Professorens datter

Chimamanda Ngozi Adichie har det, som om hun lever inde i en roman, hvis handling hun endnu ikke forstår. Under pandemien mistede hun begge sine forældre. Først døde hendes far, og på hans fødseldsdag døde hendes mor. Da Adichie modtog telefonopkaldet fra Nigeria, flåede hun instinktivt sin natkjole af, skreg og hamrede i gulvet hjemme i den amerikanske delstat Maryland, mens hun faldt fra hinanden for fødderne af sin fireårige datter, der skræmt så til og forsøgte at imitere sin mors nedsmeltning ved at rulle rundt på gulvet og lade sine små knytnæver gå op og ned.

I sin bog Noter om sorg, der udkommer på dansk i dag, skriver Adichie:

»Det værst tænkelige er sket. Min far er væk. Min galskab vil nu blotte sig.«

Noter om sorg er hendes forsøg på at indfange den sorg, der flyttede ind i Adichie, da hun mistede sin far. I 30 fortættede kapitler prøver hun at dissekere sorgens væsen midt i en pandemi, hvor hele verden tager livtag med døden. Hun skriver om at være »Professorens datter«, en selverklæret Daddy’s girl, der for evigt vil række hænderne ud efter det, der endegyldigt er forbi. Om at miste på afstand, adskilt af et ocean, en pandemi og et indrejseforbud. Om Zoom-samtaler med familien, hvor hun ikke længere kan finde den lille firkant med ordet »far«. Om tabet, der vejer tungest om morgenen og får livet til at føles tyndt som papir. Og om ordene, der slet og ret slipper op:

»Sproget har altid været det rum, jeg søgte ind i for at undersøge, hvad jeg egentlig følte, men i sorgen har sproget svigtet mig. Jeg vidste pludselig ikke, hvordan jeg skulle fortælle mig selv, hvad jeg følte. Jeg mistede ordene. Mit sprog slog ikke længere til.«

Da hun mistede sin far, følte hun sig nærmest vægtløs. For det liv, hun havde kendt, forsvandt. Selvom hendes far blev 88, kom døden som et chok. Hun og hendes søskende plejede at bekræfte hinanden i, at deres far havde »90er-potentiale«, men han døde pludseligt af en komplikation efter et nyresvigt.

»Døden er et grundvilkår, men den er også livets modsætning, og derfor vil den altid komme uventet. Det er umuligt at forberede sig på, at de mennesker, man elsker, vil dø.«

Som hun siger, den 44-årige prisvindende forfatter: »Jeg føler faktisk ikke, at jeg i bogen har formået at yde sorgen retfærdighed.«

Det er derfor, hun kalder kapitlerne for noter:

»Sorgen har lært mig, at det bedste, vi kan gøre, er at forsøge at række ud efter den. Sproget kan ikke indfange sorgen i al dens kompleksitet.«

CHIMAMANDA NOGZI ADICHIE er en af litteraturens største nulevende rockstjerner. Hun pryder forsiderne på Vogue og The New York Times Style Magazine, drikker te med Oprah Winfrey, optræder med Michelle Obama og Hillary Clinton og har både modtaget FNs pris for globalt lederskab og det prestigiøse MacArthur geni-stipendium.

Hun fik sit gennembrud med romanen Lilla hibiscus i 2003, og siden har hendes bøger vundet et hav af priser. I fjor blev hendes anden roman, En halv gul sol fra 2006, kåret som Winner of Winners – den bedste bog, der har vundet den velestimerede Women’s Prize for Fiction i et kvart århundrede. Men hendes Ted Talks har gjort Adichie næsten lige så kendt for hendes holdninger til køn og race som hendes bøger. Hendes mest berømte Ted Talk, »Vi burde alle være feminister« fra 2012, forvandlede hende til globalt feministisk ikon og blev distribueret i bogform til alle 16-årige i Sverige, mens det franske modehus Dior skrev hendes kampråb på T-shirts, og superstjernen Beyoncé samplede hendes ord.

Jeg havde håbet, at jeg skulle møde Adichie i hendes hjem i Maryland, hvor hun bor det meste af tiden, men hendes assistent laver i sidste øjeblik aftalen om til et telefoninterview. For Adichie er »ikke okay«, forklarer hun selv. For en måned siden optrådte hun i et tv-interview i den nigerianske millionby Lagos, og som hun fortæller mig i telefonen: »Bagefter brød jeg fuldstændig sammen. Jeg gik ovenpå og græd og græd. Jeg kunne slet ikke holde op igen. Det er ikke, fordi jeg skammer mig over at græde. For jeg bør ikke have det godt. Men jeg vil gerne være i stand til at gennemføre et interview uden at miste fodfæstet.«

Hendes stemme er sprød. Af og til forsvinder den under hende, især når vi taler om hendes far, der har formet hende som menneske og forfatter. James Nwoye Adichie var Nigerias første professor i statistik og lærte sin datter, at læringen aldrig stopper. Han kaldte hende Ome Ife Ukwu, Den, der udretter store ting, Nwoke Neli, Ækvivalenten til mange mænd, og Ogbata Ogu Ebie, Den, hvis ankomst afslutter kampen.

»Min far læste alle mine manuskripter og skrev sine kommentarer i margen. Han gav mig sin opmærksomhed, og det er den største form for kærlighed, der findes,« siger hun.

»Jeg er vokset op i en verden, hvor piger bliver opdraget til at tilgodese mænd. Min far er grunden til, at jeg ikke er bange for mænds misbilligelse.«

Hendes anden roman, En halv gul sol, foregår under den nigerianske borgerkrig i slutningen af 1960erne, og hun kalder selv bogen sin mest personlige roman til dato.

Foto: Pari Dukovic, Trunk Archive

»Jeg kunne ikke have skrevet den uden min far. Jeg researchede i årevis på de historiske fakta om krigen, men sandheden om krigens væsen fik jeg fra ham. Han var en enestående fortæller.«

I Noter om sorg beskriver Adichie, hvordan nigerianske soldater brændte hendes fars bøger under borgerkrigen, så dynger af forkullede sider hobede sig op i forældrenes forhave, hvor der engang voksede roser. Og som The New York Times skrev i avisens anmeldelse af bogen, da den udkom i USA, så giver det mening, at Adichie blev forfatter, så hun kunne erstatte det, de mistede i krigen.

»Der er noget i mig, der forsøger at holde fast i det, der forsvinder,« siger hun og fortæller om de ritualer, hun søgte trøst i efter sin fars død.

»Jeg bryder mig egentlig ikke om T-shirts, men i Nigeria er det en del af begravelsesceremonien, at vi om dagen bærer T-shirts med billeder af den døde, og pludselig kunne jeg sidde i timevis foran computeren og designe T-shirts på nettet.«

Flytte små blomster og sommerfugle rundt på skærmen, finde billeder af sin far og vælge skrifttyper til ord som omekannia og oyilinnea – Sin Fars Datter.

»Man aner ikke, hvordan man sørger, før man selv står midt i sorgen,« skriver Adichie. Og som hun siger: »Nu forstår jeg, hvorfor folk får tatoveringer med navne på dem, de har elsket. De vil gerne proklamere deres kærlighed og holde fast i dem. Fornægtelsen af døden er en del af sorgprocessen. Sorgen er en grusom læremester, men den har lært mig, at ritualer betyder noget.«

I MIDTEN AF 1990ERNE flyttede Adichie fra Vestafrika til USA for at studere. Hendes tredje roman, Americanah, er en kærlighedshistorie mellem to unge, der forlader Nigeria og drager til Vesten, hvor den selvsikre kvinde, Ifemelu, for første gang stifter bekendtskab med, hvad det vil sige at være sort i en hvid verden.

»Jeg plejer at sige, at jeg blev sort, da jeg flyttede til Amerika,« forklarer Adichie. »I Nigeria tænker vi jo ikke på os selv som sorte. Det behøver vi ikke, i Nigeria er næsten alle sorte, så mens jeg voksede op, tænkte jeg på mig selv som Igbo, min etnicitet, og som katolik, min religion, men jeg tænkte aldrig på min hudfarve som en identitet.«

Hun udpeger selv det definerende øjeblik, hvor hun forstod, hvad det vil sige at være sort i USA, som den dag, hendes essay blev kåret til klassens bedste, og hendes professor spurgte klassen, hvem der havde skrevet teksten. Da Adichie stak hånden i vejret, så underviseren overrasket på hende. Hun tænkte:

»‘Oh, så det er dét, det betyder.’ Min professor forventede ikke, at en sort studerende kunne skrive det bedste essay. Vi nigerianere er kendt for vores aggressive selvtillid, så for mig var det vanvittigt at opdage, at nogen kunne få den tanke, at jeg ikke var den mest intelligente i klassen, blot fordi jeg er sort. Americanah er mange ting, men den er også min rejse ind i USAs racespørgsmål,« siger hun om romanen, der euforisk bygger op til det historiske valg af Barack Obama i 2008. For i det øjeblik, skriver Adichie i Americanah, var der ikke noget smukkere end Amerika. Siden har hun sagt, at valget af Donald Trump føltes som et personligt tab for hende, selvom hun altid har følt, at Trump var en lige så stor del af Amerika, som Obama var.

– Når du kigger på USA efter drabet på George Floyd og det opgør med racismen, der fulgte i kølvandet, er du så optimistisk eller pessimistisk på nationens vegne?

»Black Lives Matter som bevægelse inspirerer mig. Amerikanerne har en voldsom modstand mod at se virkeligheden i øjnene, og USA bør tale meget mere om landets historie på en måde, der ikke er performativ. Jeg tror for eksempel på reparations – økonomisk erstatning for slaveriet – til alle afroamerikanere. Det er mig en gåde, hvordan man kan gå rundt på Harvard University blandt bygninger, der var i brug i 1860erne, dengang sorte var hvides ejendom, og samtidig tro, at arven fra slaveriet ikke også lever i bedste velgående i dag,« siger hun. »Selvfølgelig er der en voldsom modreaktion på raceoprøret lige nu, for hvis der ikke kom en modreaktion, havde der ikke været noget at kæmpe for. Alle bevægelser, der kæmper for social retfærdighed, oplever en modreaktion.«

Den hidsige debat om undervisning i kritisk raceteori, som lige nu er et af de varmeste emner på tv-kanalen Fox News og forbydes i skoler i en række republikanske stater, er »bullshit og kode for, at nogle hvide amerikanere ikke vil tale om, hvad hvide har gjort mod sorte i USA«, siger Adichie. »Men jeg vil smide højrefløjens floskler lige tilbage i hovedet på dem og sige: ‘Fakta er ligeglad med jeres følelser!’ Børn er robuste og kan godt tåle at høre sandheden. Det er faktisk muligt at tale fyldestgørende om Amerikas historie, både om alt det grusomme, der er sket, men også om alt det smukke. Højrefløjen vil helst foregive, at der ikke findes racisme, og at den sorte befolkning bare skal være taknemlig. Omvendt er der på venstrefløjen en tendens til at forvandle dem, man opfatter som undertrykt, til helgener. Og der bliver af og til ført en patroniserende racepolitik, som jeg ikke bryder mig om.«

– Hvor ser du det mest tydeligt?

»Efter drabet på George Floyd og under retssagen mod Derek Chauvin hørte jeg ofte folk i reklamebranchen sige, at nu ville de den næste måned udelukkende benytte sorte fotografer, eller magasinerne ville de næste tre måneder bruge sorte modeller. Det finder jeg nedladende. Løsningen på århundreders eksklusion er ikke at udvælge en måned, hvor vi kun lytter til sorte stemmer. Løsningen er at forandre tingenes tilstand helt grundlæggende, så det at inkludere sorte bliver almindeligt. Det tror jeg ikke, vi opnår ved at oprette en sektion på Netflix med film produceret udelukkende af sorte instruktører,« siger hun. »Jeg kan sagtens se ideen med et fag som ‘Black History’, men jeg så hellere, at alle historieklasser inkluderer, hvad der er sket med sorte amerikanere i tidens løb, og hvordan de er blevet ekskluderet fra eksempelvis boligmarkedet. Det er sigende, at selv måden, hvorpå Amerika forsøger at håndtere racismen, er raceadskilt. Måske er det, der sker lige nu, hvor man insisterer på udelukkende at lytte til sorte stemmer, blot et første skridt på vejen. Det håber jeg. Og det gør mig vel optimistisk.«

SIDEN 2017 har Chimamanda Ngozi Adichie mere eller mindre permanent befundet sig i en global shitstorm om køn og cancel culture. Den begyndte, da hun i et interview med britiske Channel 4 News blev bedt om at definere sit syn på transkvinder, og hvorvidt man er »rigtig kvinde«, hvis man er født og opvokset i en drengekrop. Hendes svar:

»Transkvinder er transkvinder. Hvis man har levet som mand med de privilegier, verden tildeler mænd, og så skifter køn, er det vanskeligt for mig at acceptere, at man sidestiller den erfaring med de erfaringer, som kvinder, der er født som hunkønsvæsener, har gjort sig uden at få tildelt de privilegier, mænd har.«

En hær af kritikere fordømte straks Adichie som en transfob, der hverken accepterede transkvinder som rigtige kvinder eller anerkendte den smerte og kompleksitet, der er forbundet med at vokse op i en krop, der ikke føles som ens egen. Adichies tidligere elev, den nigerianske nonbinære forfatter Akwaeke Emezi, kaldte ligefrem Adichie for »morder«, fordi Emezi mente, at den slags udtalelser fra så magtfuld en stemme var med til at blåstemple opfattelsen af, at transpersoner ikke er dem, de giver sig ud for at være. En udbredt misforståelse, der kan føre til selvmord og hadkriminalitet mod transpersoner.

Først gik Adichie i defensiven. Hvordan kunne nogen tro, at hun var transfob, når hun i sit hjemland, Nigeria, var lagt for had, netop fordi hun forsvarede LGBTQ-rettigheder?

»Journalister ringede til min agent og sagde, at de gerne ville interviewe mig, hvis jeg var klar til at skifte holdning. Jeg tænkte: Hvad er det her? En genopdragelseslejr i Maos Kina? Jeg var rasende! Men så forsøgte jeg at se indad. Havde jeg blinde vinkler?« spørger hun. »Jeg læste alle de erindringsbøger, jeg kunne finde, som var skrevet af transkvinder, og jeg læste stort set alt om transkønnet ideologi og transkønnet teori, for jeg forstod simpelthen ikke reaktionerne. Jeg har aldrig været interesseret i den akademiske feminisme – jeg er jo forfatter, jeg fortæller historier om kvinders levede liv, og af og til udtaler jeg mig om det, jeg er passioneret omkring: feminisme.«

I et langt indlæg på sin Facebook-profil forsøgte hun at undskylde og præcisere sin tv-udtalelse. Hun anerkendte kritikken og skrev blandt andet, at hun burde have sagt, at »transkvinder er transkvinder, og cis-kvinder er cis-kvinder, og at allesammen er kvinder. Bortset fra, at ‘cis’ ikke er en organisk del af mit ordforråd, og at mange af seerne sandsynligvis ikke ville vide, hvad jeg mente«.

Samtidig stod hun fast på at anerkende kvinders forskellige erfaringer med køn. Og foreslog, at man måske burde tænke på feminisme som feminismer.

Det fik imidlertid ikke kritikerne til at køle ned. Og som hun siger: »Jo mere jeg læste op på lektierne, des mere rasende blev jeg. For det, jeg ikke var ‘uddannet’ i, var den nye diskurs på venstrefløjen, hvor der ikke er rum til debat eller til at lære. Hvis du begår den mindste fejl, bliver du revet fuldstændig fra hinanden, selv hvis du grundlæggende er et godt menneske, der gør dit bedste og handler i god tro.«

SIDEN 2017 har hun opgivet både Twitter og Facebook og hyret ekstra sikkerhedsvagter. Men i sommer kastede Adichie sig ind i en voldsom kontrovers, da hun for første gang offentligt kommenterede fejden med sin tidligere elev. Den ellers så besindige forfatter tog handskerne af og publicerede et rødglødende essay på sin hjemmeside. En tekst, der fik siden til at crashe og hendes navn til at trende på Twitter i timevis med titusinder af kommentarer, mens essayet heftigt blev debatteret kloden rundt. Også her i avisens spalter blev Adichies angreb på cancel-kulturens frontkæmpere beskrevet indgående.

»Før min fars død ville jeg have overvejet konsekvenserne af at kaste mig ind i den debat nøje. Jeg ville have ignoreret kommentarer rettet mod min person og lagt låg på mig selv. Men efter min fars død er jeg anderledes. Nu har jeg det sådan: I don’t give a fuck! Visse ting har jeg ikke længere tålmodighed til,« siger hun og fortæller, at hendes nevø ringede og gjorde hende opmærksom på, at Akwaeke Emezis følgere på Twitter skrev, at forældrenes død var Guds straf for Adichies transfobi.

»Jeg blev så rasende, at jeg fuldstændig mistede besindelsen. Jeg kan bare huske, at jeg stod op klokken tre om natten og skrev essayet i vrede.«

3.646 ord om den unge generation, der på sociale medier prædiker om empati, men som ifølge Adichie er ude af stand til selv at udvise den.

»Min vrede handlede ikke bare om dét menneske og dén situation, men om alt det, som vedkommende repræsenterer. Den destruktive diskurs på de sociale medier og hele forestillingen om, at hvis du er en offentlig person, så skal du bare holde kæft og æde det, når folk spreder løgne om dig. Det er, som om nogen har vredet al medfølelse ud af venstrefløjen. Vi er begyndt at spise vores egne.«

Men, siger hun: »Når man læser litteratur, så forstår man, at mennesker er komplekse væsner. Ideen om puritanisme er grotesk, vi mennesker er ikke rene. Hvad er det for en kunst, vi får i fremtiden? Meget kunst kommer fra venstrefløjen, men når venstrefløjen i frygt udøver selvcensur, hvad sker der så med kunsten? Vi mister originaliteten og kreativiteten.«

Det værste er, at det skader kampen for social retfærdighed, mener hun.

»Jeg finder hele ideen om, at noget ‘ikke er til debat’ latterlig, for det er netop gennem debat, at vi opnår social retfærdighed. Derfor bør bevægelser, der kæmper for social retfærdighed, altid være åbne for debat.«

Selv siger hun, at der vil være en Chimamanda Ngozi Adichie før og en Chimamanda Ngozi Adichie efter tabet af hendes forældre: »Det menneske, der har skrevet Noter om sorg, er et andet end det menneske, der har skrevet alt, hvad jeg nogensinde har skrevet før.«

Inden hun nedfældede Noter om sorg, var hendes instinkt at holde igen i skriften. Men hun beskriver sin seneste bog som maksimalistisk: »Nu lukker jeg alting ud, jeg toner ikke noget ned. Jeg har ikke lyst til at følge reglerne. Det her er måske ikke den mest elegante måde at sige det på, men min nye attitude er: Fuck it!«

En attitude, der er vokset ud af den vrede, der bor i sorgen: »Jeg er så vred over, at jeg har mistet de mennesker, jeg elsker. Vred over, at verden har taget dem fra mig. Vred på mine forældre, fordi de er døde. Og vred over, at alle folk omkring mig har accepteret, at de er døde. Mit intellekt ved godt, at de her følelser ikke giver logisk mening, men jeg føler dem alligevel. Og jeg føler dem meget stærkt. Det er en af de måder, hvorpå sorgen er dybt urimelig,« siger hun. »Men den har fået mig til at tænke over min egen dødelighed. Fra nu af har jeg tænkt mig at gøre, hvad fanden der passer mig, for i morgen er jeg her måske ikke længere.«