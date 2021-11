Gaddafi junior

Den afdøde diktator Muammar Gaddafis søn stiller op til præsidentvalget i Libyen juleaftensdag 2021.

Den 49-årige Saif al-Islam Gaddafi har bebudet sit kandidatur i en valgvideo, og dermed er det første gang i cirka ti år, at den berygtede diktators søn har vist sig i offentligheden.

Saif al-Islam Gaddafi lever fortsat i skjul, efter at han blev dømt til døden i Tripoli for krigsforbrydelser. Han er desuden efterlyst af den Internationale Krigsforbryderdomstol samt i Libyen, hvor han er mistænkt for forbindelser til russiske lejemordere fra Wagner-gruppen; en russisk paramilitær organisation. Saif al-Islam Gaddafi er født i 1972 og ud af en børneflok på ti – og siges at være faderens yndlingssøn. Han blev tidligere anset som en mulig allieret for Vesten, taler flydende engelsk og er uddannet fra London School of Economics.

På valgvideoen optræder han med skæg og traditionel libysk klædedragt, mens han læser korancitater op. I juli 2021 sagde han til New York Times om de libyske politikere:

»De har voldtaget landet, det er tvunget i knæ. Der er ingen penge, ingen sikkerhed. Der er ikke noget liv her. Tag hen på tankstationen – der er ikke noget benzin. Vi eksporterer olie og gas til Italien – vi leverer belysning til halvdelen af Italien – og vi har blackout her. Det er en fiasko.« nr