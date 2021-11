Intelligent sabotage Af Klaus Rothstein

Da det republikanske medlem af Repræsentanternes Hus Lance Gooden (38) fra Texas hørte en podcast med forfatteren Andreas Malm i The New Yorker Radio Hour tidligere på efteråret, blev han oprørt.

Den svenske humanøkolog og lektor på Lunds Universitet er erklæret marxist, og i interviewet argumenterede han for en ny form for klimaaktivisme, som Lance Gooden kun kunne karakterisere som terror.

Den republikanske politiker satte sig derfor til tasterne og skrev direkte til FBIs direktør Christopher Wray med en opfordring til at indlede en efterforskning af Andreas Malm og hans bog, How to Blow Up a Pipeline.

»På det seneste har en lang række medier og sociale medier efterlyst økoterrorisme imod energisektoren,« skrev Lance Gooden i brevet (i sidste uge kunne vi i nabosektionen Ideer fortælle, hvordan dele af klimabevægelsen nu diskuterer, om sabotage er et middel, der bør afløse fredelige demonstrationer).

Med bekymring noterede den republikanske kongresmand, at Andreas Malms bog – som det førende venstreorienterede forlag i USA, Verso, udgav i januar – havde fået positiv omtale i både The New Yorker og The New York Times (»et stærkt argument mod fortvivlelse og magtesløshed«, skrev anmelderen), og i et interview med Fox News motiverede han sit brev til forbundspolitiet med, at medierne havde bragt amerikanske liv i fare ved at promovere yderliggående økoterroristisk propaganda:

»Jeg mener, at FBI skal forpligte sig til at efterforske og retsforfølge alle personer, der vil begå økoterror, og alle medier, der promoverer dem,« sagde han.

I podcasten havde Andreas Malm argumenteret for, at klimabevægelsens organisationer, for eksempel Extinction Rebellion, nu forlader den venlige og fredelige civile ulydighed. Pæne demonstrationer og skolestrejker nytter ikke noget, for de herskende klasser ignorerer det bare.

Andreas Malm går ind for, sagde han, at man ødelægger maskiner og ejendom – uden at skade mennesker. At sabotere en rørledning, der er under konstruktion, er moralsk legitimt, når vi kender klimakonsekvenserne af energisektorens udbygning. Den kriminelle handling er at bygge den slags anlæg, ikke at ødelægge dem. Tiden er inde til »intelligent sabotage«.

Hos forlaget Verso har redaktøren Jessie Kindig taget helt afslappet imod den republikanske kongresmands henvendelse til FBI. Faktisk ser hun balladen og terroranklagen som en fordel for bogen, der et lille års tid efter sin udgivelse pludselig bryder gennem mediemuren. Til den svenske avis Dagens Nyheter siger hun:

»At Republikanerne skriver om How to Blow Up a Pipeline til FBI, og at Fox News dækker det, er alle tiders, for det betyder, at bogen er blevet en del af den landsdækkende debat. At de forsøger at afvise Andres Malm som en galning, beviser, at de ser ham som en reel trussel. Det er godt for os.«

Avisen har også talt med forlagets direktør, Jacob Stevens, der understreger, at Andreas Malm ikke opfordrer til konkrete voldshandlinger, men i stedet gør sig en række strategiske og taktiske overvejelser og anbefalinger af, hvilken taktik der er bedst for klimaaktivisterne:

»Han er meget omhyggelig med ikke at anbefale vold mod personer. Hvis det havde været juridisk uklart, ville vi have påtalt det under arbejdet med bogen.«

I brevet til FBI skrev Lance Gooden, at Andreas Malms opfordring til økoterrorisme ikke alene ville betyde en trussel på livet for de over 200.000 medarbejdere ved den amerikanske energisektors rørledninger, men også være til fare for lokalsamfund og redningspersonale.

Men i Dagens Nyheter affejer Andreas Malm med bestemthed kongresmandens kritik og opfordring til FBI. Han mener, at det er helt forudsigeligt, at Republikanerne kalder hans ideer om klimaaktivisme for terrorisme, det samme siger de om Black Lives Matter:

»Hvis ordet terrorisme skal give nogen som helst mening og ikke bare være et nedsættende ord, som man kaster efter sine modstandere, må det betyde, at man er fortaler for mord på civile for at skabe skræk i befolkningen. Det er jo milevidt fra, hvad jeg siger. Hvis der er noget, der slår uskyldige civile ihjel i stor skala, selvom det ikke er hensigten, så er det fossile brændstoffer.«

Også Lance Goodens problematisering af begrebet »intelligent sabotage« tager Andreas Malm let på:

»Adjektivet ’intelligent’ peger på, at man skal slå til mod rimelige mål, ikke gøre noget, der skader mennesker eller natur. Jeg har lidt svært ved at fortstå, hvorfor folk skulle være så oprørte over det. Det ville vel være mere oprørende, hvis man opfordrede til ’uintelligent’ sabotage, hvilken som helst sabotage, bare ødelæg som du vil.«

Men kritikken af Andreas Malm kommer ikke kun fra højrefløjsfolk som Lance Gooden. Også klimaaktivister fra den progressive fløj i amerikansk politik lægger klart afstand til opfordringen til sabotage. Leigh Philips, videnskabsjournalist med speciale i klimakrisen, kalder i Dagens Nyheter ideen om intelligent sabotage for »autoritær og antidemokratisk«, og han giver den svenske forfatter en lektion i demokrati:

»Andreas Malm sammenligner klimaaktivisterne med demonstranterne under apartheid i Sydafrika og kvinderne, der kæmpede for stemmeret. Men der er den væsentlige forskel, at de ikke havde nogen demokratiske midler at udtrykke sig med. De kunne ikke stemme. Hvis du ikke har demokratiske muligheder for at forandre forholdene, kan vold og sabotage være begrundet. Men USA er, trods alle fejl, et demokrati. Hvis du vil ændre synet på klimakrisen, bør du gøre det med demokratiske midler. Du skal overbevise folk, ikke sprænge ting i stykker.«

Der foreligger endnu intet nyt om, hvorvidt FBI lytter til Lance Gooden og indleder efterforskning mod Andreas Malm og How to Blow Up a Pipeline.