsen kom stadig ikke. De lovede mentorsamtaler blev aldrig til noget. Cheferne siger stadig, at medarbejderudvikling er deres højeste prioritet, men når ingen rigtig udvikler sig, føler medarbejderne, at det er deres egen skyld.

»Jeg minder mig om, at jeg stadig får en ret høj timeløn for at arbejde i et indkøbscenter, hvor de fleste ikke tjener nær så meget. Vores butik bliver gjort rent af mexicanske kvinder, som har familie og børn, men som tjener langt mindre. De ville elske at have mit job. Og nogle gange har jeg det sådan, at jeg skylder både dem og mig selv fra fortiden – den Robert, der tjente 11 dollars i timen i supermarkedet – bare at hænge i og blive ved med at arbejde. På den anden side har jeg efterhånden svært ved at se, hvad formålet er. Hvor fører det hen?«

ROBERT STRUGGLES endte med at tage på arbejde på Black Friday. Han mødte ind klokken syv, butikken åbnede klokken otte, og på det tidspunkt strakte køen til iPhones og iPads sig langt ned ad indkøbscentrets gange.

Efter fyraften gik han på Reddit. Han kan se, at bevægelsen vokser, men er ikke sikker på, hvor han hører hjemme i den. Han synes, at noget af den ligner et generationsopgør:

»Min egen generation har fået at vide af deres forældre, af boomerne, at de ville få en karriere og et fantastisk liv, hvis de tog en uddannelse. Sådan var boomernes virkelighed jo, så de pressede deres børn til at gøre det samme. Men nu har jeg haft en bachelorgrad i fem år, og jeg har aldrig haft et job, hvor min uddannelse spillede nogen rolle. Den er fuldstændig ubrugelig, og jeg kommer nok til at tage min studiegæld med mig i graven. De fleste af mine venner har det på samme måde – de klarer sig også fra den ene lønseddel til den næste. Vi er heldige at have mad og et sted at bo, men ikke så meget mere. Det kan nogle gange være svært at slippe en fornemmelse af, at nogen har løjet for os.«