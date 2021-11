Det bliver tyndere og tyndere – indholdet af den sagsmappe, som den tidligere efterretningsofficer Christopher Steele indsamlede om Donald Trumps forhold til Ruslands regering.

Ifølge Steeles kilder havde russerne kompromitterende materiale om Trump, herunder en meget omtalt optagelse af ekspræsidenten i selskab med tissetrængende prostituerede.

Steele var ansat i et konsulentfirma, som demokraterne havde hyret forud for valgkampen i 2016, og konklusionerne i The Steele Dossier blev kolporteret af en række Trump-kritiske medier. Mange af dem har nu røde ører. I forrige uge blev rapportens hovedkilde, russiske Igor Dantjenko, anholdt, sigtet for at lyve i sit vidneudsagn til FBI, og flere af rapportens anonyme kilder ser ud til at være opfundet til lejligheden.

I de seneste dage har flere medier haft travlt med at rette og tilbagetrække gamle artikler om sagen. Medier som New York Times og Washington Post har brugt betydelig spalteplads på Steeles beskyldninger, og værter på MSNBC og CNN har fortalt deres seere, at »mange« af anklagerne allerede var bekræftet, hvad de aldrig var. Da en rapport fra USAs justitsministerium afviste størstedelen af mappens indhold i 2019, fik det til gengæld ikke meget omtale i samme medier. Mabe