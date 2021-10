Et fagligt forfald

I januar 1980 kom en rapport fra det daværende Administrationsdepartement under Finansministeriet, som i lyset af den aktuelle uddannelsesdebat er værd at mindes. Rapporten De fortsatte uddannelser advarede om, at gymnasiefrekvensen var begyndt at løbe løbsk og skabe uddannelsesinflation, idet man nu skulle have studentereksamen til en række uddannelser, hvor det før ikke var et krav, fortæller hovedforfatteren til rapporten, Sven Scharling.

Der blev ikke lyttet til advarslen. Og efterfølgende faldt søgningen til erhvervsskolerne, som nu ses som et problem. Men ikke nok med det: Masseoptaget har også medført et fald i gymnasiets faglige niveau, lyder det fra Uffe Gravers Pedersen, tidligere gymnasierektor og tidligere direktør for Undervisningsministeriets gymnasieafdeling, der siden er nedlagt.

I dag er rapporten næsten glemt. Men det vigtigste ord, som Mette Frederiksen havde hørt på regeringens store konference »Fremtidens Danmark« i august, var »uddannelsessnobberi«. Hun sagde videre: »Det, der især står tilbage efter i dag, er manglen på faglært arbejdskraft.«

I 1980 var tonen fra socialdemokraterne en ganske anden, siger Sven Scharling. I 1979 stod Undervisningsministeriet for tur til at blive underkastet Administrationsdepartements såkaldte turnusgennemgang. Scharling, der i 1966-67 havde været landsformand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, kom som ung fuldmægtig med en idé, som blev godkendt længere oppe i systemet. Ideen var at analysere sammenhænge mellem de dele af uddannelsessystemet, som kom efter folkeskolen.

»Kræfter i uddannelsessystemet så en interesse i at sende eleverne ud i længere forløb end nødvendigt. Det tydeligste var 3. real, (nuværende 10. klasse), hvor det ikke var ualmindeligt, at folkeskolerne anbefalede, at man tog realeksamen inden gymnasiet.« Samtidig observerede Scharling, at realeksamen var blevet mindre værd, hvis man ville ind på mellemlange pædagog- eller sundhedsuddannelser.

»De var begyndt at give ansøgere med studentereksamen fortrin i adgangskravene. Man lagde således to ekstra år oven i uddannelsesforløbet, uden at der blev grebet ind fra Undervisningsministeriet. Hidtil havde man benævnt det fænomen, at studenter fik fortrin til optagelse på diverse mellemuddannelser, som 'gøgeungeeffekten', fordi de så ville fortrænge dem medmindre fine papirer som realeksamen. Vi kaldte det uddannelsesinflation i rapporten.«

Ingen var, siger Sven Scharling, opmærksom på den dynamiske effekt, det kunne få på gymnasiefrekvensen. Optaget steg fra ti procent i 1960 til over 25 i 1970 og til 35 procent i 1980. Nu kommer 74 procent i gymnasiet, inklusive de erhvervsgymnasiale hhx og htx.

Akademisering

»Hvert nyt nøk opad i gymnasietilgangen satte gang i nye krav om en studentereksamen i mellemuddannelserne, hvilket igen bevirkede en øget tilstrømning til gymnasiet. Vi fik også sat beløb på, og det var ikke småpenge. Og vi begyndte at kunne skimte, at det en dag ikke ville være ualmindeligt at tage en studentereksamen, inden man begyndte på en faglært uddannelse. Efterfølgende skete der også en måske overflødig akademisering af mellemuddannelserne,« mener han.

Det har den nuværende regering blik for. Da daværende uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen sidste år afviklede Læreruddannelseskommissionen, begrundede hun det med, at et højere ambitionsniveau for læreruddannelsen skal »ske gennem mere praksis, ikke ved mere akademisering«.

Da rapporten udkom i 1980, var Dorte Bennedsen undervisningsminister, men det forlød, at den tidligere undervisningsminister Ritt Bjerregaard fnøs ad den, fortæller Scharling. Den var åbenbart ikke den socialdemokratiske regerings kop te. Ritt Bjerregaards reaktion var udtryk for den da herskende ideologi i Socialdemokratiet, at det var lighedsfremmende, at så mange som muligt kom i gymnasiet, mener Sven Scharling.

»Det er også muligt, men for en del unge er det også opskriften på nederlag i de boglige discipliner og pres på selvværdet,« siger han. I 2001 blev egnethedserklæringen fra folkeskole til gymnasium afskaffet.

»Det virkede ikke ligefrem bremsende på stigningen i gymnasiefrekvensen,« siger Scharling. »Erhvervsuddannelserne fik lov at sejle deres egen sø. I hvert fald at dømme efter frafaldet, der i de senere år har ligget på 35-40 procent.«

De lærdes tyranni

Uden at det var blevet besluttet politisk, fik vi altså gradvis en ny skolestruktur og som følge heraf en langt større søgning til universiteterne, end godt er – set i forhold til beskæftigelsesmulighederne for de mest populære uddannelser. Men det dæmrer for Socialdemokratiet, at der er noget galt med opfattelsen af begavelse og den prestige, der tillægges indlæring, mener Scharling.

indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har skrevet om De lærdes tyranni, og udlændinge- og integrationsminister MattiasTesfaye har skrevet bogen Kloge hænder – et forsvar for håndværk og faglighed.

»En del af dem, der søger gymnasiet, ville få mere ud af mere praksisnær læring. Gymnasiet er ikke skabt til at være de sidste tre år af det almene skolesystem. Det går ud over en del elever i lighedsideologiens navn. Det bør gentænkes, om en række erhvervsuddannelser absolut forudsætter en studentereksamen. Er det strengt nødvendigt med to-tre års skoleopbevaring? Måske kunne man blot give dem et år længere. Måske kunne man overveje at akademisere de korte og mellemlange uddannelser mindre. Som det er, fortsætter uddannelsesinflationen nærmest i det uendelige. Jeg kan godt få medlidenhed med de unge, der føler, at det vil være bedst at tage en treårig ph.d.-uddannelse oven i kandidaten. Nogle af de arbejdsløse akademikere får hk-jobs. Altså endnu en gøgeungeeffekt. Det er synd, at rapportens advarsler ikke slog mere igennem dengang,« siger Sven Scharling.

At der ikke blev grebet ind som anbefalet i 1980, har også haft store konsekvenser i form af »et fagligt og moralsk forfald i gymnasierne«.

Det mener Uffe Gravers Pedersen. Han var rektor på Helsingør Gymnasium 1978-1986. I 1984 blev han tillige formand for en af Bertel Haarder nedsat arbejdsgruppe, der skulle kigge på gymnasiets fremtid, herunder tilgangen af elever. Uffe Gravers husker, at det konservative folketingsmedlem Eva Møller foreslog en grænse på 25 procent. Men i stedet fortsatte væksten.

I årene 2005-07 under den borgerlige regering kom der fire forskellige reformer. Selvejereformen, taxameterordningen, karakterreformen og selve gymnasiereformen. Og alle fire har medført et fald i det faglige niveau, siger Uffe Gravers Pedersen.

»Selvejeordningen betyder en konkurrence om at få flest mulige ind i gymnasierne, så de ikke risikerer at blive nedlagt eller skulle fyre lærere. Derfor ser man ofte bort fra resultaterne fra folkeskolens afgangsprøver, der ellers viser, at 16-17 procent slutter med meget dårlige karakterer i dansk og matematik. Nogle af dem optages ikke desto mindre i gymnasiet. Taxameterordningen gør, at der skal meget til for ikke at lade elever bestå, for dropper en elev ud, mister skolen omkring 150.000 kroner. Det kan blandt andet koste afskedigelse af lærere eller nedlægning af valgfag. Så derfor lader man elever fortsætte, som simpelthen ikke klarer kravene,« siger den tidligere rektor.

Et perverst incitament

Ifølge Uffe Gravers er taxametret et perverst incitament, fordi et gymnasium straffes økonomisk, hvis det fastholder høje faglige krav, som ikke alle elever kan leve op til, eller hvis man vejleder fejlplacerede elever over i andre uddannelser. Den samlede virkning bliver et lavere fagligt niveau, upålidelige eksamensresultater, svækkede moralske standarder og spild af offentlige midler, siger han.

»Selvejeordningen og taxametersystemet har altså begge – ud over at medvirke til et fagligt forfald – bevirket et moralsk forfald, og det samme har karakterreformen. Den betyder, at der nu bliver givet mere end dobbelt så mange topkarakterer som under den gamle 13-skala. Man sænkede også beståelseskarakteren, så flere kommer igennem uden at dumpe.«

Gymnasiereformen fra 2005 sænkede også kravene, fortsætter Uffe Gravers. Blandt andet har fagpakkesystemet ført med sig, at kun fire procent af årgangen, der blev studenter i 2017, havde valgt tre sprogfag, hvor det før 2005 var 41 procent. Og man har ifølge det tidligere medlem af Matematikkommission, lektor Steen Laugesen Hansen, bevidst sænket kravene til at bestå studentereksamen i matematik på B-niveau fra 40 procent rigtige svar til 20 procent. Det har sænket studenternes studiekompetence, som de højere læreanstalter da også klager over. Ikke mindst på de matematiske og naturvidenskabelige uddannelser.

Ifølge Uffe Gravers er politikerne blevet ofre for deres egen succes med at få flest muligt i gymnasiet. Dermed er der i sagens natur færre, der vil søge mod de faglige uddannelser efter folkeskolen.

»Man kan undre sig over, at det nuværende regeringsparti for to-tre år siden insisterede på, at en afgangskarakter fra folkeskolen på to i dansk og matematik skulle være nok til at komme i gymnasiet, når den nu – fornuftigt nok – prioriterer de faglige erhvervsuddannelser så kraftigt,« siger han.

»Det ville være dejligt, hvis gymnasiet igen kunne blive en uddannelse for elever, der reelt er egnede og interesseret i en boglig uddannelse. Et gymnasium med et højt fagligt niveau kan ikke virkeliggøres med 74 procent af de unge i en gymnasial uddannelse, og det er heller ikke en hensigtsmæssig fordeling mellem de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Som det er nu, er der for mange elever med motivations- og koncentrationsproblemer, men med gode forudsætninger for at sænke det faglige niveau for dem selv og deres klassekammerater,« siger den tidligere direktør for Undervisningsministeriets gymnasieafdeling.

Snart 42 år efter rapporten udkom, sagde professor Nina Smith, formand for regeringens Kommission for 2. generationsreformer (for øget arbejdsudbud, red.), for nylig til Børsen, at Kommissionen overvejer, om nogle unge i folkeskolens ældste klasser vil have gavn af et udskolingstilbud, som er meget mindre bogligt, med færre fag og meget mere praktisk. Og om det børe være en alternativ adgangsbillet til nogle af ungdomsuddannelserne.