Et skævere Tyskland

I december ventes det nyvalgte tyske parlament i Berlin at udnævne socialdemokraten Olaf Scholz til kansler. Det sker med støtte fra miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP i en såkaldt »fremskridtskoalition«, der vil gennemføre en vidtgående klima- og energiomstilling og fremskynde digitaliseringen.

Man har også en frihedsdagsorden, som støttepartierne har presset igennem under koalitionsforhandlingerne siden valget i september: Den kommende regering vil frigive cannabissen.

Det betyder, at stoffet skal kunne købes frit hos forhandlere med statslig licens. Formålet er at »udtørre det sorte marked«, som tilhængere anfører, men det handler også om at sikre rene substanser, idet cannabis i dag ofte sælges med lidt heroin tilsat for at drive folk ud i afhængighed af hård narko. Endelig har legaliseringen den pointe, at den vil give statskassen indtægter i form af en cannabisafgift.

Forslaget har mange modstandere, blandt andet den nye konservative ministerpræsident i delstaten Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst fra partiet CDU, der kalder initiativet »farligt«. Han påpeger, at det øger risikoen for psykoser og andre sundhedsskader. Men udviklingen blæser den vej i det centrale Europa. I Schweiz vil man i 2022 tillade fri cannabis på forsøgsbasis, blandt andet i storbyen Zürich. vind