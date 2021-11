Mors dreng Af Søren K. Villemoes

171 sider inde i Isam Bachiris bog Fædreland sker der endelig noget spændende. En populær pige fra hans folkeskole inviterer ham hjem til fest hos hende. Hun er etnisk dansker og bor i et af Brøndbys villakvarterer, mens han har marokkanske rødder og bor i blokken. De har aldrig talt sammen før, så invitationen kommer ud af det blå.

Som læser har man ventet på, at der skulle ske noget som dette. De første små 200 sider i bogen har nemlig mest handlet om, at Isam B som tusinder og atter tusinder af andre drenge godt kunne lide at spille fodbold, men ikke var noget større talent. Og så har man hørt en masse om hans forældres landsby, Nador, i Marokko. Så nu måtte der gerne til at ske noget. »Endelig!« tænkte jeg.

Men Isam B dukkede aldrig op til festen hos pigen fra villakvarteret. For han kunne alligevel aldrig blive kærester med hende, som han skriver. Det ville hans mor nemlig ikke tillade. Og sex før ægteskab var jo heller ikke acceptabelt. Isam B ville ikke ødelægge sine forældres tillid, så han blev hjemme. Øv.

Denne kedelige historie kendetegner bogen. Og hvis den står til troende (hvilket jeg ingen grund har til at betvivle), så har Isam B levet et usædvanligt uinteressant liv for en popsanger. Man skulle ellers tro, at en mand, der var med i landets første succesfulde multikulturelle hiphopgruppe, Outlandish, der hittede internationalt med numre som »Guantanamo« og »Aicha«, ville have en masse spændende historier fra sine turneer med navne som Carlos Santana og Busta Rhymes at fortælle. Men dem er der ingen af. Isam B brugte mest tiden på at læse i Koranen og lede efter et hjørne, hvor han kunne rulle bedetæppet ud. Fester var der ingen af. Gab.

Da han endelig møder en kvinde, er han i slutningen af 20erne og bor hjemme. Han inviterer den udvalgte ud på en kop kaffe »med henblik på ægteskab« – men først, da hans mor har mødt og accepteret hende, tør han indlede et forhold. Nonner har levet vildere liv end dette.

Historien er skrevet til hans søn, og første del af bogen er fortalt af hans far, der ankommer fra Marokko til Danmark i midten af 1960erne. Han er ufaglært og arbejder indledningsvis på en fabrik, senere bliver han buschauffør og til sidst indehaver af en køreskole. Han opnår en høj status i det marokkanske miljø i Danmark. Farens historie er spændende som et tilbageblik på de første gæstearbejderes møde med Danmark, men adskiller sig ikke væsentligt fra så mange andres.

Ud over at faren på et tidspunkt ved en fejl kommer til at spise kødboller lavet af svinekød, hører man intet om, hvorvidt han lader sig friste og flirter med noget uislamisk. Det gjorde han måske heller ikke. Det kan være, at han slet ikke datede nogen danske kvinder de første otte år, han var i landet som single og dengang eftertragtet »eksotisk« mand – tusinder af kilometer fra sine forældres landsby. Eller også har faren valgt at polere sin historie, så den kan videreformidles som familiepatriarkens officielt sanktionerede fortælling til de senere generationer. Som læser aner man det ikke. Men man tænker sit.

Isam Bachiri fødes på Nørrebro, bor som barn på Islands Brygge og flytter som ung teenager med familien til det multikulturelle Brøndby Strand. Det er her, han møder de andre i Outlandish, Waqas og Lenny. Sammen udgiver de fem album. Især det andet af dem, Bread & Barrels of Water, sætter dem på det musikalske landkort både i ind- og udland. De hitter internationalt med nummeret »Aicha«, som Isam B dog ikke er i stand til at synge live, da han mangler den basale sangtræning. Det bliver lidt af en pinsel for Isam B, at han ikke formår at synge den ene sang, publikum helst vil have.

Succesen slider på bandet, og som tiden går, glider de tre venner fra hinanden. Isam B skriver i bogen, at især Waqas giver ham skylden for venskabets deroute, og man fornemmer, at han har ret. Bogen efterlader i hvert fald indtrykket af en humorforladt, selvoptaget mand, der tager sig selv meget alvorligt og går væsentligt mere op i sin egen religiøse søgen, pilgrimsrejser og respekten for sine forældre end i at pleje sine nærmeste venskaber.

At læse om Outlandish er på mange måder en rejse tilbage til en tid, hvor Pia Kjærsgaard var ondskaben selv, 24-årsreglen blev opfattet som et groft overgreb, og hvor man som offentlig person med indvandrerbaggrund blev forventet at tale på sit baglands vegne. Det er en rolle, som Isam B på den ene side ikke ønsker, men på den anden side tydeligvis heller ikke kan slippe.

Outlandish’ budskaber forekommer i dag lettere forældede, hvilket Isam B ikke virker til at være opmærksom på. Tag eksempelvis dette citat fra side 227: »Vi var blandt de første i kulturverdenen med etnisk minoritetsbaggrund, der talte åbent om vores tanker om arrangerede ægteskaber og holdt fast i, at det sagtens kunne lade sig gøre.« Ja, de var nok også blandt de sidste. Jeg kan i hvert fald ikke erindre at have hørt nogen i kulturverdenen med etnisk minoritetsbaggrund tale positivt om arrangerede ægteskaber de sidste mange år. Og hvorfor skulle de dog også det? Isam B tilhører en generation, hvor man enten kritiserede alt ved forældrenes kultur eller intet. Heldigvis eksisterer der ikke samme berøringsangst blandt yngre efterkommere, når det kommer til at kunne se både de gode og de dårlige sider.

Bogen afslører i høj grad Isam B som en mors dreng, der aldrig for alvor har trodset sine forældres ønsker. Det er han naturligvis i sin gode ret til. Det smelter dog også sammen med Outlandish’ musikalske budskab til folk med etnisk minoritetsbaggrund, som Isam B beskriver således: »Egentlig forsøgte vi at fortælle dem, at de ikke behøvede at vælge mellem deres forældres verden og deres egen, men at der gemte sig noget smukt i dem begge.«

Det kan lyde tilforladeligt, men mange unge med etnisk minoritetsbaggrund er desværre nødt til at vælge mellem de to verdener, hvis man er så uheldig ikke at passe ind i de krav, forældrene og familien stiller til en. Det gnidningsløse forhold mellem forældrenes kultur og den danske er et privilegium for dem, der er så heldige at passe ind. Outlandish’ og Isam Bs budskab er til disse privilegerede efterkommere.

Skulle der opstå en konflikt, har Isam B hele vejen igennem valgt side til fordel for forældrenes verden.

Isam Bachiri i samarbejde med Tarek Omar: Fædreland. 320 sider. 299,95 kr. Gyldendal.

