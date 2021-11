En gangsterrapper går på pension

Sagen kort: 19-årige Eínar var en af de mest populære musikere i Sverige overhovedet. Han rappede om et kriminelt liv, og han begyndte at hænge mere og mere ud med kriminelle for at blive anset som værende ægte. Han blev skudt og dræbt for to uger siden i Stockholm, sandsynligvis fordi han havde fjender i det kriminelle miljø. Den svenske gangsterrap-scene og den hårdkogte bandekriminalitet i Sverige er nemlig uløseligt forbundet. Weekendavisen taler med den tidligere kriminelle rapper Alexander Ceesay, der kendte Einár. Alexander Ceesay fortæller, at han selv blev endnu mere kriminel, da han begyndte at lave gangsterrap, ligesom det var tilfældet for Einár. Derfor har Ceesay for nylig taget en beslutning om at melde sig ud af miljøet – og stoppe med at glorificere vold og kriminalitet i sine tekster.

– Hej Alexander! Hvordan kendte du Einár?

»Einár var inspireret af min musik, da han var yngre. Han sendte mig tit små videoklip af sig selv, hvor han freestylerappede. Vi holdt kontakten, og pludselig blev han en af de største musikere i Sverige. Jeg havde faktisk en aftale med ham for nylig. Vi skulle indspille noget musik sammen, men han aflyste i sidste øjeblik. Han sagde, han var paranoid, og derfor blev han hjemme. Det er forståeligt nok, at han var paranoid, for han er tidligere blevet kidnappet.«

– Du var faktisk bekymret for ham, inden han blev dræbt. Hvorfor var du det?

»Einár ville være en ægte gangsterrapper. Han jagtede det så meget, at han involverede sig med kriminelle typer, og dem er der rigtig mange af i Stockholm. Som gangsterrapper er det vigtigt, at du rapper om den kriminelle livsstil, du har. Han ville gøre alt for at være troværdig. Så Einár begyndte at hænge ud med alle mulige forkerte typer, og det kunne være en grund til, at han i sidste ende blev slået ihjel.«

– Hvorfor er rap og kriminalitet så tæt forbundet i Sverige?

»Sverige er meget specielt på det punkt. Gangsterrap er den ubestridt mest populære musikgenre overhovedet. Og i den genre er der et krav fra publikum om, at rapperen skal vide, hvad han taler om. Derfor ser vi de her unge rappere, som ender i en meget kriminel løbebane, fordi de vil være ægte. Lige nu er det umuligt at se forskel på hårdkogte gangstere og gangsterrappere. De går i det samme tøj, har samme guldkæder og dyre guldure. Den kriminelle verden er totalt sammenflettet med gangsterrappen. Det kan man også se ved, at mange rappere tilhører forskellige bander.«

– Jeg har tit hørt folk tale om, at rap og hiphop kan være en vej ud af kriminalitet. Men i Sverige lyder det, som om det nærmest er en vej ind i kriminalitet?

»Der er helt sikkert nogle, der bruger rap og hiphop til at komme ud af kriminalitet og kan bruge musikken til at skabe sig en karriere. Men der er også kommet den her bølge, hvor folk går til ekstremer for at leve den livsstil, de rapper om. Så ja, for mig at se er genren faktisk en vej til at blive endnu mere kriminel for mange unge mennesker. Gangsterrap er virkelig ikke en vej, man skal gå, hvis man ikke vil have noget med kriminalitet at gøre. Genren vil bare trække folk dybere ind i det.«

– Du slog selv igennem som gangsterrapper i 2016. Blev du mere kriminel af det?

»Ja, 100 procent. Men min historie er, at jeg også var kriminel tidligere, jeg har eksempelvis lavet røverier. Men da jeg slog igennem i 2016, stak det helt af for mig. Jeg fik et voldsomt kokainmisbrug og begyndte at hænge ud med en masse forkerte mennesker. Lavpunktet for mig var, at jeg blev mistænkt og anklaget for et drab, som jeg ikke havde begået. Men jeg sad alligevel isolationsfængslet i ni måneder, inden jeg blev frikendt. I de ni måneder brugte jeg rigtig meget tid på at reflektere over, hvordan jeg var endt her. Jeg kom frem til, at jeg måtte gøre noget andet end at hænge ud i et så betændt miljø og omgås så mange kriminelle. Det skøre i gangsterrap-verdenen er, at det ikke er dårligt for dit brand, at du bliver anklaget for et drab. Hvis du som journalist blev anklaget for et drab, ville det jo smadre dit omdømme. Men sådan er det ikke i rapmiljøet.«

– Efter du blev løsladt, udgav du en sang i sommeren 2020, hvor du synger følgende: »I radioen kan jeg høre mit navn. De rapporterer, at jeg har myrdet en mand. Jeg står til at få 18 år til livstid i fængslet.« Her rapper du stadig om det, så det virker ikke, som om du helt forlader miljøet på det her tidspunkt?

»Alle de sange skrev jeg, mens jeg var i fængslet. Det var en voldsom oplevelse for mig, så det ville være mærkeligt ikke at reflektere over det i mine tekster. Men det er rigtigt, at jeg i den første tid i friheden stadig hang fast i min gamle livsstil. Jeg tog piller for at føle mig normal. At være isolationsfængslet ødelagde virkelig psyken. Det er først her i 2021, at jeg føler, at jeg har fundet mig selv.«

– Har du så forladt det kriminelle miljø fuldstændig?

»Ja, jeg laver ikke kriminalitet længere. Og jeg har ikke taget stoffer i et halvt år. Jeg er helt dedikeret til min YouTube-kanal nu. Der prøver jeg at inspirere andre til at forandre deres liv.«

– Kan du tjene penge på det?

»Ja, det kan man godt.«

– Alexander, du har været kriminel og glorificeret det i dine raptekster. Skammer du dig egentlig over det?

»Nej, men jeg er ikke stolt af, hvad jeg har gjort. Men jeg tror på, at alt sker af en årsag. Og det vigtige er, at man kan ændre sig som menneske. Jeg har nu set de gode ting i livet, og det har givet mig et perspektiv på, hvor stort livet er.«

– Jeg ved, at du stadig gerne vil fortsætte med at rappe. Bliver det vanskeligere, nu hvor du ikke laver kriminalitet og kan skrive om det i dine tekster længere?

»Ja! I går forsøgte jeg at skrive en tekst, og jeg havde virkelig svært ved det. Jeg er forvirret rent musikalsk lige nu. Jeg er nødt til at have noget mørke i mine tekster, men det er svært at finde det mørke lige nu. Når jeg ikke har en kriminel livsstil, er det svært. Jeg vil stadig forsøge at portrættere mit tidligere liv, men jeg vil ikke romantisere det. Det er en virkelig svær balancegang. Der går en masse tanker igennem mit hoved. Hvordan kan den her tekst læses? Vil det inspirere andre til at blive kriminelle? Eller vil det inspirere dem til at lade være? Jeg skal virkelig finde mig selv på det punkt.«

– Har du overvejet at lave noget happy-go-lucky-rap?

»Ja, men det gider folk ikke høre. Det er skørt, men sådan er det i Sverige.«

– Efter drabet på Einár har du blandet dig en del i debatten i Sverige om gangsterrappen. Er du ikke nervøs for, at nogen i miljøet vil se sig sure på dig?

»Jeg tror, at de kriminelle er ligeglade med, hvad jeg siger og mener. Men jo, det er måske en risiko, men jeg er ikke bange. Jeg var meget mere bange, da jeg selv var i det miljø.«

