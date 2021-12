Imperialisterne i Andes Af Anne Knudsen

Omtrent samtidig med at Erik Ejegod var konge af Danmark (han døde i 1103), fik en gruppe krigeriske folk fra egnene ved Titicacasøen held til at underlægge sig stammerne i Cuzcodalen i de centrale Andesbjerge. Det var inkaerne, en gruppe indbyrdes beslægtede familier, og de kom til at udgøre den herskende klasse, adelsstanden, i et af de største imperier, verden har set.

I løbet af de næste 400 år erobrede inkaerne næsten hele Andeskæden, det meste af Sydamerikas vestkyst og vidtstrakte områder øst for bjergene. Riget strakte sig over 5.000 kilometer, fra Colombia i nord til det centrale Chile i syd, og det var bundet sammen af et vejsystem, der bragte soldater, ordrer, gods og afgifter frem og tilbage i det enorme imperium med utrolig hast.

Vejene var gode, men smalle; lamaen var det største dyr, inkaerne havde til rådighed, og den kan ikke bære en rytter. Inkaherskerens budbringere løb på deres egne ben, hans soldater gik til fods, og fornemme folk blev båret i bærestol gennem den tynde luft i de svimlende bjerge og over de umådelig lange, svajende hængebroer. Inkaernes magtudøvelse byggede på deres infrastruktur, akkurat som romernes på et andet kontinent tusind år tidligere.

Herskeren i Cuzco var vel orienteret om, hvad der rørte sig i provinserne, og kunne hurtigt og nøjagtigt projicere sin magt ud til rigets fjerneste hjørner. Inkariget var ikke en frivillig sammenslutning af ligesindede; det var et imperium, der hvilede på rå magt og en ufatteligt nærgående kontrol med al produktion og fordeling af goder. Det hele blev understøttet af quipuen, et bureaukratisk regnskabssystem af snore og knuder.

DET FORELIGGENDE STORVÆRK om inkariget samler en enorm mængde forskning, som hidtil kun har kunnet findes på andre sprog end dansk. Forfatteren, antropolog og arkæolog Inge Schjellerup, har i mange år i al national ubemærkethed været blandt de internationalt mest estimerede inkaforskere; hun har adskillige æresdoktorater og en fornem fortjenstmedalje fra Peru.

I Danmark kendes hun mest som en uhyre kompetent og energisk rejseleder i inkaernes kernelande; denne anmelder har selv haft fornøjelsen at være på sådan en tur, hvor en deltager klagede over tempoet og fik Schjellerups rappe svar: »Det er jo ikke ferie, dette her!« Det samme kan siges om bogen; velskreven og smuk og righoldigt illustreret, som den er, hører der alligevel en del arbejde til at forstå, hvad man læser.

Blandt Inkarigets folkeslag var efter alt at dømme hele dagligdagen én lang rituel praksis, ligesom hele det landskab, de boede i, var besjælet.

Måske har det at gøre med, at inkarigets organisation med sin religiøse forankring virkelig er meget fremmedartet, skønt forbindelser mellem religion og magtudøvelse slet ikke er ukendt i europæisk historie; førnævnte Erik Ejegod fik sin bror Knud gjort til helgen og døde selv på Cypern undervejs til Det Hellige Land.

Men blandt Inkarigets folkeslag var efter alt at dømme hele dagligdagen én lang rituel praksis, ligesom hele det landskab, de boede i, var besjælet. Bjergene var levende. Når en inka døde, blev han balsameret, og mumierne af alle disse adelsfolk beholdt deres jordiske ejendom, deres huse og gårde; derfor måtte efterkommerne hele tiden skaffe sig nyt land og nye rigdomme. Mumierne blev boende i deres huse i Cuzco, de modtog daglige ofre, og til de store fester blev de taget frem og beværtet sammen med de levende.

Den ærbødige omgang med de døde kroppe optræder sammen med ganske omfattende menneskeofringer, åbenbart især af børn. Schjellerup refererer fire-fem gange henkastet til børneofringer, og da voldeligt ombragte børn er blandt de mest bemærkelsesværdige arkæologiske fund på tinderne i Andes, venter man i spænding på forklaringen. Den kommer ganske kortfattet på side 239.

De spansk-indianske kilder fra 1500-tallet hævdede, at hundredvis af børn blev ofret ved alle mulige lejligheder, begivenheder eller kriser; tronbestigelse, høst, såning, jordskælv, epidemier, tørke. Børnene blev indforskrevet fra vasallerne ude i provinserne eller taget fra inkaernes jomfruklostre, hvor fornemme folks smukkeste døtre blev opdraget; ofrene skulle være fejlfri.

Måske af omsorg for inkaernes gode navn og rygte har det været god tone at betvivle kildernes påstande, men i disse år smelter den evige sne i Andesbjergene og afslører de frysetørrede ofre. Nu kender man 100 offersteder oppe i 5.200 til 6.700 meters højde, og kilderne løj ikke; de myrdede 11-12-årige børn er smukke og uden skavanker. De blev ført op, hvor luften er uhyggelig iltfattig, og dræbt med et kølleslag i nakken; det er hævet over enhver tvivl, at de vidste, hvad der skulle ske.

Og hvad inkaernes rygte angår, ligger det allerede i ruiner; de havde lige så megen vold og ødelæggelse på samvittigheden som enhver anden imperiebygger.

DER VIDES RIGTIG MANGE TING om Inkariget og dets historie; kongerækken er nogenlunde sikkert etableret, og man har styr på, hvordan den øverste inka, Sapa Inka, fik sine mange hustruer. Hele samfundet var slægtsbaseret, og det vil sige, at ægteskabspolitik var storpolitik; provinserne og de erobrede områder blev giftet ind i inkaens slægtssystem, og den næste hersker blev udvalgt i moderens udvidede slægtsgruppe; der var ikke tale om arv, eftersom de døde beholdt deres besiddelser.

Stik af hængebroen over Apurimacfloden eftertegning af George Squier, som besøgte den i 1865. Broen havde et frit spænd på 45 meter, og på det laveste punkt var den 35 meter over den brølende flod. Lokale arbejdskollektiver vedligeholdt hængebroerne, der skulle udskiftes hvert andet år. Broen brød endegyldigt sammen i 1877. Tegning fra bogen. .

Inkaernes imperiale system bestod i korthed i, at kun inkaerne ejede korn og grøntsager, dyr og uldtøj, guld, sølv og menneskelig arbejdskraft. De erobrede folkeslag ejede intet, men fik deres fornødenheder foræret af inkaerne. Det er blevet kaldt »indiansk kommunisme«, og det var et simpelt slavesystem helt uden marked.

Systemet indebar, at inkaerne kunne sende tusindvis af mennesker fra den ene ende af landet til den anden og sætte dem i arbejde eller simpelthen bosætte dem. Folkeslag, der havde været svære at nedkæmpe, blev forflyttet til nye områder og tvunget til at lære fællessproget quechua, men det lader til, at de sjældent eller aldrig blev bragt til desperation. Inkaerne organiserede, at der blev bygget boliger, og sørgede for, at der var mad og klæder og – man havde nær sagt – ro, renlighed og regelmæssighed. At både maden og klæderne til en start var konfiskeret fra folket, var kun en detalje; logistikken udgjorde simpelthen magten. Ganske snildt.

Inkaerne huskes i dag måske bedst for de ufattelige mængder af guld og sølv, spanierne røvede fra dem og til evig skændsel smeltede om til anonyme barrer. Solgudens kæmpestore tempel i Cuzco, hvor de kyklopiske mure stadig bærer nutidens pragtbygninger, var beklædt med guldplader fra øverst til nederst, og indeni stod en enorm trone af massivt guld og ventede på jævndøgn og solhverv.

I Inkariget havde der ikke været et marked, hvor man kunne købe noget som helst for guld, men spanierne blev indlæggelsesmodne af vanvittigt begær.

Den tilfangetagne inkahersker Atahualpa fik under sit fangenskab regnet ud, at guld og sølv for spanierne var almene ækvivalenter; han bedømte i 1533 sit eget livs værdi til et pænt kollegieværelse fyldt med guld så højt, en mand kunne nå, 9.000 kilo rent guld, viste det sig, og desuden 60 ton sølv.

Men da det kom til stykket, havde han alligevel forregnet sig. Spanierne garrotterede ham.

Inkaernes fantastiske stenbyggerier er noget af det fornemste murerhåndværk på jorden, og kun den uendelige mængde af tålmodig arbejdskraft, som herskerne rådede over, kan forklare, hvordan man med kobberredskaber kunne forme sten så millimeternøjagtigt. Det drejede sig ikke kun om templer og paladser, men også om vandledninger og titusindvis af kilometer veje, hugget ud af klippen eller bygget af tonstunge blokke. Inkaernes berømteste by, Machu Picchu, udmærker sig især ved at have ligget upåagtet så længe, at den hverken er blevet begravet under nyere byggerier eller anvendt som stenbrud; som inkabebyggelse er den ellers ganske almindelig.

Men Machu Picchu er et af de få steder, hvor man ganske håndgribeligt kan se, hvordan inkaerne tænkte om det besjælede landskab, der omgav dem; en klippeblok udformet, så den mimer bjergenes hellige profil på den anden side af dalen.

INKARIGET FALDT FRA HINANDEN, så snart imperiets logistik holdt op med at virke; de undertvungne samfund fra Argentina til Ecuador vendte inkaerne ryggen og tog sig af deres egne problemer. De europæiske sygdomme var langt det værste af disse problemer; mæslinger og andre virussygdomme dræbte millioner af mennesker, som aldrig nåede at se en europæer, og hele riger gik under, uden at resten af verden nogensinde fik at høre om dem.

Men mange af inkaernes teknologier blev holdt i live gennem århundreder; de formidable hængebroer blev vedligeholdt, vandingskanalerne holdt rene, og de mange originale afgrøder plantet og passet hver i sin klimazone. Quinoa, amarant, majs og kartofler var slet ikke det hele; Schjellerup anfører, at omkring 70 forskellige planter blev dyrket i Inkariget, da spanierne kom, og nogle af dem på meget udspekulerede måder. Kartofler så højt oppe, at der kun kunne høstes hvert syvende år, majs på forsænkede marker i ørkenen ud mod Stillehavet, hvor det aldrig regner, men duggen falder tungt.

Inkaerne organiserede, at frø blev bragt fra den ene ende af riget til den anden, og både teknikker og håndværkere kunne jo flyttes efter herskerens forgodtbefindende. Også afgrøderne var hellige og krævede ritualer, processioner, ofre og hymner; særligt ærede inkaerne majsen og udbredte den aktivt til hele riget. Chicha, majsøl, blev brygget i store mængder og i adskillige varianter; det var både en hverdagsdrik, en festdrik og en rituel nødvendighed; de ofrede børn var berusede af chicha.

Tekstilproduktion som håndarbejde er umanerlig tidskrævende, og i Inkariget var vævede klædninger af uld og bomuld blandt de vigtigste tributvarer; statens varehuse var fulde af kofter og kapper i alle kvaliteter fra den fineste alpaka i flotte farver og mønstre og til grovere hverdagstøj. Fyrsterne havde dragter helt overbroderet med farverige fuglefjer. Og så kan Inge Schjellerup fortælle, at ponchoen slet ikke er et oprindeligt klædningsstykke fra Andes; den er opfundet i Kastilien og bragt til Peru af spanierne!

Inge Schjellerup: Stenenes magi. Tawantinsuyu – inkaernes rige. 360 sider. 399,95 kr. Gads Forlag.

