Politisk trommedans

»Uklædeligt arrogant« kalder lederskribenten i norske Dagbladet den danske statsministers ikkesvar på et spørgsmål fra et norsk stortingsmedlem under Nordisk Råds forsamling i sidste uge i København.

Spørgsmålet fra den norske politiker, Helge André Njåstad, lød, om den danske stat vil tilbagelevere kulturgenstande i dansk besiddelse til Norge, specifikt Bergens ældste bysegl og en samisk tromme.

»Mens Njåstad talte, virkede det, som om den danske statsminister havde problemer med at holde sig alvorlig,« skriver Dagbladet. Med sin manglende udviste alvor er den danske statsminister kommet til at sparke til en af tidens mest kriblende myretuer, nemlig spørgsmålet om kolonimagters pligt til at sone fortidens forbrydelser.

I Norge er den danske overhøjheds fremfærd for hundreder af år siden et hedt nutidsemne. Få steder var forfølgelsen af hekse så intens som i det nordlige Norge, og den omtalte tromme tilhørte netop en samisk shaman, Anders Poulsen, der i 1692 stod anklaget for heksekunst. Poulsen blev hugget ihjel med økse i sin celle, før han kom for retten, og trommen blev konfiskeret.

Ifølge Den danske bog om Norge er de 91 drab på påståede hekse i Nordnorge i dag »en del af brændet på 400-årsnattens bål.« Mette Frederiksen svarede aldrig på, om Danmark vil være villig til at undvære trommen, men et svar trænger sig på, fordi en aftale om at låne nordmændene trommen udløber 1. december. Tirsdag meddelte Nationalmuseet, at de gerne vil gå af med instrumentet – men beslutningen træffer politikerne. cz