Satans rente Af Layal Freije

ISTANBUL – Iført en beskidt lyseblå trøje står Emrullah Er og stirrer ud i luften bag sin bananbod på lørdagsmarkedet i Istanbuls Besiktas-kvarter.

Klokken er kvart over ti om formiddagen, solen skinner, og temperaturen nærmer sig 18 grader her i slutningen af november. Den 26-årige banansælger har stablet de fede bananklaser op i en halvcirkel omkring sig, i håb om at det er blikfang nok til at lokke kunderne til hans lille bod.

»For tiden sælger jeg halvt så mange bananer, som jeg plejer. Jeg har ikke den omsætning, jeg burde, når jeg står her hele dagen,« siger Emrullah Er.

Den tyrkiske økonomi befinder sig i en alvorlig krise. Inflationen er tårnhøj og nærmer sig 20 procent. Alene i år har den tyrkiske lira mistet over 40 procent af sin værdi – over halvdelen af faldet er sket bare inden for de seneste to uger. Det har tvunget både store butikskæder og små selvstændige sælgere som Emrullah Er til at sætte prisen på deres varer op. I sidste uge modtog jeg en besked fra min egen udlejer i Istanbul, der skrev, at hun var nødt til at hæve min husleje med næsten 50 procent.

Jeg har råd til prisstigningen. Som mange andre udlændinge i Tyrkiet oplever jeg, hvordan min løn pludselig rækker længere. Efter at min husleje er steget fra 7.500 lira til 11.000, svarer den næsten til det samme beløb i kroner, jeg betalte for et år siden.

»Økonomien er det eneste, vi taler om for tiden«, sagde en veninde til mig den anden dag. Hun frygter, at hendes udlejer gør det samme som min. Det vil hun ikke have råd til.

Alt stiger i pris i Tyrkiet, men lønningerne følger ikke med. Det får både under- og middelklassen til at købe færre frugter hos Emrullah Er, der har måttet hævet prisen for sine bananer med en lira pr. kilo.

Da jeg spørger ham om, hvem han mener, der er skyld i Tyrkiets økonomiske krise, bliver han utilpas.

»Nu bliver det politisk. Og det har jeg ikke lyst til at sige noget om.«

Mange økonomer er dog ikke i tvivl. En stor del af skylden ligger hos den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, der stik mod deres anbefalinger insisterer på at sænke renten. I overensstemmelse med præsidentens ønske satte den tyrkiske centralbank i forrige uge renten ned fra 19 til 15 procent.

Vi hylder regeringens bestræbelser på at rense økonomien for den afskyelighed, som de høje renter er, og som Gud forbander. Ahmad bin Hamad Al-Khalili, Stormuftien af Oman

Siden Erdogan overtog regeringsmagten i 2002, har Tyrkiet haft et stigende underskud på betalingsbalancen – man importerer altså flere varer, end man eksporterer. Ifølge Erdogan er løsningen blandt andet at sænke renten. Det vil give borgerne flere penge mellem hænderne, sætte gang i en økonomisk aktivitet og vigtigst af alt øge eksporten.

Problemet er, at den økonomiske aktivitet forstærker inflationen. Den tyrkiske lira mister sin værdi, dagligvarer stiger i pris, og opsparingerne bliver mindre værd. Den usikre økonomi skræmmer investorer væk, hvilket forringer statsøkonomien.

Netop derfor har dele af det tyrkiske embedsværk været modstandere af at sænke renten yderligere. Det har Erdogan slået hårdt ned. På blot to år har han fyret tre direktører for centralbanken, som han følte modarbejdede hans visioner. Så sent som i marts i år blev daværende direktør Naci Agbal fyret, efter han havde hævet renten med to procentpoint. Og i oktober var det vicedirektør Semih Tumen, der stod for skud, da han og to andre højtstående embedsmænd i den tyrkiske centralbank havde udtrykt kritik af præsidentens planer om endnu en gang at sænke renten. I sidste uge var Tumen ude på Twitter med sine frustrationer.

»Dette irrationelle eksperiment, som umuligt kan blive en succes, skal standses med det samme. Vi må vende tilbage til en ansvarlig politik, som kan beskytte liraens værdi,« lød det blandt andet fra den tidligere vicedirektør for centralbanken.

I en tale 23. november forsvarede præsidenten endnu en gang sin kontroversielle strategi og tog afstand fra de personer »der ville dømme vores befolkning til arbejdsløshed, sult og fattigdom« ved at sænke renten. Umiddelbart efter talen tog liraen det værste dyk siden 1999 og faldt med 20 procent. Det fik blandt andet Apple til i en kort periode at suspendere alt salg i Tyrkiet for senere at vende tilbage med en prisstigning på 35 procent.

Religiøs kamp om pengepolitik

I årevis har præsidenten tordnet mod høje renter og kaldt dem »alle onders moder og fader«.

Økonomi er i løbet af Erdogans 20 år lange regeringstid blevet en ideologisk og religiøs kamp om pengepolitik. Hans krig mod høje renter har høstet ros fra religiøse overhoveder i andre lande, da »riba«, et gammelt arabisk ord for renter eller åger, er forbudt ifølge nogle konservative retninger i islam.

»Vi hylder vores broderlige tyrkiske og muslimske regering, som er repræsenteret af et resolut lederskab, i dens bestræbelser på at rense sin økonomi for den afskyelighed, som de høje renter er, og som Gud forbander,« skrev stormuftien af Oman, Ahmad bin Hamad Al-Khalili, på Twitter 20. november.

Til et møde ved Organisation of Islamic Cooperation sidste år opfordrede Erdogan de muslimske lande til at samarbejde om at udvikle et finansielt system, der er i overensstemmelse med islam. Præsidenten ønsker at åbne islamiske rentefrie banker i Tyrkiet, hvor kunder betaler gebyrer for bankens ydelser, og hvor bankerne så deler deres overskud med kunderne. På den måde vil Erdogan gøre Tyrkiet til et økonomisk epicenter for muslimer, og det vil styrke den tyrkiske økonomi. Under talen i parlamentet i sidste uge kaldte Erdogan kampen for at holde renten nede for intet mindre end »en krig for økonomisk uafhængighed«.

I et stort boligkompleks i byen Ataköy en times kørsel fra markedet i Besiktas møder jeg en familie på tre og deres lille hund.

De vil gerne tale om deres økonomi og om landets regering, fortæller de, og inviterer mig indenfor i deres stue, hvor væggene er beklædt af billeder af den tyrkiske statsfader Atatürk. Men de vil gerne være anonyme. De elsker Atatürk for at have skabt den tyrkiske republik og for at have sekulariseret landet, og de er godt trætte af den konservative Erdogan med hans snak om religion og en økonomisk politik, der er ved at ruinere deres hjemland. Det er derfor, de hverken vil have navn eller billede i avisen – selvom det virker paranoidt at tro, at den tyrkiske præsident vil reagere på, at de udtaler sig til en dansk journalist.

Familien tilhørte tidligere middelklassen. De tog på udlandsrejser flere gange om året og havde råd til at spise på restaurant. Men som situationen er nu, har de ikke engang penge til huslejen. Begge forældre havde karrierer i turistsektoren, der på grund af coronapandemien har lidt store tab. Kvinden på 46 mistede sit job, og manden på 51 måtte gå gevaldigt ned i løn.

»Vores husleje er på 3.300 lira (1.700 kroner) lige nu. Og det er vores forældre, der betaler den«, siger manden.

Da jeg spørger dem om, hvad de mener er løsningen på landets økonomiske situation, peger kvinden på billedet af Atatürk på væggen. Han var det modsatte af Erdogan, mener hun. Han gik ind for en sekulær stat og ønskede at modernisere Tyrkiet på en måde, de ikke mener, at deres nuværende leder har nogen ambitioner om.

»Atatürk investerede i tyrkerne, i at udvikle vores landbrug, vores byer og vores uddannelse«, siger kvinden.

Den økonomiske krise i Tyrkiet har tydeliggjort skellet mellem sekulære tyrkere som familien i Ataköy og den konservative del af befolkningen, der støtter Erdogan. Det er især den sidste gruppe, præsidenten henvender sig til, når han argumenterer for, hvorfor renten ikke må hæves.

»Han satser på at blive endnu mere populær ved at gøre landets økonomi til en slags moralsk og religiøs kampplads,« siger Asli Aydintasbas, der er ekspert i tyrkisk politik ved European Council on Foreign Relations og har base i Istanbul.

Og så prøver han samtidig på at give »udenlandske kræfter« skylden for befolkningens økonomiske problemer, forklarer hun.

»Erdogan siger, at det ikke er regeringens beslutninger, der er problemet. Det er udlandet – og her mener han Vesten – som prøver på at ødelægge landets økonomi. Det er det samme tema, som også er blevet brugt af højtstående AKP-medlemmer de seneste uger.«

Især unge venstreorienterede tyrkere køber ikke præsidentens argumenter. Under demonstrationer på gaden har de forlangt regeringens afgang. Som det efterhånden er sædvane i Tyrkiet, er protesterne blevet mødt med talstærkt politi og arrestationer.

66-årige Hamdi Pala mener ikke, at præsidenten er skyld i Tyrkiets økonomiske krise. Jeg møder ham på markedet i Besiktas, hvor han sælger tøj fra en bod. Han har ingen kunder, så han sidder og piller peanuts ved et lille bord sammen med en ven. Hamdi Pala har måttet hæve priserne på det tøj, han sælger, med 400 procent, siger han. Et stykke tøj, der før kostede fem lira, koster nu 20, og det går ud over hans salg.

»Alle i Tyrkiet bliver ramt af den dårlige økonomi, det har ikke noget med et politisk parti at gøre. Vi har oplevet kriser før, og vi er kommet over dem. Det skal nok blive bedre,« siger han.

»Det er ikke kun i Tyrkiet, der er økonomisk krise. Man ser det i hele verden.«

Hans ven, 52-årige Mahmut Aktas, er uenig.

»Økonomien er ikke dårlig i hele verden,« slår han fast og griner opgivende ad sin ven.

»Det siger Hamdi kun, fordi han er loyal over for regeringen.«

På vej ud af markedet går jeg atter forbi Emrullah Er. Omringet af bananer står han og småsnakker med en ven. Der er stadig ingen kunder ved hans bod.